Чтобы не было войны: о чем ветеран из Ессентуков не рассказала Путину
14:00 14.12.2020 (обновлено: 14:07 14.12.2020)
© РИА Новости / Светлана СамсоноваВетеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова из Ессентуков
ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 14 дек – РИА Новости, Светлана Самсонова. Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова более полугода не выходит из дома, но, несмотря на возраст и болезни, ее жизнерадостности и желанию не отставать от происходящего в мире может позавидовать любой молодой человек. Наталья Ивановна рассказала корреспонденту РИА Новости о самых страшных днях на войне и о том, что она хотела рассказать президенту России Владимиру Путину по телефону, но из-за волнения не успела.
Путин 10 декабря провел по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ Галина Осокина в ходе встречи рассказала, что 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова из Ставропольского края в рамках акции "Елка желаний" загадала желание - поговорить с Путиным по телефону. Президент позвонил ей и пожелал здоровья, отметив ее труд и вклад в победу.
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВетеран Великой Отечественной войны Наталья Ивановна Донскова
Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Ивановна Донскова
До Берлина
Наталья Донскова живет на 7-м этаже в доме на окраине Ессентуков. В многоэтажке есть лифт, поэтому до недавнего времени проблем с прогулками на свежем воздухе для пожилой женщины не было. Но в марте, Наталья Ивановна даже называет точную дату - 23-го, она упала из-за головокружения так, что больше из квартиры выйти не может и редко поднимается с постели. Иногда, когда позволяет самочувствие, она при помощи верной подруги и соседки по имени Оля, все же добирается до балкона. Здесь всегда, на всякий случай, лежат несколько корочек хлеба для голубей. Кормить птиц - ее любимое занятие.
И не только птиц. Наталья Ивановна вместе с Ольгой каждого гостя непременно встречают угощением.
Родилась Донскова на Украине 8 сентября 1923 года, ее мама умерла, когда девочке было всего 10 лет. Воспитывали ее отец и мачеха. Сразу после окончания школы Наталья работала курьером в прокуратуре. А потом началась война. Ей не было еще и 18, когда она пошла добровольцем на фронт - медсестрой. В короткой справке военкомата города Ессентуки, выданной для оформления каких-то документов, значится, что Наталья Ивановна принимала участие в Сталинградской битве, была на Курской дуге и участвовала в Берлинской операции. У нее более двадцати наград, но самые ценные, конечно, фронтовые - "За боевые заслуги", "За отвагу", "За взятие Берлина", "За Победу на Германией". Все ее медали - на видном месте в квартире, на черном пиджаке, который висит на вешалке над кроватью.
Пиджак с орденами и медалями Натальи Донсковой
"Во время войны я получила два ранения в голову. Тяжелее всего было в Сталинграде. Бедные люди, есть им было нечего. <…> После войны мы часто ездили в Волгоград-Сталинград, потом после смерти Чуйкова (маршал Советского Союза, оборонявший Сталинград похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде в 1982 году – ред.) обязательно посещали там его могилу", - рассказывает Наталья Ивановна и показывает фотографии, где она с фронтовыми товарищами в Волгограде – у дом Павлова, у музея "Сталинградская битва", на Мамаевом кургане.
"День Победы я встретила в Берлине. Что делала тогда? Радовалась!", - вспоминает она.
После окончания войны Наталье Ивановне из-за состояния здоровья рекомендовали жить и лечиться в Минводах. Так девушка оказалась в Ессентуках, устроилась на работу в местный инфекционный госпиталь. И тут выяснилось, что у нее нет диплома медсестры.
"На фронте меня научили работать хирургической медсестрой, а в больнице нужно было другое. Так я пошла учиться, экстерном закончила курсы медсестер", - рассказывает Донскова. Потом она работала в курортной поликлинике, где встретила своего будущего мужа – шофера, у них родился сын. Но спустя несколько лет муж погиб в автокатастрофе.
"У меня сын, три внучки и правнучка, ей четыре года. Они меня навещают, помогают по дому. Я счастливая бабушка", - говорит Наталья Ивановна.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваСправка из военкомата города Ессентуки о том, что Наталья Донскова является ветераном Великой Отечественной войны
Справка из военкомата города Ессентуки о том, что Наталья Донскова является ветераном Великой Отечественной войны
Звонок президента
Она призналась, что не ожидала, что после звонка Владимира Путина станет настолько популярна.
"Оля мне рассказывала, что люди даже на рынке про меня говорят. А сколько журналистов мне звонили, приезжали. Некоторым даже пришлось отказать, вы передайте, пусть не обижаются. Старая я все-таки, устаю быстро", - улыбается Донскова.
Как попала ее просьба о звонке к Владимиру Путина, Наталья Ивановна не знает, но и спустя несколько дней после разговора с президентом переживает, что не сказала ему то, что собиралась. А сказать хотелось многое. Во-первых, поблагодарить за ежегодные поздравления, которые приходят ей от имени Путина, ко дню рождения и памятным датам. Во-вторых, хотела сказать спасибо за похорошевший за последние годы город Ессентуки.
"Я разволновалась сильно, когда он позвонил. Я так боялась что-то напутать, что и слова забыла", - говорит Наталья Ивановна.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваВетеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова из Ессентуков у себя дома
Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова из Ессентуков у себя дома
Самое главное
Практически весь разговор с корреспондентом РИА Новости пожилая женщина провела в постели, но энергия и жизнелюбие все-таки победили немощь тела. И уже в конце беседы Наталья Ивановна села на край кровати и разрешила себя сфотографировать.
На вопрос, откуда в ней столько сил и в чем секрет ее долголетия, Донскова только пожала плечами: сама не знает. Еще совсем недавно она приходила в школу, рассказывала детям о войне, о своей нелегкой жизни и после, когда приходилось трудиться на двух-трех работах. Возможно, именно такие встречи с детьми или, как теперь, с журналистами, дают ей дополнительную энергию и продлевают жизнь.
"Что самое главное в жизни? Чтобы не было войны, чтобы люди жили хорошо, чтобы уважали друг друга", - сказала Наталья Ивановна.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваВетеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова показывает фотографию, сделаннаю на Мамаевом кургане в Волгограде у могилы маршала Василия Чуйковаа
Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова показывает фотографию, сделаннаю на Мамаевом кургане в Волгограде у могилы маршала Василия Чуйковаа