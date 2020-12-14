https://ria.ru/20201214/vissarion-1589081050.html

Иск о ликвидации "Церкви последнего завета" суд рассмотрит 21 декабря

Иск о ликвидации "Церкви последнего завета" суд рассмотрит 21 декабря

Красноярский краевой суд 21 декабря продолжит рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:28

2020-12-14T11:28

2020-12-14T11:28

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

красноярский краевой суд

новосибирск

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КРАСНОЯРСК, 14 дек – РИА Новости. Красноярский краевой суд 21 декабря продолжит рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации красноярской религиозной общины "Церковь последнего завета" Сергея Торопа (Виссариона), сообщила РИА Новости официальный представитель суда Оксана Веселова.Краевой суд 26 октября приступил к рассмотрению иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета"."Заседание по "Церкви последнего завета" отложено на 21 декабря по ходатайству адвокатов "ЦПЗ", ввиду того, что им нужно ознакомиться с письменными ответами прокуратуры на их вопросы, заданные на прошлом заседании", - сказала Веселова."Церковь последнего завета" (до 2000 года носила название Община единой веры) - религиозное движение, основанное в 1991 году жителем Красноярского края Сергеем Торопом, назвавшим себя Виссарионом. В 1995 году он и последователи основали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". Религиозная организация зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета".В конце сентября Тороп и еще два руководителя его религиозной общины Вадим Редькин и Владимир Ведерников были задержаны в Красноярском крае. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Несколько тысяч последователей общины Торопа, приехавшие в том числе из других регионов, проживают в нескольких поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.

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новости - религия и мировоззрение, красноярский краевой суд, новосибирск