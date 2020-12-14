https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589213263.html

Экс-сотрудник "Радио Свобода" рассказал о цензуре в холдинге

Экс-сотрудник "Радио Свобода" рассказал о цензуре в холдинге

Бывший сотрудник "Радио Свобода"* (Radio Liberty — RL, Radio Free Europe/Radio Liberty — RFE/RL) Александр Орлов в интервью RT рассказал о цензуре в холдинге. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:00

2020-12-14T20:00

2020-12-14T20:34

исламское государство

аль-каида

башар асад

сирия

прага

сша

технологии

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник "Радио Свобода"* (Radio Liberty — RL, Radio Free Europe/Radio Liberty — RFE/RL) Александр Орлов в интервью RT рассказал о цензуре в холдинге.Он отметил, что оказался в Праге, где находится офис "Радио Свобода", когда писал книгу. Однако затем Орлов устроился туда на работу.По словам журналиста, в сентябре 2016 года его вызвали в офис с претензией из-за того, что он назвал членов "Аль-Каиды"** в Сирии террористами, в то время как руководство требовало избегать подобных формулировок и называть противников Башара Асада "повстанцами".Он подчеркнул, что все материалы проходили жесткую цензуру руководства. По его словам, именно это вмешательство и послужило причиной для увольнения. "Доходило до безумных мелочей. Я пишу подводку к сюжету, там такая общередакционная программа Octopus... Прибегают: "Что у тебя в эфире?" Оказывается, в черновике что-то слишком вольное себе позволил: написал, пошутил, потом удалил. Но даже за черновиками к подводкам следят и нервничают", — поделился он.В ответ на очередные неправомерные указания начальства Орлов пригрозил выложить их в интернет, однако не сделал этого. "Когда меня увольняли, мне показали пачку сообщений от других сотрудников на тему лояльности — такие сообщения пишут многие сотрудники. Я всегда отказывался: у нас в стране так не принято", — заключил Орлов.Как отмечается на сайте телеканала "Настоящее время", RFE/RL — независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).*"Радио Свобода" — СМИ, признанное иностранным агентом.**Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20201204/prigozhin-1587692188.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201204/mid-1587608769.html

сирия

прага

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, аль-каида, башар асад, сирия, прага, сша, технологии