"Коммунисты России" предложили национализировать торговые сети
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в правительство РФ с просьбой принять меры по национализации торговых сетей, что позволит установить в них твердые цены на все основные продукты - от молочной и мясной продукции до круп, фруктов и хлебобулочных изделий, сообщил председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина на минувшей неделе. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Он также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
"Приняты меры к тому, чтобы эти цены заморозить на какое-то время. Мы это, конечно, поддерживаем. Но цены растут сейчас на все продукты питания, на товары повседневного спроса. Торговые сети нещадно накручивают ценник. Заморозка цен на одно-два наименования проблемы не решит. Мы обратились к председателю правительства РФ с требованием принять меры по национализации торговых сетей, крупнейших ритейлеров, что позволит установить в них твердые цены на все основные продукты - от молочной, мясной продукции до круп, фруктов, хлебобулочных", - сказал РИА Новости Сурайкин.
Отмечается, что мера по национализации ритейлеров может быть как временной, на период до окончания пандемии, так и постоянной, в связи с особой социальной значимостью работы для населения таких торговых сетей.
"Это снимет и проблему постоянного давления крупного капитала на малый бизнес, повысит и оздоровит конкуренцию", - добавил он.