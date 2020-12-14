https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589209560.html
Разработчик объяснил данные об эффективности вакцины "Спутник V"
Разработчик объяснил данные об эффективности вакцины "Спутник V"
Эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится, заявил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T19:40
2020-12-14T19:40
2020-12-14T19:40
распространение нового коронавируса
денис логунов
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
вакцины
коронавирусы
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Эффективность российской вакцины "Спутник V" составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится, заявил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов."Очевидно, что показана высокая эффективность, но поскольку мы считали от 21 дня и включали случаи, мы также надеемся, что при увеличении сроков вакцинации 28, 35, 42 дня, наши цифры эффективности ожидаемо могут вырасти", — подчеркнул он.В то же время, по словам разработчиков, препарат показал стопроцентную эффективность против тяжелых случаев COVID-19."В группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", — говорится в сообщении.Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев также отметил, что полученные данные включат в основу отчета, который российская сторона намерена использовать для подачи заявок на ускоренную регистрацию препарата в других странах."Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поскольку использование компонентов "Спутника V" в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность", — добавил он.Первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им Гамалеи, зарегистрировали в августе текущего года. Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека, ее важными преимуществами являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201214/korporativy-1589198454.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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2020-12-14T19:40
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денис логунов, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, вакцины, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Эффективность российской вакцины "Спутник V"
составляет 91,4%, и в перспективе этот показатель увеличится, заявил заместитель директора НИЦЭМ имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов
.
"Очевидно, что показана высокая эффективность, но поскольку мы считали от 21 дня и включали случаи, мы также надеемся, что при увеличении сроков вакцинации 28, 35, 42 дня, наши цифры эффективности ожидаемо могут вырасти", — подчеркнул он.
В то же время, по словам разработчиков, препарат показал стопроцентную эффективность против тяжелых случаев COVID-19.
"В группе, принимавшей вакцину, тяжелых случаев заболевания зафиксировано не было", — говорится в сообщении.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ
) Кирилл Дмитриев
также отметил, что полученные данные включат в основу отчета, который российская сторона намерена использовать для подачи заявок на ускоренную регистрацию препарата в других странах.
"Мы также видим высокий интерес со стороны международных фармацевтических компаний к разработке НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, поскольку использование компонентов "Спутника V" в комбинации с другими вакцинами может существенно повысить их эффективность", — добавил он.
Первую в мире вакцину для профилактики коронавируса "Спутник V", разработанную НИЦЭМ им Гамалеи, зарегистрировали в августе текущего года. Препарат создан на платформе аденовирусных векторов человека, ее важными преимуществами являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.