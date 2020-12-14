https://ria.ru/20201214/tseny-1589100223.html

Мишустин заявил о важности системных мер по ценам на продукты

Мишустин заявил о важности системных мер по ценам на продукты

Меры по стабилизации цен на продукты должны быть не ситуативными, а системными, и отслеживать ситуацию нужно на каждом этапе - от производств до торговых сетей, РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T13:04

2020-12-14T13:04

2020-12-14T13:22

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Меры по стабилизации цен на продукты должны быть не ситуативными, а системными, и отслеживать ситуацию нужно на каждом этапе - от производств до торговых сетей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе в среду. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".

https://ria.ru/20201214/benzin-1589101120.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, общество