https://ria.ru/20201214/veteran-1589117205.html

Чтобы не было войны: о чем ветеран из Ессентуков не рассказала Путину

Чтобы не было войны: о чем ветеран из Ессентуков не рассказала Путину

Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова более полугода не выходит из дома, но, несмотря на возраст и болезни, ее жизнерадостности и желанию не... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:00

2020-12-14T14:00

2020-12-14T14:07

75 лет великой победы

владимир путин

ессентуки

общество

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ЕССЕНТУКИ (Ставропольский край), 14 дек – РИА Новости, Светлана Самсонова. Ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова более полугода не выходит из дома, но, несмотря на возраст и болезни, ее жизнерадостности и желанию не отставать от происходящего в мире может позавидовать любой молодой человек. Наталья Ивановна рассказала корреспонденту РИА Новости о самых страшных днях на войне и о том, что она хотела рассказать президенту России Владимиру Путину по телефону, но из-за волнения не успела.Путин 10 декабря провел по видеосвязи заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Член СПЧ Галина Осокина в ходе встречи рассказала, что 97-летняя ветеран Великой Отечественной войны Наталья Донскова из Ставропольского края в рамках акции "Елка желаний" загадала желание - поговорить с Путиным по телефону. Президент позвонил ей и пожелал здоровья, отметив ее труд и вклад в победу.До БерлинаНаталья Донскова живет на 7-м этаже в доме на окраине Ессентуков. В многоэтажке есть лифт, поэтому до недавнего времени проблем с прогулками на свежем воздухе для пожилой женщины не было. Но в марте, Наталья Ивановна даже называет точную дату - 23-го, она упала из-за головокружения так, что больше из квартиры выйти не может и редко поднимается с постели. Иногда, когда позволяет самочувствие, она при помощи верной подруги и соседки по имени Оля, все же добирается до балкона. Здесь всегда, на всякий случай, лежат несколько корочек хлеба для голубей. Кормить птиц - ее любимое занятие.И не только птиц. Наталья Ивановна вместе с Ольгой каждого гостя непременно встречают угощением.Родилась Донскова на Украине 8 сентября 1923 года, ее мама умерла, когда девочке было всего 10 лет. Воспитывали ее отец и мачеха. Сразу после окончания школы Наталья работала курьером в прокуратуре. А потом началась война. Ей не было еще и 18, когда она пошла добровольцем на фронт - медсестрой. В короткой справке военкомата города Ессентуки, выданной для оформления каких-то документов, значится, что Наталья Ивановна принимала участие в Сталинградской битве, была на Курской дуге и участвовала в Берлинской операции. У нее более двадцати наград, но самые ценные, конечно, фронтовые - "За боевые заслуги", "За отвагу", "За взятие Берлина", "За Победу на Германией". Все ее медали - на видном месте в квартире, на черном пиджаке, который висит на вешалке над кроватью."Во время войны я получила два ранения в голову. Тяжелее всего было в Сталинграде. Бедные люди, есть им было нечего. <…> После войны мы часто ездили в Волгоград-Сталинград, потом после смерти Чуйкова (маршал Советского Союза, оборонявший Сталинград похоронен на Мамаевом кургане в Волгограде в 1982 году – ред.) обязательно посещали там его могилу", - рассказывает Наталья Ивановна и показывает фотографии, где она с фронтовыми товарищами в Волгограде – у дом Павлова, у музея "Сталинградская битва", на Мамаевом кургане."День Победы я встретила в Берлине. Что делала тогда? Радовалась!", - вспоминает она.После окончания войны Наталье Ивановне из-за состояния здоровья рекомендовали жить и лечиться в Минводах. Так девушка оказалась в Ессентуках, устроилась на работу в местный инфекционный госпиталь. И тут выяснилось, что у нее нет диплома медсестры."На фронте меня научили работать хирургической медсестрой, а в больнице нужно было другое. Так я пошла учиться, экстерном закончила курсы медсестер", - рассказывает Донскова. Потом она работала в курортной поликлинике, где встретила своего будущего мужа – шофера, у них родился сын. Но спустя несколько лет муж погиб в автокатастрофе."У меня сын, три внучки и правнучка, ей четыре года. Они меня навещают, помогают по дому. Я счастливая бабушка", - говорит Наталья Ивановна.Звонок президентаОна призналась, что не ожидала, что после звонка Владимира Путина станет настолько популярна."Оля мне рассказывала, что люди даже на рынке про меня говорят. А сколько журналистов мне звонили, приезжали. Некоторым даже пришлось отказать, вы передайте, пусть не обижаются. Старая я все-таки, устаю быстро", - улыбается Донскова.Как попала ее просьба о звонке к Владимиру Путина, Наталья Ивановна не знает, но и спустя несколько дней после разговора с президентом переживает, что не сказала ему то, что собиралась. А сказать хотелось многое. Во-первых, поблагодарить за ежегодные поздравления, которые приходят ей от имени Путина, ко дню рождения и памятным датам. Во-вторых, хотела сказать спасибо за похорошевший за последние годы город Ессентуки."Я разволновалась сильно, когда он позвонил. Я так боялась что-то напутать, что и слова забыла", - говорит Наталья Ивановна.Самое главноеПрактически весь разговор с корреспондентом РИА Новости пожилая женщина провела в постели, но энергия и жизнелюбие все-таки победили немощь тела. И уже в конце беседы Наталья Ивановна села на край кровати и разрешила себя сфотографировать.На вопрос, откуда в ней столько сил и в чем секрет ее долголетия, Донскова только пожала плечами: сама не знает. Еще совсем недавно она приходила в школу, рассказывала детям о войне, о своей нелегкой жизни и после, когда приходилось трудиться на двух-трех работах. Возможно, именно такие встречи с детьми или, как теперь, с журналистами, дают ей дополнительную энергию и продлевают жизнь.

ессентуки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, ессентуки, общество