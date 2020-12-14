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В Хабаровский край поступила крупная партия вакцины "Спутник V"
В Хабаровский край поступила крупная партия вакцины "Спутник V"
Крупная партия отечественной вакцины от коронавируруса в количестве 700 доз поступила в Хабаровский край, сообщил зампред правительства края по соцвопросам... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T04:46
2020-12-14T04:49
распространение нового коронавируса
хабаровский край
общество
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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Крупная партия отечественной вакцины от коронавируруса в количестве 700 доз поступила в Хабаровский край, сообщил зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов.В Хабаровске 3 декабря началась вакцинация медицинских работников, работающих с коронавирусными больными. В край поступило 400 доз "Спутник V". В сентябре в регион поступила тестовая партия отечественной вакцины из 42 доз. Первыми, в начале октябре, привили врачей инфекционной больницы №10, работающих в "красной зоне", и медиков скорой помощи. Как позже сообщал краевой минздрав, все перенесли вакцинацию без осложнений. По данным тестов у них в организме выработались антитела, устойчивые к коронавирусу."Хабаровский край сегодня получил ещё 700 доз вакцины против коронавируса", - написал в своем Telegram-канале Никонов.Как отметил зампред, "по моим личным наблюдениям люди старше 60 лет переносят вакцинацию против коронавируса даже несколько лучше, чем люди среднего возраста".В Хабаровском аэропорту открылась ПЦР-лаборатория для тестирования на COVID-19. Теперь любой пассажир сможет сделать тест и получить результат по электронной почте максимум в течение 75 минут. Как заявлял Никонов Хабаровск, после Москвы, стал вторым городом России, где в аэропорту реализована такая услуга.По последним данным, в крае за время пандемии COVID-19 заразились 28 948 человек (+338 за сутки), выздоровели 22 950 жителей региона, умерли 180. Стационарно получают лечение 2799 пациентов. Коечный фонд в регионе развернут на 3318 мест, свободными остаются 519 коек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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хабаровский край, общество

В Хабаровский край поступила крупная партия вакцины "Спутник V"

04:46 14.12.2020 (обновлено: 04:49 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабота прививочного пункта по вакцинации от COVID-19
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 14 дек — РИА Новости. Крупная партия отечественной вакцины от коронавируруса в количестве 700 доз поступила в Хабаровский край, сообщил зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов.
В Хабаровске 3 декабря началась вакцинация медицинских работников, работающих с коронавирусными больными. В край поступило 400 доз "Спутник V". В сентябре в регион поступила тестовая партия отечественной вакцины из 42 доз. Первыми, в начале октябре, привили врачей инфекционной больницы №10, работающих в "красной зоне", и медиков скорой помощи. Как позже сообщал краевой минздрав, все перенесли вакцинацию без осложнений. По данным тестов у них в организме выработались антитела, устойчивые к коронавирусу.
"Хабаровский край сегодня получил ещё 700 доз вакцины против коронавируса", - написал в своем Telegram-канале Никонов.
Как отметил зампред, "по моим личным наблюдениям люди старше 60 лет переносят вакцинацию против коронавируса даже несколько лучше, чем люди среднего возраста".
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
"Вакцина будет поступать несколькими траншами, ближайший рассчитан на поставку почти 18 тысяч доз вакцины. Между Минздравом России и Минздравом края заключено соглашение, согласно которому мы берём на себя обязательства по сохранения всей холодовой цепи при доставке и транспортировке вакцины. На сегодняшний день разработана логистическая карта, которая предусматривает участие 26 медицинских организация края как в городах, так и в районах", - сообщил и.о. министра здравоохранения края Юрий Бойченко.
В Хабаровском аэропорту открылась ПЦР-лаборатория для тестирования на COVID-19. Теперь любой пассажир сможет сделать тест и получить результат по электронной почте максимум в течение 75 минут. Как заявлял Никонов Хабаровск, после Москвы, стал вторым городом России, где в аэропорту реализована такая услуга.
По последним данным, в крае за время пандемии COVID-19 заразились 28 948 человек (+338 за сутки), выздоровели 22 950 жителей региона, умерли 180. Стационарно получают лечение 2799 пациентов. Коечный фонд в регионе развернут на 3318 мест, свободными остаются 519 коек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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