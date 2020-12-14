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Экс-сотрудник "Радио Свобода" рассказал о цензуре в холдинге
Экс-сотрудник "Радио Свобода" рассказал о цензуре в холдинге
Бывший сотрудник "Радио Свобода"* (Radio Liberty — RL, Radio Free Europe/Radio Liberty — RFE/RL) Александр Орлов в интервью RT рассказал о цензуре в холдинге. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T20:00
2020-12-14T20:34
исламское государство
аль-каида
башар асад
сирия
прага
сша
технологии
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник "Радио Свобода"* (Radio Liberty — RL, Radio Free Europe/Radio Liberty — RFE/RL) Александр Орлов в интервью RT рассказал о цензуре в холдинге.Он отметил, что оказался в Праге, где находится офис "Радио Свобода", когда писал книгу. Однако затем Орлов устроился туда на работу.По словам журналиста, в сентябре 2016 года его вызвали в офис с претензией из-за того, что он назвал членов "Аль-Каиды"** в Сирии террористами, в то время как руководство требовало избегать подобных формулировок и называть противников Башара Асада "повстанцами".Он подчеркнул, что все материалы проходили жесткую цензуру руководства. По его словам, именно это вмешательство и послужило причиной для увольнения. "Доходило до безумных мелочей. Я пишу подводку к сюжету, там такая общередакционная программа Octopus... Прибегают: "Что у тебя в эфире?" Оказывается, в черновике что-то слишком вольное себе позволил: написал, пошутил, потом удалил. Но даже за черновиками к подводкам следят и нервничают", — поделился он.В ответ на очередные неправомерные указания начальства Орлов пригрозил выложить их в интернет, однако не сделал этого. "Когда меня увольняли, мне показали пачку сообщений от других сотрудников на тему лояльности — такие сообщения пишут многие сотрудники. Я всегда отказывался: у нас в стране так не принято", — заключил Орлов.Как отмечается на сайте телеканала "Настоящее время", RFE/RL — независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).*"Радио Свобода" — СМИ, признанное иностранным агентом.**Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20201204/prigozhin-1587692188.html
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исламское государство, аль-каида, башар асад, сирия, прага, сша, технологии

Экс-сотрудник "Радио Свобода" рассказал о цензуре в холдинге

20:00 14.12.2020 (обновлено: 20:34 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира радиовещательной организации "Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге
Штаб-квартира радиовещательной организации Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“ в Праге - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Бывший сотрудник "Радио Свобода"* (Radio Liberty — RL, Radio Free Europe/Radio Liberty — RFE/RL) Александр Орлов в интервью RT рассказал о цензуре в холдинге.
Он отметил, что оказался в Праге, где находится офис "Радио Свобода", когда писал книгу. Однако затем Орлов устроился туда на работу.
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4 декабря, 15:25
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По словам журналиста, в сентябре 2016 года его вызвали в офис с претензией из-за того, что он назвал членов "Аль-Каиды"** в Сирии террористами, в то время как руководство требовало избегать подобных формулировок и называть противников Башара Асада "повстанцами".
"Нельзя было ничего говорить: ни "мусульмане", ни "шииты", ни "сунниты", ни "езиды", ни "христиане" — ничего. Нет "Аль-Каиды**", нет ИГИЛ** — только повстанцы. Все — повстанцы. И всех их беспощадно убивают ужасные русские бомбы — химические в основном. Объясняешь, что повстанцы — это в современном русском языке более чем позитивное определение. Нет", — отметил Орлов.
Он подчеркнул, что все материалы проходили жесткую цензуру руководства. По его словам, именно это вмешательство и послужило причиной для увольнения.
"Доходило до безумных мелочей. Я пишу подводку к сюжету, там такая общередакционная программа Octopus... Прибегают: "Что у тебя в эфире?" Оказывается, в черновике что-то слишком вольное себе позволил: написал, пошутил, потом удалил. Но даже за черновиками к подводкам следят и нервничают", — поделился он.
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4 декабря, 08:41
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В ответ на очередные неправомерные указания начальства Орлов пригрозил выложить их в интернет, однако не сделал этого.
"Когда меня увольняли, мне показали пачку сообщений от других сотрудников на тему лояльности — такие сообщения пишут многие сотрудники. Я всегда отказывался: у нас в стране так не принято", — заключил Орлов.
Как отмечается на сайте телеканала "Настоящее время", RFE/RL — независимая некоммерческая медиакорпорация, финансируемая с помощью грантов конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM).
*"Радио Свобода" — СМИ, признанное иностранным агентом.
**Запрещенные в России террористические организации.
 
Исламское государствоАль-КаидаБашар АсадСирияПрагаСШАТехнологии
 
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