https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589087419.html

Лукашенко заявил о возможности производить свою вакцину от COVID-19

Лукашенко заявил о возможности производить свою вакцину от COVID-19

Минск будет выпускать собственную вакцину от коронавируса, если наработки белорусских ученых окажутся "серьезными", заявил Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:03

2020-12-14T12:03

2020-12-14T14:14

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582347949_0:13:2970:1684_1920x0_80_0_0_ca30056b41f44f9ebe603704438ef551.jpg

МИНСК, 14 дек — РИА Новости. Минск будет выпускать собственную вакцину от коронавируса, если наработки белорусских ученых окажутся "серьезными", заявил Александр Лукашенко.По словам президента, такие предложения поступали от специалистов из Витебска и ученых из Национальной академии наук республики. Кроме того, Белоруссия может производить российскую вакцину, поскольку Москва готова предоставить все необходимое для этого, а также закупить ее для вакцинации граждан из групп риска, добавил он.Лукашенко также констатировал, что в мире ведется борьба за разработку и производство вакцины от COVID-19, и признался, что его настораживает "драка за деньги". "В этом вращаются миллиарды долларов, и все начали драться за эти деньги, порой пренебрегая ответственностью и за вакцину, и за тех людей, которые в данном случае на испытаниях", — добавил он.Как передает Sputnik Беларусь, все обозначенные варианты планируется обсудить 17 декабря на уровне главы государства с участием заинтересованных сторон.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в Минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав республики сообщал, что Белоруссия рассматривает возможность вакцинировать от коронавируса COVID-19 до двух миллионов человек в 2021 году.В начале ноября в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий России. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В Минздраве сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586575437.html

https://ria.ru/20201204/lukashenko-1587668332.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, в мире