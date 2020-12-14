Россиянам объяснили, что нужно делать перед вакцинацией от коронавируса
10:21 14.12.2020 (обновлено: 13:47 14.12.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Перед прививкой от коронавируса следует сдать не только ПЦР-тест на определение COVID-19, но и кровь на наличие антител, рассказала URA.RU заведующая лабораторией Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елена Бурцева.
"Лучше всего сделать это за сутки до процедуры", — сказала она, порекомендовав не контактировать с больными COVID-19 на протяжении двух недель.
Кроме того, перед прививкой человек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.
По словам врача-аллерголога Владимира Болибока, к этому списку необходимо добавить тест на беременность. Он также напомнил об ограничении употребления алкоголя в дни до, между прививками и после и о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию на протяжении шести недель.
Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания препарата. По данным второго промежуточного анализа исследований, вакцина показала 95-процентную эффективность.
С прошлой недели в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. В первую очередь препарат будут получать люди из групп риска.
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