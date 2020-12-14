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В Висконсине выборщики отдали голоса Байдену

В Висконсине выборщики отдали голоса Байдену

Все 10 выборщиков в спорном штате Висконсин отдали голоса демократу Джо Байдену, голосование транслировалось на сайте wiseye.org. РИА Новости, 14.12.2020

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Все 10 выборщиков в спорном штате Висконсин отдали голоса демократу Джо Байдену, голосование транслировалось на сайте wiseye.org.Ранее в понедельник Верховный суд Висконсина отказал президенту США Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в штате.Трамп, вице-президент Майк Пенс и предвыборный штаб Трампа требовали не засчитывать примерно 220 тысяч голосов в двух округах штата, ссылаясь на предполагаемые нарушения. Суд эту аргументацию отверг. Отрыв демократа Джо Байдена от Дональда Трампа в Висконсине составил около 20 тысяч голосов.Голосование выборщиков проходит в понедельник в США, оно утверждает волю избирателей по итогам всенародного голосования 3 ноября в каждом штате. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.По предварительным подсчетам СМИ, кандидат демократов Джо Байден должен получить 306 голосов выборщиков против 232 у президента-республиканца Дональда Трампа, эти подсчеты 6 января предстоит утвердить конгрессу по итогам голосования выборщиков.

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дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире