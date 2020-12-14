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https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589146922.html
Сингапур одобрил вакцину Pfizer и BioNTech
Сингапур одобрил вакцину Pfizer и BioNTech
Управление медицинских наук Сингапура (Health Sciences Authority - HSA) одобрило в понедельник вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T15:58
2020-12-14T16:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сингапур (страна)
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Управление медицинских наук Сингапура (Health Sciences Authority - HSA) одобрило в понедельник вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.При этом отмечается, что одобрение носит временный характер. Полную регистрацию препарат пройдет после того, как компании Pfizer и BioNTech докажут эффективность и действенность вакцины в долгосрочной перспективе.Первая партия вакцины прибудет в страну в конце декабря этого года, подчеркнул в своем обращении к нации премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун."Мы также ожидаем, что другие вакцины будут поставлены в Сингапур в грядущие месяцы. Если всё пойдет согласно плану, к третьему кварталу 2021 года у нас будет достаточно вакцин для всех жителей Сингапура", - добавил премьер-министр. Запись его выступления опубликовал телеканал Channel NewsAsia.Министерство здравоохранения страны выступило с рекомендацией в первую очередь провести добровольную вакцинацию среди взрослого населения, особенно наиболее уязвимых групп: сотрудников сферы здравоохранения и пожилых людей.По данным ВОЗ, в Сингапуре насчитывается 58 320 случаев заражений коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, сингапур (страна), в мире

Сингапур одобрил вакцину Pfizer и BioNTech

15:58 14.12.2020 (обновлено: 16:05 14.12.2020)
 
© REUTERS / PfizerСотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия
Сотрудник на предприятии Pfizer в Пуурсе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© REUTERS / Pfizer
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Управление медицинских наук Сингапура (Health Sciences Authority - HSA) одобрило в понедельник вакцину от коронавируса производства Pfizer и BioNTech.
"Управление медицинских наук Сингапура сегодня выдало разрешение... на использование вакцины Pfizer и BioNTech против коронавируса в Сингапуре", - сообщается в пресс-релизе HSA.
При этом отмечается, что одобрение носит временный характер. Полную регистрацию препарат пройдет после того, как компании Pfizer и BioNTech докажут эффективность и действенность вакцины в долгосрочной перспективе.
Первая партия вакцины прибудет в страну в конце декабря этого года, подчеркнул в своем обращении к нации премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун.
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"Мы также ожидаем, что другие вакцины будут поставлены в Сингапур в грядущие месяцы. Если всё пойдет согласно плану, к третьему кварталу 2021 года у нас будет достаточно вакцин для всех жителей Сингапура", - добавил премьер-министр. Запись его выступления опубликовал телеканал Channel NewsAsia.
Министерство здравоохранения страны выступило с рекомендацией в первую очередь провести добровольную вакцинацию среди взрослого населения, особенно наиболее уязвимых групп: сотрудников сферы здравоохранения и пожилых людей.
"Я и мои коллеги, в том числе те, кто постарше, привьемся одни из первых. Так мы хотим показать вам, особенно пожилым людям вроде меня, что мы верим в безопасность вакцин", - отметил Ли Сянь Лун.
По данным ВОЗ, в Сингапуре насчитывается 58 320 случаев заражений коронавирусом.
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