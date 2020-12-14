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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589229778.html
РФПИ подаст заявки на ускоренную регистрацию "Спутника V" за рубежом
РФПИ подаст заявки на ускоренную регистрацию "Спутника V" за рубежом
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в других странах в... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:53
2020-12-14T22:53
распространение нового коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в других странах в декабре-январе, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев."Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования показала эффективность свыше 90%, сообщили разработчики вакцины. Замдиректора НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти."Исходя из подготовленных документов на базе этой контрольной точки мы планируем подачу документов на ускоренную регистрацию в большое количество стран. Это, безусловно, и наши партнеры: Белоруссия, ОАЭ, Индия, ряд других стран, в том числе и в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке и Африке", - рассказал Дмитриев."Мы считаем, что подача уже будет осуществлена в этом месяце в ряд ключевых стран, где мы очень хорошо общаемся с регулятором, в том числе, например, с Аргентиной, а в январе мы подадим во все ключевые страны на ускоренную регистрацию вакцины "Спутник V", - добавил он.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589161644.html
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, в мире

РФПИ подаст заявки на ускоренную регистрацию "Спутника V" за рубежом

22:53 14.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАмпула "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V" в прививочном пункте городской поликлиники No 191
Ампула компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) планирует подать заявки на ускоренную регистрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" в других странах в декабре-январе, заявил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.
"Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы исследования показала эффективность свыше 90%, сообщили разработчики вакцины. Замдиректора НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что цифры по эффективности вакцины могут вырасти.
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
Вчера, 16:38Распространение нового коронавируса
Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
"Исходя из подготовленных документов на базе этой контрольной точки мы планируем подачу документов на ускоренную регистрацию в большое количество стран. Это, безусловно, и наши партнеры: Белоруссия, ОАЭ, Индия, ряд других стран, в том числе и в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке и Африке", - рассказал Дмитриев.
"Мы считаем, что подача уже будет осуществлена в этом месяце в ряд ключевых стран, где мы очень хорошо общаемся с регулятором, в том числе, например, с Аргентиной, а в январе мы подадим во все ключевые страны на ускоренную регистрацию вакцины "Спутник V", - добавил он.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаДенис ЛогуновВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
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