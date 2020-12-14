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На МКС началась установка американского туалета
На МКС началась установка американского туалета
Экипаж устанавливает на Международной космической станции первый туалет американского производства, который по характеристикам лучше российского, сообщило НАСА. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T23:33
2020-12-14T23:33
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
cygnus
наса
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экипаж устанавливает на Международной космической станции первый туалет американского производства, который по характеристикам лучше российского, сообщило НАСА.Сейчас на МКС находятся два туалета российского производства в модулях "Звезда" и Tranquility. В октябре на грузовом корабле Cygnus был доставлен туалет UWMS, разработанный НАСА "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования". Отмечалось, что американский туалет имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский.В сообщении на сайте НАСА говорится, что в понедельник астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер проводят работы по установке американского туалета в модуле Tranquillity.В настоящее время на МКС помимо Хопкинса и Уолкер работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20201212/mks-1588908119.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, cygnus, наса

На МКС началась установка американского туалета

23:33 14.12.2020
 
© NASAАстронавт НАСА Крис Кэссиди во время планового выхода в открытый космос для модернизации системы электропитания станции
Астронавт НАСА Крис Кэссиди во время планового выхода в открытый космос для модернизации системы электропитания станции - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© NASA
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Экипаж устанавливает на Международной космической станции первый туалет американского производства, который по характеристикам лучше российского, сообщило НАСА.
Сейчас на МКС находятся два туалета российского производства в модулях "Звезда" и Tranquility. В октябре на грузовом корабле Cygnus был доставлен туалет UWMS, разработанный НАСА "с учетом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования". Отмечалось, что американский туалет имеет конструкцию на 65% компактнее и на 40% легче, чем российский.
Залив Сан-Франциско с борта Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 13:44РИА Наука
На американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания
В сообщении на сайте НАСА говорится, что в понедельник астронавты Майкл Хопкинс и Шэннон Уолкер проводят работы по установке американского туалета в модуле Tranquillity.
В настоящее время на МКС помимо Хопкинса и Уолкер работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.
 
Сергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusНАСА
 
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