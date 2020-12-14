https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589087419.html
Лукашенко заявил о возможности производить свою вакцину от COVID-19
Лукашенко заявил о возможности производить свою вакцину от COVID-19
Минск будет выпускать собственную вакцину от коронавируса, если наработки белорусских ученых окажутся "серьезными", заявил Александр Лукашенко. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:03
2020-12-14T12:03
2020-12-14T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 14 дек — РИА Новости. Минск будет выпускать собственную вакцину от коронавируса, если наработки белорусских ученых окажутся "серьезными", заявил Александр Лукашенко.По словам президента, такие предложения поступали от специалистов из Витебска и ученых из Национальной академии наук республики. Кроме того, Белоруссия может производить российскую вакцину, поскольку Москва готова предоставить все необходимое для этого, а также закупить ее для вакцинации граждан из групп риска, добавил он.Лукашенко также констатировал, что в мире ведется борьба за разработку и производство вакцины от COVID-19, и признался, что его настораживает "драка за деньги". "В этом вращаются миллиарды долларов, и все начали драться за эти деньги, порой пренебрегая ответственностью и за вакцину, и за тех людей, которые в данном случае на испытаниях", — добавил он.Как передает Sputnik Беларусь, все обозначенные варианты планируется обсудить 17 декабря на уровне главы государства с участием заинтересованных сторон.Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в Минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав республики сообщал, что Белоруссия рассматривает возможность вакцинировать от коронавируса COVID-19 до двух миллионов человек в 2021 году.В начале ноября в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий России. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В Минздраве сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/lukashenko-1586575437.html
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 14 дек — РИА Новости.
Минск будет выпускать собственную вакцину от коронавируса, если наработки белорусских ученых окажутся "серьезными", заявил Александр Лукашенко
.
По словам президента, такие предложения поступали от специалистов из Витебска и ученых из Национальной академии наук республики. Кроме того, Белоруссия может производить российскую вакцину, поскольку Москва готова предоставить все необходимое для этого, а также закупить ее для вакцинации граждан из групп риска, добавил он.
"Я не исключаю, что нам придется задействовать все три варианта. Нам надо будет купить вакцину, чтобы срочно провакцинировать группу риска, это врачи и медсестры прежде всего. Нам неплохо было бы наладить производство. Дело даже не в том, что мы потом сможем продать ее, но надо для себя и своих людей произвести вакцину. <...> Вообще биотехнологии — это большая перспектива", — отметил Лукашенко.
Лукашенко также констатировал, что в мире ведется борьба за разработку и производство вакцины от COVID-19, и признался, что его настораживает "драка за деньги". "В этом вращаются миллиарды долларов, и все начали драться за эти деньги, порой пренебрегая ответственностью и за вакцину, и за тех людей, которые в данном случае на испытаниях", — добавил он.
Как передает Sputnik Беларусь, все обозначенные варианты планируется обсудить 17 декабря на уровне главы государства с участием заинтересованных сторон.
Первого октября в Белоруссии началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как ранее сообщали в Минздраве, в общей сложности 100 жителей республики получили возможность бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Минздрав республики сообщал, что Белоруссия рассматривает возможность вакцинировать от коронавируса COVID-19 до двух миллионов человек в 2021 году.
В начале ноября в телефонном разговоре Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину
организовать в республике производство вакцины против коронавирусной инфекции с использованием технологий России. Пресс-служба белорусского президента заявила, что предложение Лукашенко было поддержано Путиным. В Минздраве сообщали, что республика произведет в лабораторных условиях первую партию российской вакцины от COVID-19 уже в этом году.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.