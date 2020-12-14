https://ria.ru/20201214/turizm-1589185520.html

Доходы Китая от внутреннего туризма в ближайшие 5 лет достигнут $1,5 трлн

Доходы Китая от внутреннего туризма в ближайшие 5 лет достигнут $1,5 трлн

По прогнозу, в течение следующих пяти лет объем рынка внутреннего туризма Китая достигнет в среднем 10 миллиардов туристов в год, а объем потребления -- 10... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:53

2020-12-14T17:53

2020-12-14T18:04

туризм

россия-китай: главное

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40432/10/404321002_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_78ebb396f82590a3cc78b11e4d24c310.jpg

МОСКВА, 14 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". По прогнозу, в течение следующих пяти лет объем рынка внутреннего туризма Китая достигнет в среднем 10 миллиардов туристов в год, а объем потребления -- 10 триллионов юаней (около 1,5 триллиона долларов), говорится в обнародованном докладе Китайской академии туризма. В 2019 году число внутренних туристических поездок в Китае превысило 6 миллиардов человек, указывается в докладе, который был представлен на состоявшемся в Пекине в эти выходные форуме по вопросам туризма, сообщает агентство "Синьхуа".В документе также отмечается, что в 2019 году количество въездных туристических поездок в Китай превысило 145 миллионов, а годовой доход от туризма составил более 6,63 триллиона юаней.В следующие пять лет совокупный вклад рынка внутреннего туризма Китая в национальную экономику и занятость, как ожидается, останется на уровне выше 10 %, следует из данных отчета.Министр культуры и туризма КНР Ху Хэпин, выступая на форуме, подчеркнул важность развития массового и "умного" туризма, содействия комплексному развитию культуры и туризма, а также усиления рыночного регулирования.

https://ria.ru/20201130/artisty-1587037291.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, китай