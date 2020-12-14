РФПИ подаст заявки на ускоренную регистрацию "Спутника V" за рубежом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАмпула "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в других странах в декабре-январе, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования показала эффективность свыше 90%, сообщили разработчики вакцины. Замдиректора НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти.
"Исходя из подготовленных документов на базе этой контрольной точки мы планируем подачу документов на ускоренную регистрацию в большое количество стран. Это, безусловно, и наши партнеры: Белоруссия, ОАЭ, Индия, ряд других стран, в том числе и в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке и Африке", - рассказал Дмитриев.
"Мы считаем, что подача уже будет осуществлена в этом месяце в ряд ключевых стран, где мы очень хорошо общаемся с регулятором, в том числе, например, с Аргентиной, а в январе мы подадим во все ключевые страны на ускоренную регистрацию вакцины "Спутник V", - добавил он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
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