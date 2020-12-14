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Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса и не понимает, почему ее игнорируют на Западе. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:58
2020-12-14T22:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
оливер стоун
белоярская аэс
в мире
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса и не понимает, почему ее игнорируют на Западе."Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней. Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать. Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию", - сказал он в понедельник в эфире Первого канала.Ранее сообщалось, что Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области.Уильям Оливер Стоун - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" ему был вручен за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Режиссер также известен своими документальными работами, в частности в 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, оливер стоун, белоярская аэс, в мире

Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

22:58 14.12.2020 (обновлено: 22:59 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью президента РФ Владимира Путина
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса и не понимает, почему ее игнорируют на Западе.
"Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней. Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать. Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию", - сказал он в понедельник в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области.
Уильям Оливер Стоун - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" ему был вручен за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Режиссер также известен своими документальными работами, в частности в 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Оливер СтоунБелоярская АЭСВ мире
 
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