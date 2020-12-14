https://ria.ru/20201214/tseny-1589126822.html
Дерипаска связал рост цен на продукты с высокими процентами по кредитам
Дерипаска связал рост цен на продукты с высокими процентами по кредитам
Миллиардер Олег Дерипаска считает странным то, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Об этом он написал в Telegram-канале. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:37
2020-12-14T14:37
2020-12-14T14:42
михаил мишустин
владимир путин
олег дерипаска
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_851ef80c7298a7e74fff3cc236a35ecc.jpg
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска считает странным то, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Об этом он написал в Telegram-канале.По его словам, ни министры, ни предприниматели, ни фермеры не могут сделать чуда до тех пор, пока сфере сельского хозяйства дают деньги "под ростовщические проценты". Как полагает Дерипаска, нужно изменить подход и предоставлять аграрному сектору деньги под такой же процент, как в Европе или США, — тогда, считает он, не будет никакого роста цен.Кроме того, бизнесмен подчеркнул необходимость серьезных вложений, например, в инфраструктуру, логистику, хранение, "чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки". Тогда, по его словам, предложение будет значительно превышать спрос, а проблем с ценами не будет.Позже Дерипаска выступил в Telegram с еще одним постом, в котором продолжил критиковать политику Центробанка по отношению к агропредприятиям. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс рубля, процентные ставки "взлетели до запредельных уровней".В результате, считает он, российский внутренний рынок стал крайне зависим от ситуации на внешнем: как только Европа и Америка увеличили денежную эмиссию ради борьбы с кризисом, цены поползли вверх. При этом, добавил Дерипаска, Западу удалось добиться минимизации издержек у внутренних производителей и превышения объемов производства над внутренним спросом."А у нас о необходимости снижения издержек производителей задумываться не принято. Вот и результат от погони за импортным достатком. Так что продолжаем пожинать плоды политики нашего упрямого ЦБ", — заключил миллиардер.Комментарий экспертаСлова Дерипаски прокомментировал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун. Он отметил, что проценты за кредиты снижаются из-за того, что снижается ключевая ставка, причем значительная часть кредитов имеет льготный процент."Поэтому объяснить двукратное увеличение цены розничной этим нельзя. Причины здесь другие, хотя это, конечно, тоже имеет значение, но рост слишком большой, чтобы было можно объяснить только кредитами", — сказал Узун РИА Новости.Он добавил, что выросли цены на те продукты, производство которых в этом году снизилось: так, резко упали объемы производства сахарной свеклы и подсолнечника. Кроме того, еще и обесценился рубль, а аграрии зачастую приобретают семена, средства защиты растений, кормовые добавки и технику за рубежом.Вопрос о росте ценСитуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось на минувшей неделе с участием президента Владимира Путина. Глава государства обратил внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба.В частности, как свидетельствуют данные Росстата, за год цены на сахар выросли на 72,7 процента, на подсолнечное масло — на 25,9 процента, на яйца — на 4,9 процента. Пшеничная мука с начала года подорожала на 12,7 процента, макароны из муки высшего сорта — на 10,8 процента, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 7,4 процента, а из пшеничной муки первого и второго сортов — на семь процентов.Президент резко раскритиковал правительство за такой рост цен. По его словам, "пандемия здесь ни при чем", а рост цен — это попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.Глава государства подчеркнул, что такая ситуация недопустима, и потребовал решить вопрос с ростом цен со следующей недели. Премьер-министр Михаил Мишустин дал соответствующие поручения Минсельхозу, Минэкономразвития, Минпромторгу и ФАС.В результате решено временно зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.Мера будет действовать до конца первого квартала 2021 года, то есть до конца марта.
https://ria.ru/20201214/gospodderzhka-1589098543.html
https://ria.ru/20201214/tseny-1589083433.html
https://ria.ru/20201214/produkty-1589100706.html
https://ria.ru/20201214/eda-1589041960.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155503/75/1555037519_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f38fdd2b6287e4d8dfa68a73985ea2fa.jpg
Путин удивился ростом цен на продукты
Путин удивился ростом цен на продукты
2020-12-14T14:37
true
PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, владимир путин, олег дерипаска, экономика
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Миллиардер Олег Дерипаска
считает странным то, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Об этом он написал в Telegram-канале
.
"Было бы удивительно, если бы они не росли. Нужно посмотреть на то, что происходило последние 10–15 лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать свои проекты", — отметил Дерипаска, предположив, что в среднем выйдет не менее 12 процентов годовых.
По его словам, ни министры, ни предприниматели, ни фермеры не могут сделать чуда до тех пор, пока сфере сельского хозяйства дают деньги "под ростовщические проценты". Как полагает Дерипаска, нужно изменить подход и предоставлять аграрному сектору деньги под такой же процент, как в Европе или США, — тогда, считает он, не будет никакого роста цен.
Кроме того, бизнесмен подчеркнул необходимость серьезных вложений, например, в инфраструктуру, логистику, хранение, "чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки". Тогда, по его словам, предложение будет значительно превышать спрос, а проблем с ценами не будет.
Позже Дерипаска выступил в Telegram с еще одним постом, в котором продолжил критиковать политику Центробанка по отношению к агропредприятиям. По его словам, cначала ЦБ держал завышенный курс рубля на фоне недоступных условий по кредитам, а когда отпустил курс рубля, процентные ставки "взлетели до запредельных уровней".
"В тот момент, когда нужно было развивать импортозамещение, Центральный банк стал привычно душить отечественных производителей, почему-то считая, что недоинвестирование в производство и логистику, а заодно и зажимание внутреннего спроса помогут бороться с инфляцией", — написал бизнесмен.
В результате, считает он, российский внутренний рынок стал крайне зависим от ситуации на внешнем: как только Европа и Америка увеличили денежную эмиссию ради борьбы с кризисом, цены поползли вверх. При этом, добавил Дерипаска, Западу удалось добиться минимизации издержек у внутренних производителей и превышения объемов производства над внутренним спросом.
"А у нас о необходимости снижения издержек производителей задумываться не принято. Вот и результат от погони за импортным достатком. Так что продолжаем пожинать плоды политики нашего упрямого ЦБ", — заключил миллиардер.
Комментарий эксперта
Слова Дерипаски прокомментировал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун. Он отметил, что проценты за кредиты снижаются из-за того, что снижается ключевая ставка, причем значительная часть кредитов имеет льготный процент.
"Поэтому объяснить двукратное увеличение цены розничной этим нельзя. Причины здесь другие, хотя это, конечно, тоже имеет значение, но рост слишком большой, чтобы было можно объяснить только кредитами", — сказал Узун РИА Новости.
Он добавил, что выросли цены на те продукты, производство которых в этом году снизилось: так, резко упали объемы производства сахарной свеклы и подсолнечника. Кроме того, еще и обесценился рубль, а аграрии зачастую приобретают семена, средства защиты растений, кормовые добавки и технику за рубежом.
"Затраты выросли, если их считать в рублях. Этим, скорее всего, и объясняется то, что цены выросли. Как бороться? В законодательстве есть правила борьбы — на социально значимые продукты, если цены на них растут больше чем на 30 процентов, власти имеют право принять решения по ограничению цен на какое-то время. Они давно уже должны были это сделать", — полагает эксперт.
Вопрос о росте цен
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось на минувшей неделе с участием президента Владимира Путина
. Глава государства обратил внимание на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба.
В частности, как свидетельствуют данные Росстата, за год цены на сахар выросли на 72,7 процента, на подсолнечное масло — на 25,9 процента, на яйца — на 4,9 процента. Пшеничная мука с начала года подорожала на 12,7 процента, макароны из муки высшего сорта — на 10,8 процента, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — на 7,4 процента, а из пшеничной муки первого и второго сортов — на семь процентов.
Президент резко раскритиковал правительство за такой рост цен. По его словам, "пандемия здесь ни при чем", а рост цен — это попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.
Глава государства подчеркнул, что такая ситуация недопустима, и потребовал решить вопрос с ростом цен со следующей недели. Премьер-министр Михаил Мишустин
дал соответствующие поручения Минсельхозу
, Минэкономразвития, Минпромторгу
и ФАС
.
В результате решено временно зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников
.
"До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями <...> и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничении розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями", — пояснил он на совещании у премьер-министра.
Мера будет действовать до конца первого квартала 2021 года, то есть до конца марта.