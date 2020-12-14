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Соглашение о стабилизации цен готовы подписать почти 60 розничных сетей
Соглашение о стабилизации цен готовы подписать почти 60 розничных сетей
Почти 60 федеральных и региональных розничных сетей России готовы к подписанию соглашений о стабилизации цен на продукты, заявил статс-секретарь, замглавы... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T21:44
2020-12-14T21:44
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
экономика
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 60 федеральных и региональных розничных сетей России готовы к подписанию соглашений о стабилизации цен на продукты, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Будет подписано соглашение между ритейлерами с одной стороны - сегодня уже к этому подписанию готовы почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей - и два союза, масложировой и сахарный, с тем, чтобы взять цены под контроль", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24"."Будет установлена цена отпускная на сахар от производителя - 36 рублей (за килограмм - ред.), и в рознице она должна быть не более 46 рублей. То же самое - с подсолнечным маслом: 95 рублей - отпускная цена, 110 рублей - максимальная цена в рознице", - продолжил он."Они (проекты соглашений - ред.) уже готовы, они уже согласованы, они будут подписаны в ближайшее время", - добавил замглавы Минпромторга. По его словам, будет также дано поручение главам регионов, чтобы они простимулировали подключение к соглашению о стабилизации цен со стороны малых сетей. "У нас сегодня сотни региональных сетей, небольших сетей, которые находятся в регионах, и здесь тоже предложено будет к этому соглашению подсоединиться", - отметил Евтухов.Ранее в понедельник председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков заявил, что соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло со стороны сферы торговли подпишут крупнейшие российские ритейлеры, входящие в АКОРТ.В АКОРТ входят, в частности, крупнейшие российские продовольственные ритейлеры: X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), "Магнит", "Дикси", "Лента", "Ашан", Metro, "О'Кей", "СПАР Миддл Волга" (развивает магазины Spar в различных регионах европейской части РФ), "Азбука вкуса", Globus, Billa, Selgros.Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Источник РИА Новости сообщил, что подписание соглашений ожидается к 18 декабря.Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил РИА Новости, что соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло начнет действовать с 20 декабря и до 31 марта, однако будет включать возможность продления. Ранее источники РИА Новости говорили, что компаниям рекомендовано держать розничные цены на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, на сахар - не более 45 рублей за килограмм.
https://ria.ru/20201214/maslo-1589132322.html
https://ria.ru/20201214/sakhar-1589102513.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика

Соглашение о стабилизации цен готовы подписать почти 60 розничных сетей

21:44 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 60 федеральных и региональных розничных сетей России готовы к подписанию соглашений о стабилизации цен на продукты, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Будет подписано соглашение между ритейлерами с одной стороны - сегодня уже к этому подписанию готовы почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей - и два союза, масложировой и сахарный, с тем, чтобы взять цены под контроль", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".
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В Масложировом союзе заявили о снижении цен на подсолнечное масло
"Будет установлена цена отпускная на сахар от производителя - 36 рублей (за килограмм - ред.), и в рознице она должна быть не более 46 рублей. То же самое - с подсолнечным маслом: 95 рублей - отпускная цена, 110 рублей - максимальная цена в рознице", - продолжил он.
"Они (проекты соглашений - ред.) уже готовы, они уже согласованы, они будут подписаны в ближайшее время", - добавил замглавы Минпромторга. По его словам, будет также дано поручение главам регионов, чтобы они простимулировали подключение к соглашению о стабилизации цен со стороны малых сетей. "У нас сегодня сотни региональных сетей, небольших сетей, которые находятся в регионах, и здесь тоже предложено будет к этому соглашению подсоединиться", - отметил Евтухов.
Ранее в понедельник председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков заявил, что соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло со стороны сферы торговли подпишут крупнейшие российские ритейлеры, входящие в АКОРТ.
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Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Источник РИА Новости сообщил, что подписание соглашений ожидается к 18 декабря.
Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил РИА Новости, что соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло начнет действовать с 20 декабря и до 31 марта, однако будет включать возможность продления. Ранее источники РИА Новости говорили, что компаниям рекомендовано держать розничные цены на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, на сахар - не более 45 рублей за килограмм.
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Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховЭкономика
 
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