https://ria.ru/20201214/ukraina-1589108869.html

Депутат Рады от партии Зеленского назвал COVID-19 "выдуманной болезнью"

Депутат Рады от партии Зеленского назвал COVID-19 "выдуманной болезнью"

Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал коронавирус COVID-19 "выдуманной болезнью". РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:32

2020-12-14T13:32

2020-12-14T13:32

распространение нового коронавируса

максим степанов

здоровье - общество

верховная рада украины

владимир зеленский

ангела меркель

германия

украина

в мире

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КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал коронавирус COVID-19 "выдуманной болезнью".По его словам, сейчас часто звучат заявления об эффективности вакцин на 70%, 50% и 30%, даже выпускают такие вакцины. "Выводы по вакцинам, которым можно доверять, определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а порой последствиями или какими-то побочными эффектами: есть они или нет", - заявил депутат.Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил мнение, что вакцина от коронавируса может поступить в страну в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии на Украине заболели 900 666 человек, выздоровели 506 718 человек, летальных случаев зафиксировано 15 247.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201210/vaktsina-1588591682.html

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максим степанов, здоровье - общество, верховная рада украины, владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире