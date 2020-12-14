https://ria.ru/20201214/tseny-1589126822.html

Дерипаска связал рост цен на продукты с высокими процентами по кредитам

Дерипаска связал рост цен на продукты с высокими процентами по кредитам

Миллиардер Олег Дерипаска считает странным то, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T14:37

2020-12-14T14:37

2020-12-14T14:42

михаил мишустин

владимир путин

олег дерипаска

экономика

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает странным то, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Об этом он написал в Telegram-канале.По его словам, ни министры, ни предприниматели, ни фермеры не могут сделать чуда до тех пор, пока сфере сельского хозяйства дают деньги "под ростовщические проценты". Как полагает Дерипаска, нужно изменить подход и предоставлять аграрному сектору деньги под такой же процент, как в Европе или США, — тогда, считает он, не будет никакого роста цен.Кроме того, бизнесмен подчеркнул необходимость серьезных вложений, например, в инфраструктуру, логистику, хранение, "чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки". Тогда, по его словам, предложение будет значительно превышать спрос, а проблем с ценами не будет.Позже Дерипаска выступил в Telegram с еще одним постом, в котором продолжил критиковать политику Центробанка по отношению к агропредприятиям. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс рубля, процентные ставки "взлетели до запредельных уровней".В результате, считает он, российский внутренний рынок стал крайне зависим от ситуации на внешнем: как только Европа и Америка увеличили денежную эмиссию ради борьбы с кризисом, цены поползли вверх. При этом, добавил Дерипаска, Западу удалось добиться минимизации издержек у внутренних производителей и превышения объемов производства над внутренним спросом."А у нас о необходимости снижения издержек производителей задумываться не принято. Вот и результат от погони за импортным достатком. Так что продолжаем пожинать плоды политики нашего упрямого ЦБ", — заключил миллиардер.Комментарий экспертаСлова Дерипаски прокомментировал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун. Он отметил, что проценты за кредиты снижаются из-за того, что снижается ключевая ставка, причем значительная часть кредитов имеет льготный процент."Поэтому объяснить двукратное увеличение цены розничной этим нельзя. Причины здесь другие, хотя это, конечно, тоже имеет значение, но рост слишком большой, чтобы было можно объяснить только кредитами", — сказал Узун РИА Новости.Он добавил, что выросли цены на те продукты, производство которых в этом году снизилось: так, резко упали объемы производства сахарной свеклы и подсолнечника. Кроме того, еще и обесценился рубль, а аграрии зачастую приобретают семена, средства защиты растений, кормовые добавки и технику за рубежом.Вопрос о росте ценСитуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось на минувшей неделе с участием президента Владимира Путина. Глава государства обратил внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба.В частности, как свидетельствуют данные Росстата, за год цены на сахар выросли на 72,7 процента, на подсолнечное масло — на 25,9 процента, на яйца — на 4,9 процента. Пшеничная мука с начала года подорожала на 12,7 процента, макароны из муки высшего сорта — на 10,8 процента, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 7,4 процента, а из пшеничной муки первого и второго сортов — на семь процентов.Президент резко раскритиковал правительство за такой рост цен. По его словам, "пандемия здесь ни при чем", а рост цен — это попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.Глава государства подчеркнул, что такая ситуация недопустима, и потребовал решить вопрос с ростом цен со следующей недели. Премьер-министр Михаил Мишустин дал соответствующие поручения Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС.В результате решено временно зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.Мера будет действовать до конца первого квартала 2021 года, то есть до конца марта.

https://ria.ru/20201214/gospodderzhka-1589098543.html

https://ria.ru/20201214/tseny-1589083433.html

https://ria.ru/20201214/produkty-1589100706.html

https://ria.ru/20201214/eda-1589041960.html

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Путин удивился ростом цен на продукты Путин удивился ростом цен на продукты 2020-12-14T14:37 true PT0M43S

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михаил мишустин, владимир путин, олег дерипаска, экономика