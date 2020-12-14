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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/uslovie-1589113394.html
Московские власти назвали условие снятия ограничений по COVID-19
Московские власти назвали условие снятия ограничений по COVID-19
Снижение уровня больных коронавирусом позволит постепенно снимать ограничения в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T13:51
2020-12-14T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
владимир ефимов (политик)
москва
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снижение уровня больных коронавирусом позволит постепенно снимать ограничения в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Заммэра добавил, что вакцинация позволит ускорить этот процесс.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, владимир ефимов (политик), москва, общество

Московские власти назвали условие снятия ограничений по COVID-19

13:51 14.12.2020 (обновлено: 13:52 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках на Красной площади в Москве
Женщины в медицинских масках на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снижение уровня больных коронавирусом позволит постепенно снимать ограничения в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Как только будет снижаться количество заболевающих и госпитализированных, мы потихонечку небольшие ограничения, которые есть, будем отменять", - сообщил Ефимов.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
12:11Распространение нового коронавируса
В России утвердили правила выдачи субсидий на разработку вакцины от COVID
Заммэра добавил, что вакцинация позволит ускорить этот процесс.
"Мы ожидаем, что наши отечественные производители начнут массовое производство вакцины в ближайшие 1-2 месяца. Мы планируем, что к концу текущего года закончится реализация проекта по созданию завода по выпуску вакцины на территории технополиса "Москва", - добавил он, отметив, что мощность завода позволит создавать 10 миллионов доз вакцин в месяц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииВладимир Ефимов (политик)МоскваОбщество
 
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