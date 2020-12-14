https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589146922.html

Сингапур одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

Сингапур одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

Управление медицинских наук Сингапура (Health Sciences Authority - HSA) одобрило в понедельник вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T15:58

2020-12-14T15:58

2020-12-14T16:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сингапур (страна)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584970657_0:36:1310:772_1920x0_80_0_0_f63d90d56e157a9186517c5f54414b4c.jpg

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Управление медицинских наук Сингапура (Health Sciences Authority - HSA) одобрило в понедельник вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.При этом отмечается, что одобрение носит временный характер. Полную регистрацию препарат пройдет после того, как компании Pfizer и BioNTech докажут эффективность и действенность вакцины в долгосрочной перспективе.Первая партия вакцины прибудет в страну в конце декабря этого года, подчеркнул в своем обращении к нации премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун."Мы также ожидаем, что другие вакцины будут поставлены в Сингапур в грядущие месяцы. Если всё пойдет согласно плану, к третьему кварталу 2021 года у нас будет достаточно вакцин для всех жителей Сингапура", - добавил премьер-министр. Запись его выступления опубликовал телеканал Channel NewsAsia.Министерство здравоохранения страны выступило с рекомендацией в первую очередь провести добровольную вакцинацию среди взрослого населения, особенно наиболее уязвимых групп: сотрудников сферы здравоохранения и пожилых людей.По данным ВОЗ, в Сингапуре насчитывается 58 320 случаев заражений коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201202/vaktsiny-1587323210.html

сингапур (страна)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сингапур (страна), в мире