Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/tseny-1589083433.html
"Коммунисты России" предложили национализировать торговые сети
"Коммунисты России" предложили национализировать торговые сети
Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство РФ с просьбой принять меры по национализации торговых сетей, что позволит установить в них твердые цены на РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:40
2020-12-14T11:40
максим сурайкин
коммунисты россии
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588884058_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_56e1d93c932299cf5d78a65df18a7174.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство РФ с просьбой принять меры по национализации торговых сетей, что позволит установить в них твердые цены на все основные продукты - от молочной и мясной продукции до круп, фруктов и хлебобулочных изделий, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".Отмечается, что мера по национализации ритейлеров может быть как временной, на период до окончания пандемии, так и постоянной, в связи с особой социальной значимостью работы для населения таких торговых сетей."Это снимет и проблему постоянного давления крупного капитала на малый бизнес, повысит и оздоровит конкуренцию", - добавил он.
https://radiosputnik.ria.ru/20201214/tseny-1589069769.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0c/1588884058_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_f514c8a53a017778c044b0b9d6c40fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
максим сурайкин, коммунисты россии, владимир путин, экономика

"Коммунисты России" предложили национализировать торговые сети

11:40 14.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство РФ с просьбой принять меры по национализации торговых сетей, что позволит установить в них твердые цены на все основные продукты - от молочной и мясной продукции до круп, фруктов и хлебобулочных изделий, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
"Приняты меры к тому, чтобы эти цены заморозить на какое-то время. Мы это, конечно, поддерживаем. Но цены растут сейчас на все продукты питания, на товары повседневного спроса. Торговые сети нещадно накручивают ценник. Заморозка цен на одно-два наименования проблемы не решит. Мы обратились к председателю правительства РФ с требованием принять меры по национализации торговых сетей, крупнейших ритейлеров, что позволит установить в них твердые цены на все основные продукты - от молочной, мясной продукции до круп, фруктов, хлебобулочных", - сказал РИА Новости Сурайкин.
Отмечается, что мера по национализации ритейлеров может быть как временной, на период до окончания пандемии, так и постоянной, в связи с особой социальной значимостью работы для населения таких торговых сетей.
"Это снимет и проблему постоянного давления крупного капитала на малый бизнес, повысит и оздоровит конкуренцию", - добавил он.
Сахарный песок на прилавке в супермаркете - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
10:39Сказано в эфире
Эксперт оценил меры по фиксированию цен на сахар и подсолнечное масло
 
Максим СурайкинКоммунисты РоссииВладимир ПутинЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Источник назвал сроки подписания соглашений о ценах на сахар и масло
17:09"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
17:07Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
17:03В США началась вакцинация от коронавируса
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
Лента новостейМолния