https://ria.ru/20201214/tseny-1589083433.html

"Коммунисты России" предложили национализировать торговые сети

"Коммунисты России" предложили национализировать торговые сети

Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство РФ с просьбой принять меры по национализации торговых сетей, что позволит установить в них твердые цены на РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:40

2020-12-14T11:40

2020-12-14T11:40

максим сурайкин

коммунисты россии

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство РФ с просьбой принять меры по национализации торговых сетей, что позволит установить в них твердые цены на все основные продукты - от молочной и мясной продукции до круп, фруктов и хлебобулочных изделий, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".Отмечается, что мера по национализации ритейлеров может быть как временной, на период до окончания пандемии, так и постоянной, в связи с особой социальной значимостью работы для населения таких торговых сетей."Это снимет и проблему постоянного давления крупного капитала на малый бизнес, повысит и оздоровит конкуренцию", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/tseny-1589069769.html

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максим сурайкин, коммунисты россии, владимир путин, экономика