Московские власти назвали условие снятия ограничений по COVID-19

"Мы ожидаем, что наши отечественные производители начнут массовое производство вакцины в ближайшие 1-2 месяца. Мы планируем, что к концу текущего года закончится реализация проекта по созданию завода по выпуску вакцины на территории технополиса "Москва", - добавил он, отметив, что мощность завода позволит создавать 10 миллионов доз вакцин в месяц.