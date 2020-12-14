https://ria.ru/20201214/tseny-1589097297.html

Эксперт не согласился с тем, как Дерипаска объяснил рост цен на продукты

Эксперт не согласился с тем, как Дерипаска объяснил рост цен на продукты

Объяснить сильный рост цен на базовые продукты питания в России высокими ставками по кредитам для аграриев нельзя, полагает главный научный сотрудник Центра... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:48

2020-12-14T12:48

2020-12-14T12:48

россия

олег дерипаска

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Объяснить сильный рост цен на базовые продукты питания в России высокими ставками по кредитам для аграриев нельзя, полагает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун.Ранее миллиардер Олег Дерипаска предложил посмотреть на события последних десяти-пятнадцати лет и оценить под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать проекты. По его словам, ни министры, ни предприниматели, ни фермеры не могут сделать чуда до тех пор, пока сфере сельского хозяйства дают деньги "под ростовщические проценты".Он отметил, что выросла цена на те продукты, производство которых снизилось в 2020 году, в частности резко упало производство сахарной свеклы и подсолнечника. Узун также указал на обесценение рубля. Он добавил, что агросектор зачастую приобретает семена, средства защиты растений, кормовые добавки, технику за рубежом."Затраты выросли, если их считать в рублях. Этим, скорее всего, и объясняется то, что цены выросли. Как бороться? В законодательстве есть правила борьбы - на социально значимые продукты, если цены на них растут больше чем на 30%, власти имеют право принять решения по ограничению цен на какое-то время. Они давно уже должны были это сделать", - считает эксперт.

https://ria.ru/20201214/tseny-1589065218.html

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россия, олег дерипаска, экономика