Аксенов поручил вернуть горячее водоснабжение в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил в полном объеме вернуть горячее водоснабжение в Евпатории в начале января.
Подача горячей воды в Евпатории была прекращена с 26 ноября с целью ее экономии.
"Мы видим, что (предварительно) практически по каждой скважине, эксплуатацию которой мы начинаем, дебит больше, поэтому динамика должна идти потихоньку с водоснабжением на улучшение. К примеру, Евпатория – 31 декабря должна быть горячая вода возвращена. С 1 января должна быть горячая вода в полном объеме. Позиции отыгрываем назад в сторону улучшения", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
В свою очередь глава компании "Вода Крыма" Владимир Баженов сообщил, что республика наращивает объемы воды из подземных источников. К примеру, Симферополь уже снабжается больше за счет артезианской воды, чем водохранилищ поверхностного стока.
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Вопрос водоснабжения в республике решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств - из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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