https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589085255.html

Немецкая CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины от COVID-19

Немецкая CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины от COVID-19

Немецкая биофармацевтическая компания CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:51

2020-12-14T11:51

2020-12-14T11:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

латинская америка

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Немецкая биофармацевтическая компания CureVac приступила к решающей фазе испытаний вакцины против коронавируса, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании в понедельник."Биофармацевтическая компания CureVac… сегодня объявила о том, что она включила первых участников в решающую фазу 2b/3 испытаний своей вакцины против коронавируса на основе матричной РНК, CVnCoV (название вакцины – ред.)", - говорится в пресс-релизе.В исследовании примут участие более 35 тысяч человек из стран Европы и Латинской Америки в возрасте от 18 лет включительно. В рамках исследования будут оценены безопасность и эффективность вакцины CVnCoV при введении двух доз по 12 микрограммов, при этом некоторые испытуемые получат плацебо."С началом решающей фазы 2b/3 испытаний мы перешли к очередному важному этапу в процессе разработки нашей потенциальной вакцины, CVnCoV", - отметил глава компании доктор Франц-Вернер Хаас.Исследование начнется с фазы 2b, которая, как предполагается, постепенно перейдет в фазу 3 по оценке действенности.Участники испытаний вакцины будут находиться под наблюдением в течение года после завершения исследования.CureVac приступила к разработке вакцины от COVID-19 в январе 2020 года. В ноябре компания сообщила итоги первой фазы исследования, согласно которым испытуемые хорошо перенесли вакцину в различных дозировках и смогли выработать антитела. Ученые сравнили реакцию иммунитета испытуемых с иммунным ответом, который вырабатывают переболевшие коронавирусом люди.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201211/vaktsina-1588775812.html

латинская америка

германия

европа

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коронавирус covid-19, латинская америка, здоровье - общество, германия, европа, в мире