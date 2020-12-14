https://ria.ru/20201214/tseny-1589225092.html

Соглашение о стабилизации цен готовы подписать почти 60 розничных сетей

Соглашение о стабилизации цен готовы подписать почти 60 розничных сетей

Почти 60 федеральных и региональных розничных сетей России готовы к подписанию соглашений о стабилизации цен на продукты, заявил статс-секретарь, замглавы... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T21:44

2020-12-14T21:44

2020-12-14T21:44

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 60 федеральных и региональных розничных сетей России готовы к подписанию соглашений о стабилизации цен на продукты, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов."Будет подписано соглашение между ритейлерами с одной стороны - сегодня уже к этому подписанию готовы почти 60 крупных федеральных и региональных розничных сетей - и два союза, масложировой и сахарный, с тем, чтобы взять цены под контроль", - сказал Евтухов в эфире телеканала "Россия 24"."Будет установлена цена отпускная на сахар от производителя - 36 рублей (за килограмм - ред.), и в рознице она должна быть не более 46 рублей. То же самое - с подсолнечным маслом: 95 рублей - отпускная цена, 110 рублей - максимальная цена в рознице", - продолжил он."Они (проекты соглашений - ред.) уже готовы, они уже согласованы, они будут подписаны в ближайшее время", - добавил замглавы Минпромторга. По его словам, будет также дано поручение главам регионов, чтобы они простимулировали подключение к соглашению о стабилизации цен со стороны малых сетей. "У нас сегодня сотни региональных сетей, небольших сетей, которые находятся в регионах, и здесь тоже предложено будет к этому соглашению подсоединиться", - отметил Евтухов.Ранее в понедельник председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков заявил, что соглашение о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло со стороны сферы торговли подпишут крупнейшие российские ритейлеры, входящие в АКОРТ.В АКОРТ входят, в частности, крупнейшие российские продовольственные ритейлеры: X5 Retail Group (сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), "Магнит", "Дикси", "Лента", "Ашан", Metro, "О'Кей", "СПАР Миддл Волга" (развивает магазины Spar в различных регионах европейской части РФ), "Азбука вкуса", Globus, Billa, Selgros.Правительство в понедельник объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети до 20 декабря заключат соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Источник РИА Новости сообщил, что подписание соглашений ожидается к 18 декабря.Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сообщил РИА Новости, что соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло начнет действовать с 20 декабря и до 31 марта, однако будет включать возможность продления. Ранее источники РИА Новости говорили, что компаниям рекомендовано держать розничные цены на подсолнечное масло не более 110 рублей за литр, на сахар - не более 45 рублей за килограмм.

https://ria.ru/20201214/maslo-1589132322.html

https://ria.ru/20201214/sakhar-1589102513.html

https://ria.ru/20201214/defitsit-1589223769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, экономика