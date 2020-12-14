https://ria.ru/20201214/vklady-1589051671.html

Россияне не смогут заработать на новогодних вкладах

Россияне не смогут заработать на новогодних вкладах

Многие россияне, получившие годовые премии и бонусы, ожидают "праздничных" условий по вкладам, чтобы сохранить часть денег и немного заработать. Однако в этот... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T07:12

2020-12-14T07:12

2020-12-14T12:36

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Многие россияне, получившие годовые премии и бонусы, ожидают "праздничных" условий по вкладам, чтобы сохранить часть денег и немного заработать. Однако в этот раз традицию новогодних вкладов поддержали далеко не все крупные российские банки, а предложенные проценты оказались куда скромнее, чем год назад, следует из проведенного РИА Новости опроса крупнейших российских банков и информации на их сайтах.Так, из 35 крупнейших банков, по данным рейтинга РИА Новости, только 12 ввели новогодние вклады. Аналитик БКС Егор Дахтлер пояснил агентству, что из-за снижения доходов россиян у банков нет возможности активно наращивать розничное кредитование, поэтому нет и потребности в "лишних" деньгах клиентов.Максимальную доходность по вкладам из крупнейших банков предлагает "Абсолют банк" — до 7,2%, однако для ее получения нужно оформить договор страхования жизни или индивидуальный пенсионный план. Остальные банки преподнесли клиентам менее щедрые подарки: "ОТП банк" запустил новогодний вклад под 6,5%, Совкомбанк предложит клиентам в канун праздника оформить вклад под шесть процентов, Промсвязьбанк — под 5,5% годовых.Клиенты ВТБ могут открыть праздничный депозит со ставкой 5,3%, а вкладчики банков "Зенит", "Ренессанс кредит" и "Почта банк" имеют возможность получить доходность до 5,25% годовых."В течение уходящего года ставки по депозитам на рынке несколько раз снижались, уменьшая для вкладчиков доходность. Поэтому вдвойне приятно, что сейчас, в преддверии Нового года, мы можем предложить нашим клиентам такой выгодный вклад: 5,25% годовых — это сегодня едва ли не самая высокая на рынке ставка", — прокомментировали в пресс-службе "Почта банка".Ставки до пяти процентов предлагают в "Уралсибе" и "СМП банке". Чуть менее выгодную доходность предложили своим вкладчикам Новикомбанк — 4,95%, "Открытие" — 4,75% и "Всероссийский банк развития регионов" — 4,5% годовых.В то же время ряд кредитных организаций предвосхитили события и запустили сезонные вклады задолго до праздников. Так поступил, например, Сбербанк: его клиенты могут открыть депозит под максимальную ставку четыре процента годовых до 15 декабря. Также заранее предложили клиентам вклады с повышенной доходностью Транскапиталбанк — до шести процентов годовых, крымский РНКБ — до пяти процентов, "МТС банк" — до 4,75% и Ситибанк — до 3,5%.Выиграть на сезонных вкладах и акциях в этом году будет затруднительно, говорит инвестиционный стратег БКС Александр Бахтин. "У сезонных вкладов есть ограничения — и короткий срок, и отсутствие дополнительных опций: нет возможности пополнения, частичного снятия и капитализации процентов. В текущих условиях трудно рекомендовать размещать средства на вкладах в принципе — как на акционных, так и на обычных", — отмечает он.Ситуация со снижением доходности вкладов временная, уверен Дахтлер. "Полагаю, что в следующем году все может вернуться на круги своя. Если под конец следующего года не случится форс-мажоров, мы можем увидеть больше различных предновогодних акций от банков", — полагает эксперт.

https://ria.ru/20201212/finansy-1588876439.html

https://ria.ru/20201204/vklad-1587599211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество