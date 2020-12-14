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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/turtsiya-1589216108.html
В Турции введут круглосуточный комендантский час на новогодние праздники
В Турции введут круглосуточный комендантский час на новогодние праздники
В Турции с 21:00 31 декабря по 05:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час, объявил президент Тайип Эрдоган. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:27
2020-12-14T21:12
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
турция
в мире
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АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. В Турции с 21:00 31 декабря по 05:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час, объявил президент Тайип Эрдоган.Он уточнил, что такое решение приняли на заседании правительства.Ранее глава государства объявил о новых ограничениях из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Так, работу приостановили бани, сауны, бассейны, спортзалы. В торговые центры пускают определенное число покупателей и только по цифровому коду.В будни с 21:00 до 05:00, а также с вечера пятницы до утра понедельника действует комендантский час.Рестораны и кафе не работают, кроме обслуживания навынос.В Турции за минувшие сутки выявили 29 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 229 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, турция, в мире

В Турции введут круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

20:27 14.12.2020 (обновлено: 21:12 14.12.2020)
 
© AP Photo / Emrah GurelТурист в защитной маске в Стамбуле
Турист в защитной маске в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
АНКАРА, 14 дек — РИА Новости. В Турции с 21:00 31 декабря по 05:00 4 января вводится круглосуточный комендантский час, объявил президент Тайип Эрдоган.
Он уточнил, что такое решение приняли на заседании правительства.
Ранее глава государства объявил о новых ограничениях из-за роста числа случаев коронавируса в стране. Так, работу приостановили бани, сауны, бассейны, спортзалы. В торговые центры пускают определенное число покупателей и только по цифровому коду.
В будни с 21:00 до 05:00, а также с вечера пятницы до утра понедельника действует комендантский час.
Рестораны и кафе не работают, кроме обслуживания навынос.
В Турции за минувшие сутки выявили 29 617 случаев заражения коронавирусом, умерли 229 человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТурцияВ мире
 
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