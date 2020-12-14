https://ria.ru/20201214/tseny-1589219399.html

Российские ретейлеры сообщили о снижении цен на отдельные продукты

Российские ретейлеры сообщили о снижении цен на отдельные продукты

Российские предприниматели видят снижение цен по отдельным продуктам, сообщил в эфире "России 1" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T20:46

2020-12-14T20:46

2020-12-14T21:49

сергей беляков

экономика

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Российские предприниматели видят снижение цен по отдельным продуктам, сообщил в эфире "России 1" председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков.Беляков отметил, что не подорожают социальные товары: "борщевой набор, плодоовощная продукция, то, что пользуется повышенным спросом у социально незащищенных групп населения с низкими доходами"."Мы говорим не про премиальные виски, коньяк, сигареты. Социальная группа — ничего не подорожает", — заключил Беляков.Ранее стало известно, что производители и торговые сети до конца марта 2021 года зафиксируют цены на сахар и подсолнечное масло.Кроме того, Россия планирует с 15 февраля до 30 июня 2021 года одновременно ввести квоту на экспорт зерна и пошлину — для пшеницы.Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку.Минэкономразвития предложило установить планку колебания цен на социально значимые товары, при превышении которой появляется право напрямую регулировать их цены, в десять процентов вместо текущих 30 процентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/tseny-1589154219.html

https://ria.ru/20201214/benzin-1589101120.html

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сергей беляков, экономика