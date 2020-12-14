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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589066911.html
Россиянам объяснили, что нужно делать перед вакцинацией от коронавируса
Россиянам объяснили, что нужно делать перед вакцинацией от коронавируса
Перед прививкой от коронавируса следует сдать не только ПЦР-тест на определение COVID-19, но и кровь на наличие антител, рассказала URA.RU заведующая... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:21
2020-12-14T13:47
распространение нового коронавируса
владимир болибок
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена бурцева
ura.ru
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Перед прививкой от коронавируса следует сдать не только ПЦР-тест на определение COVID-19, но и кровь на наличие антител, рассказала URA.RU заведующая лабораторией Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елена Бурцева.Кроме того, перед прививкой человек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.По словам врача-аллерголога Владимира Болибока, к этому списку необходимо добавить тест на беременность. Он также напомнил об ограничении употребления алкоголя в дни до, между прививками и после и о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию на протяжении шести недель.Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания препарата. По данным второго промежуточного анализа исследований, вакцина показала 95-процентную эффективность. С прошлой недели в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. В первую очередь препарат будут получать люди из групп риска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена бурцева, ura.ru, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, владимир путин, общество

Россиянам объяснили, что нужно делать перед вакцинацией от коронавируса

10:21 14.12.2020 (обновлено: 13:47 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак"
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Перед прививкой от коронавируса следует сдать не только ПЦР-тест на определение COVID-19, но и кровь на наличие антител, рассказала URA.RU заведующая лабораторией Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Елена Бурцева.

"Лучше всего сделать это за сутки до процедуры", — сказала она, порекомендовав не контактировать с больными COVID-19 на протяжении двух недель.

Кроме того, перед прививкой человек должен быть здоров и не иметь симптомов респираторных заболеваний.
По словам врача-аллерголога Владимира Болибока, к этому списку необходимо добавить тест на беременность. Он также напомнил об ограничении употребления алкоголя в дни до, между прививками и после и о необходимости соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию на протяжении шести недель.
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Первый в мире препарат для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" российский Минздрав зарегистрировал в середине августа. Вакцину создали в Центре имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Сейчас идут пострегистрационные испытания препарата. По данным второго промежуточного анализа исследований, вакцина показала 95-процентную эффективность.
С прошлой недели в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. В первую очередь препарат будут получать люди из групп риска.
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Распространение нового коронавирусаВладимир БолибокВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена БурцеваUra.ruРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВладимир ПутинОбщество
 
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