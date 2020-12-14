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https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589085255.html
Немецкая CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины от COVID-19
Немецкая CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины от COVID-19
Немецкая биофармацевтическая компания CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:51
2020-12-14T11:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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германия
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в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Немецкая биофармацевтическая компания CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в понедельник."Биофармацевтическая компания CureVac… сегодня объявила о том, что она включила первых участников в решающую фазу 2b/3 испытаний своей вакцины против коронавируса на основе матричной РНК, CVnCoV (название вакцины – ред.)", - говорится в пресс-релизе.В исследовании примут участие более 35 тысяч человек из стран Европы и Латинской Америки в возрасте от 18 лет включительно. В рамках исследования будут оценены безопасность и эффективность вакцины CVnCoV при введении двух доз по 12 микрограммов, при этом некоторые испытуемые получат плацебо."С началом решающей фазы 2b/3 испытаний мы перешли к очередному важному этапу в процессе разработки нашей потенциальной вакцины, CVnCoV", - отметил глава компании доктор Франц-Вернер Хаас.Исследование начнется с фазы 2b, которая, как предполагается, постепенно перейдет в фазу 3 по оценке действенности.Участники испытаний вакцины будут находиться под наблюдением в течение года после завершения исследования.CureVac приступила к разработке вакцины от COVID-19 в январе 2020 года. В ноябре компания сообщила итоги первой фазы исследования, согласно которым испытуемые хорошо перенесли вакцину в различных дозировках и смогли выработать антитела. Ученые сравнили реакцию иммунитета испытуемых с иммунным ответом, который вырабатывают переболевшие коронавирусом люди.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, латинская америка, здоровье - общество, германия, европа, в мире

Немецкая CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины от COVID-19

11:51 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГородская клиническая больница №67 в Москве
Городская клиническая больница №67 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Немецкая биофармацевтическая компания CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в понедельник.
"Биофармацевтическая компания CureVac… сегодня объявила о том, что она включила первых участников в решающую фазу 2b/3 испытаний своей вакцины против коронавируса на основе матричной РНК, CVnCoV (название вакцины – ред.)", - говорится в пресс-релизе.
В исследовании примут участие более 35 тысяч человек из стран Европы и Латинской Америки в возрасте от 18 лет включительно. В рамках исследования будут оценены безопасность и эффективность вакцины CVnCoV при введении двух доз по 12 микрограммов, при этом некоторые испытуемые получат плацебо.
"С началом решающей фазы 2b/3 испытаний мы перешли к очередному важному этапу в процессе разработки нашей потенциальной вакцины, CVnCoV", - отметил глава компании доктор Франц-Вернер Хаас.
Исследование начнется с фазы 2b, которая, как предполагается, постепенно перейдет в фазу 3 по оценке действенности.
Участники испытаний вакцины будут находиться под наблюдением в течение года после завершения исследования.
CureVac приступила к разработке вакцины от COVID-19 в январе 2020 года. В ноябре компания сообщила итоги первой фазы исследования, согласно которым испытуемые хорошо перенесли вакцину в различных дозировках и смогли выработать антитела. Ученые сравнили реакцию иммунитета испытуемых с иммунным ответом, который вырабатывают переболевшие коронавирусом люди.
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