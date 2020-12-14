https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589230779.html

Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса и не понимает, почему ее игнорируют на Западе. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:58

2020-12-14T22:58

2020-12-14T22:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

оливер стоун

белоярская аэс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155672/32/1556723204_0:249:3066:1974_1920x0_80_0_0_487d6c9d1c7368e19253dbc1b6ab3f9b.jpg

МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса и не понимает, почему ее игнорируют на Западе."Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней. Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать. Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию", - сказал он в понедельник в эфире Первого канала.Ранее сообщалось, что Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области.Уильям Оливер Стоун - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" ему был вручен за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Режиссер также известен своими документальными работами, в частности в 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, оливер стоун, белоярская аэс, в мире