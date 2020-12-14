https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589209283.html

Израиль начнет вторую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19

Израиль начнет вторую фазу испытаний собственной вакцины от COVID-19

Израильский институт биологических исследований в Нес-Ционе успешно завершил первый этап исследования и в ближайшие дни планирует начать вторую фазу клинических РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T19:39

2020-12-14T19:39

2020-12-14T19:39

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 14 дек - РИА Новости. Израильский институт биологических исследований в Нес-Ционе успешно завершил первый этап исследования и в ближайшие дни планирует начать вторую фазу клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса, в которой примут участие около 1000 добровольцев, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.Продолжение клинических испытаний вакцины от COVID-19 было одобрено минздравом страны после успешного завершения первого этапа. "На первом этапе не было выявлено никаких значительных побочных эффектов, и два экспертных комитета, как внутренний, так и внешний, рекомендовали одобрить переход ко второму этапу", - сообщает минобороны. Таким образом, институт в Нес-Ционе готов к немедленному запуску второй фазы испытания препарата, созданного израильскими учеными.Вторая фаза исследования вакцины, которая должна продлиться несколько месяцев, будет включать обширные тесты на безопасность с участием здоровых добровольцев в возрасте 18 лет и старше. На этом этапе ученые ставят задачу проверить безопасность вакцины, определить эффективную дозировку и дополнительно оценить эффективность препарата. Успешное завершение второй фазы позволит начать третью фазу испытания вакцины с участием до 30 тысяч добровольцев в Израиле и за рубежом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589085255.html

https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589174254.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, израиль, в мире