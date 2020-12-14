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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589158548.html
Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
Вакцина против коронавируса "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T16:35
2020-12-14T16:35
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного исследования показала эффективность свыше 90%, говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V"."НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют об эффективности свыше 90% российской вакцины "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках фазы III крупнейшего в истории России двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.Оценка эффективности осуществлялась среди 22 714 добровольцев после 21 дня с момента получения первого компонента вакцины или плацебо по достижении заключительной, третьей по счету, статистически значимой репрезентативной контрольной точки в соответствии с протоколом третьей фазы клинических исследований. "По итогам анализа данных в заключительной контрольной точке исследования, эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%. Согласно протоколу, достижение заключительной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтвержденных случаях заболевания среди добровольцев", - отметили разработчики.Согласно протоколу третьей фазы клинических исследований "Спутник V", ее промежуточная эффективность рассчитывается в трех статистически значимых репрезентативных контрольных точках – по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди испытуемых как в группе плацебо, так и в группе, получившей вакцину.Высокая эффективность вакцины "Спутник V" на уровне более 90% была подтверждена в каждой из трех контрольных точек клинических исследований: расчетный показатель эффективности "Спутника V" в первой контрольной точке (20 случаев заболевания) составил 92%, во второй точке (39 случаев заболевания) – 91,4%. Анализ эффективности применения вакцины "Спутник V" в заключительной контрольной точке был осуществлен на основе распределения 78 подтверждённых случаев, выявленных в группе плацебо (62 случая) и в группе, получавшей вакцину (16 случаев). При этом соотношение группы плацебо к вакцинированной группе составляет один к трем.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201213/gonka-1588968626.html
https://ria.ru/20201213/vaktsina-1588965582.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, общество

Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%

16:35 14.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" (торговая марка "Спутник V") в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Ампула с вакциной Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V) в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Вакцина против коронавируса "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках третьей фазы клинического пострегистрационного исследования показала эффективность свыше 90%, говорится в Twitter-аккаунте "Спутник V".
"НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляют об эффективности свыше 90% российской вакцины "Спутник V" по результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках фазы III крупнейшего в истории России двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого клинического пострегистрационного исследования вакцины "Спутник V" против новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.
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Оценка эффективности осуществлялась среди 22 714 добровольцев после 21 дня с момента получения первого компонента вакцины или плацебо по достижении заключительной, третьей по счету, статистически значимой репрезентативной контрольной точки в соответствии с протоколом третьей фазы клинических исследований. "По итогам анализа данных в заключительной контрольной точке исследования, эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%. Согласно протоколу, достижение заключительной контрольной точки позволяет доказать эффективность вакцины на уровне выше 90% на 78 подтвержденных случаях заболевания среди добровольцев", - отметили разработчики.
Согласно протоколу третьей фазы клинических исследований "Спутник V", ее промежуточная эффективность рассчитывается в трех статистически значимых репрезентативных контрольных точках – по достижении 20, 39 и 78 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди испытуемых как в группе плацебо, так и в группе, получившей вакцину.
Медработник демонстрирует компонент 1 вакцины от коронавируса Спутник V в прививочном пункте городской поликлиники No 191 - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 05:08Распространение нового коронавируса
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Высокая эффективность вакцины "Спутник V" на уровне более 90% была подтверждена в каждой из трех контрольных точек клинических исследований: расчетный показатель эффективности "Спутника V" в первой контрольной точке (20 случаев заболевания) составил 92%, во второй точке (39 случаев заболевания) – 91,4%. Анализ эффективности применения вакцины "Спутник V" в заключительной контрольной точке был осуществлен на основе распределения 78 подтверждённых случаев, выявленных в группе плацебо (62 случая) и в группе, получавшей вакцину (16 случаев). При этом соотношение группы плацебо к вакцинированной группе составляет один к трем.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ им Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийОбщество
 
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