https://ria.ru/20201214/vaktsina-1589047649.html

Ученый оценил влияние вакцины на заболеваемость COVID-19 в 2021 году

Ученый оценил влияние вакцины на заболеваемость COVID-19 в 2021 году

Успешное применение вакцины в России позволит сократить ежедневный показатель заболеваемости во время возможного весеннего пика коронавируса, массовая... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T03:03

2020-12-14T03:03

2020-12-14T03:03

распространение нового коронавируса

агаси тавадян

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Успешное применение вакцины в России позволит сократить ежедневный показатель заболеваемости во время возможного весеннего пика коронавируса, массовая вакцинация также сократит период пандемии, считает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.По его словам, научное сообщество согласно с тезисом, что пандемия закончится к лету, даже если не будет всеобщей вакцинации.Ученый добавил, что на снижении количества заболевших во время пика будет влиять успешность вакцинации. Он также пояснил, что снижение числа заболевших будет вызвано в основном двумя факторами: вакцинацией и наличием естественного иммунитета у переболевших. Сложно оценить влияние каждого из этих факторов, но вместе они дадут существенное снижение заболеваемости от показателей осеннего пика 2020 года, считает ученый. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агаси тавадян, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество