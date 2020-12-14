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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201214/turizm-1589185520.html
Доходы Китая от внутреннего туризма в ближайшие 5 лет достигнут $1,5 трлн
Доходы Китая от внутреннего туризма в ближайшие 5 лет достигнут $1,5 трлн
По прогнозу, в течение следующих пяти лет объем рынка внутреннего туризма Китая достигнет в среднем 10 миллиардов туристов в год, а объем потребления -- 10... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:53
2020-12-14T18:04
туризм
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По прогнозу, в течение следующих пяти лет объем рынка внутреннего туризма Китая достигнет в среднем 10 миллиардов туристов в год, а объем потребления -- 10 триллионов юаней (около 1,5 триллиона долларов), говорится в обнародованном докладе Китайской академии туризма. В 2019 году число внутренних туристических поездок в Китае превысило 6 миллиардов человек, указывается в докладе, который был представлен на состоявшемся в Пекине в эти выходные форуме по вопросам туризма, сообщает агентство "Синьхуа".В документе также отмечается, что в 2019 году количество въездных туристических поездок в Китай превысило 145 миллионов, а годовой доход от туризма составил более 6,63 триллиона юаней.В следующие пять лет совокупный вклад рынка внутреннего туризма Китая в национальную экономику и занятость, как ожидается, останется на уровне выше 10 %, следует из данных отчета.Министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин, выступая на форуме, подчеркнул важность развития массового и "умного" туризма, содействия комплексному развитию культуры и туризма, а также усиления рыночного регулирования.
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туризм, китай

Доходы Китая от внутреннего туризма в ближайшие 5 лет достигнут $1,5 трлн

17:53 14.12.2020 (обновлено: 18:04 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкРубли и юани
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По прогнозу, в течение следующих пяти лет объем рынка внутреннего туризма Китая достигнет в среднем 10 миллиардов туристов в год, а объем потребления -- 10 триллионов юаней (около 1,5 триллиона долларов), говорится в обнародованном докладе Китайской академии туризма.
В 2019 году число внутренних туристических поездок в Китае превысило 6 миллиардов человек, указывается в докладе, который был представлен на состоявшемся в Пекине в эти выходные форуме по вопросам туризма, сообщает агентство "Синьхуа".
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В документе также отмечается, что в 2019 году количество въездных туристических поездок в Китай превысило 145 миллионов, а годовой доход от туризма составил более 6,63 триллиона юаней.
В следующие пять лет совокупный вклад рынка внутреннего туризма Китая в национальную экономику и занятость, как ожидается, останется на уровне выше 10 %, следует из данных отчета.
Министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин, выступая на форуме, подчеркнул важность развития массового и "умного" туризма, содействия комплексному развитию культуры и туризма, а также усиления рыночного регулирования.
 
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