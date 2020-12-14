Московские власти назвали условие снятия ограничений по COVID-19
13:51 14.12.2020 (обновлено: 13:52 14.12.2020)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках на Красной площади в Москве
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Снижение уровня больных коронавирусом позволит постепенно снимать ограничения в Москве, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Как только будет снижаться количество заболевающих и госпитализированных, мы потихонечку небольшие ограничения, которые есть, будем отменять", - сообщил Ефимов.
Заммэра добавил, что вакцинация позволит ускорить этот процесс.
"Мы ожидаем, что наши отечественные производители начнут массовое производство вакцины в ближайшие 1-2 месяца. Мы планируем, что к концу текущего года закончится реализация проекта по созданию завода по выпуску вакцины на территории технополиса "Москва", - добавил он, отметив, что мощность завода позволит создавать 10 миллионов доз вакцин в месяц.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.