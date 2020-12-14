https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589066911.html

Россиянам объяснили, что нужно делать перед вакцинацией от коронавируса

Россиянам объяснили, что нужно делать перед вакцинацией от коронавируса

Перед прививкой от коронавируса следует сдать не только ПЦР-тест на определение COVID-19, но и кровь на наличие антител, рассказала URA.RU заведующая... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:21

2020-12-14T10:21

2020-12-14T13:47

распространение нового коронавируса

владимир болибок

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

елена бурцева

ura.ru

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здоровье - общество

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Перед прививкой от коронавируса следует сдать не только ПЦР-тест на определение COVID-19, но и кровь на наличие антител, рассказала URA.RU заведующая лабораторией Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елена Бурцева.Кроме того, перед прививкой человек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.По словам врача-аллерголога Владимира Болибока, к этому списку необходимо добавить тест на беременность. Он также напомнил об ограничении употребления алкоголя в дни до, между прививками и после и о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию на протяжении шести недель.Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания препарата. По данным второго промежуточного анализа исследований, вакцина показала 95-процентную эффективность. С прошлой недели в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. В первую очередь препарат будут получать люди из групп риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/myalgia-1588862901.html

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владимир болибок, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена бурцева, ura.ru, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, владимир путин, общество