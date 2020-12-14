Депутат Рады от партии Зеленского назвал COVID-19 "выдуманной болезнью"
КИЕВ, 14 дек - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук назвал коронавирус COVID-19 "выдуманной болезнью".
"Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно - против выдуманной болезни COVID-19", - заявил Камельчук в эфире телеканала "Наш".
По его словам, сейчас часто звучат заявления об эффективности вакцин на 70%, 50% и 30%, даже выпускают такие вакцины. "Выводы по вакцинам, которым можно доверять, определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а порой последствиями или какими-то побочными эффектами: есть они или нет", - заявил депутат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель возможность предоставления Киеву вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов выразил мнение, что вакцина от коронавируса может поступить в страну в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За все время пандемии на Украине заболели 900 666 человек, выздоровели 506 718 человек, летальных случаев зафиксировано 15 247.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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