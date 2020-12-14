https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589209560.html

Разработчик объяснил данные об эффективности вакцины "Спутник V"

Разработчик объяснил данные об эффективности вакцины "Спутник V"

Эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится, заявил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:40

2020-12-14T19:40

2020-12-14T19:40

распространение нового коронавируса

денис логунов

вакцина "спутник v"

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коронавирус covid-19

россия

вакцины

коронавирусы

кирилл дмитриев

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится, заявил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Очевидно, что показана высокая эффективность, но поскольку мы считали от 21 дня и включали случаи, мы также надеемся, что при увеличении сроков вакцинации 28, 35, 42 дня, наши цифры эффективности ожидаемо могут вырасти", — подчеркнул он.В то же время, по словам разработчиков, препарат показал стопроцентную эффективность против тяжелых случаев COVID-19."В группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", — говорится в сообщении.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также отметил, что полученные данные включат в основу отчета, который российская сторона намерена использовать для подачи заявок на ускоренную регистрацию препарата в других странах."Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поскольку использование компонентов "Спутника V" в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность", — добавил он.Первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им Гамалеи, зарегистрировали в августе текущего года. Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека, ее важными преимуществами являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/korporativy-1589198454.html

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-14T19:40 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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