https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589229778.html

РФПИ подаст заявки на ускоренную регистрацию "Спутника V" за рубежом

РФПИ подаст заявки на ускоренную регистрацию "Спутника V" за рубежом

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в других странах в... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:53

2020-12-14T22:53

2020-12-14T22:53

распространение нового коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в других странах в декабре-январе, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев."Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования показала эффективность свыше 90%, сообщили разработчики вакцины. Замдиректора НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти."Исходя из подготовленных документов на базе этой контрольной точки мы планируем подачу документов на ускоренную регистрацию в большое количество стран. Это, безусловно, и наши партнеры: Белоруссия, ОАЭ, Индия, ряд других стран, в том числе и в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке и Африке", - рассказал Дмитриев."Мы считаем, что подача уже будет осуществлена в этом месяце в ряд ключевых стран, где мы очень хорошо общаемся с регулятором, в том числе, например, с Аргентиной, а в январе мы подадим во все ключевые страны на ускоренную регистрацию вакцины "Спутник V", - добавил он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589161644.html

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире