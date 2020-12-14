Мишустин заявил о важности системных мер по ценам на продукты
13:04 14.12.2020 (обновлено: 13:22 14.12.2020)
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Меры по стабилизации цен на продукты должны быть не ситуативными, а системными, и отслеживать ситуацию нужно на каждом этапе - от производств до торговых сетей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Очень важно, чтобы меры были не ситуативными, а системными. Отслеживать ситуацию необходимо на всех стадиях - от производства до торговых сетей. Главное, что своевременность принятия этих мер должна у нас быть не тогда, когда продукты у нас подорожали, и в этом смысле мы должны сделать все для создания такой системы и реагирования", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе в среду. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".