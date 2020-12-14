https://ria.ru/20201214/tualet-1589234153.html

На МКС началась установка американского туалета

На МКС началась установка американского туалета

Экипаж устанавливает на Международной космической станции первый туалет американского производства, который по характеристикам лучше российского, сообщило НАСА. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T23:33

2020-12-14T23:33

2020-12-14T23:33

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

cygnus

наса

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экипаж устанавливает на Международной космической станции первый туалет американского производства, который по характеристикам лучше российского, сообщило НАСА.Сейчас на МКС находятся два туалета российского производства в модулях "Звезда" и Tranquility. В октябре на грузовом корабле Cygnus был доставлен туалет UWMS, разработанный НАСА "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования". Отмечалось, что американский туалет имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский.В сообщении на сайте НАСА говорится, что в понедельник астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер проводят работы по установке американского туалета в модуле Tranquillity.В настоящее время на МКС помимо Хопкинса и Уолкер работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20201212/mks-1588908119.html

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, наса