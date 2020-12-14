Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса
22:58 14.12.2020 (обновлено: 22:59 14.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкКинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун во время интервью президента РФ Владимира Путина
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Американский кинорежиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса и не понимает, почему ее игнорируют на Западе.
"Я привился несколько дней назад, не знаю пока, насколько российская вакцина эффективна, но я слышал много положительных откликов о ней. Мне еще предстоит сделать второй укол, надо будет снова приехать. Я считаю, что ваша вакцина полезна. Не понимаю, почему на Западе ее игнорируют, пресса просто замалчивает всю информацию", - сказал он в понедельник в эфире Первого канала.
Ранее сообщалось, что Стоун снимает фильм на Белоярской АЭС в Свердловской области.
Уильям Оливер Стоун - американский кинорежиссер, продюсер и сценарист, обладатель множества наград, включая три премии Американской киноакадемии. Первый "Оскар" ему был вручен за лучший адаптированный сценарий к фильму "Полуночный экспресс", еще две статуэтки он получил за режиссерскую работу за фильмы "Взвод" и "Рожденный четвертого июля". Режиссер также известен своими документальными работами, в частности в 2017 году вышел его четырехсерийный документальный фильм о президенте Российской Федерации Владимире Путине, в 2019-м он представил картину "Нерассказанная история Украины".
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