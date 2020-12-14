Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/tseny-1589097297.html
Эксперт не согласился с тем, как Дерипаска объяснил рост цен на продукты
Эксперт не согласился с тем, как Дерипаска объяснил рост цен на продукты
Объяснить сильный рост цен на базовые продукты питания в России высокими ставками по кредитам для аграриев нельзя, полагает главный научный сотрудник Центра... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:48
2020-12-14T12:48
россия
олег дерипаска
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589090235_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aa123b3b7711f27fdeb90ddc2355f3b0.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Объяснить сильный рост цен на базовые продукты питания в России высокими ставками по кредитам для аграриев нельзя, полагает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.Ранее миллиардер Олег Дерипаска предложил посмотреть на события последних десяти-пятнадцати лет и оценить под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать проекты. По его словам, ни министры, ни предприниматели, ни фермеры не могут сделать чуда до тех пор, пока сфере сельского хозяйства дают деньги "под ростовщические проценты".Он отметил, что выросла цена на те продукты, производство которых снизилось в 2020 году, в частности резко упало производство сахарной свеклы и подсолнечника. Узун также указал на обесценение рубля. Он добавил, что агросектор зачастую приобретает семена, средства защиты растений, кормовые добавки, технику за рубежом."Затраты выросли, если их считать в рублях. Этим, скорее всего, и объясняется то, что цены выросли. Как бороться? В законодательстве есть правила борьбы - на социально значимые продукты, если цены на них растут больше чем на 30%, власти имеют право принять решения по ограничению цен на какое-то время. Они давно уже должны были это сделать", - считает эксперт.
https://ria.ru/20201214/tseny-1589065218.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589090235_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e810fa885479d0c182f0798a4470eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, олег дерипаска, экономика

Эксперт не согласился с тем, как Дерипаска объяснил рост цен на продукты

12:48 14.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЖенщина в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Объяснить сильный рост цен на базовые продукты питания в России высокими ставками по кредитам для аграриев нельзя, полагает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.
Ранее миллиардер Олег Дерипаска предложил посмотреть на события последних десяти-пятнадцати лет и оценить под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать проекты. По его словам, ни министры, ни предприниматели, ни фермеры не могут сделать чуда до тех пор, пока сфере сельского хозяйства дают деньги "под ростовщические проценты".

"Проценты за кредиты снижаются в связи с тем, что ключевая ставка снижается. Кроме того, значительная часть кредитов имеет льготный процент. Поэтому объяснить двукратное увеличение цены розничной этим нельзя. Причины здесь другие, хотя это, конечно, тоже имеет значение, но рост слишком большой, чтобы было можно объяснить только кредитами", - сказал Узун РИА Новости.

Он отметил, что выросла цена на те продукты, производство которых снизилось в 2020 году, в частности резко упало производство сахарной свеклы и подсолнечника. Узун также указал на обесценение рубля. Он добавил, что агросектор зачастую приобретает семена, средства защиты растений, кормовые добавки, технику за рубежом.
"Затраты выросли, если их считать в рублях. Этим, скорее всего, и объясняется то, что цены выросли. Как бороться? В законодательстве есть правила борьбы - на социально значимые продукты, если цены на них растут больше чем на 30%, власти имеют право принять решения по ограничению цен на какое-то время. Они давно уже должны были это сделать", - считает эксперт.
Пачки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
10:13
СМИ сообщили о планируемой заморозке цен на масло и сахар
 
РоссияОлег ДерипаскаЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Источник назвал сроки подписания соглашений о ценах на сахар и масло
17:09"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
17:07Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
17:03В США началась вакцинация от коронавируса
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
Лента новостейМолния