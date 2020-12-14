https://ria.ru/20201214/tseny-1589075444.html
Дерипаска объяснил рост цен на продукты
Дерипаска объяснил рост цен на продукты
Миллиардер Олег Дерипаска в своем канале в Telegram посчитал странным то, что всех удивил рост цен на продовольствие. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:06
2020-12-14T11:06
2020-12-14T14:23
россия
telegram (приложение)
михаил мишустин
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сша
продукты
экономика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска в своем канале в Telegram посчитал странным то, что всех удивил рост цен на продовольствие. Дерипаска предложил посмотреть на события последних десяти-пятнадцати лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать проекты. Он предположил, что в среднем выйдет не менее 12 процентов годовых.По его словам, ни министры, ни предприниматели, ни фермеры не могут сделать чуда до тех пор, пока сфере сельского хозяйства дают деньги "под ростовщические проценты". Дерипаска отметил, что нужно изменить подход и предоставлять аграрному сектору деньги под такой же процент, как в Европе или США, — тогда, по мнению бизнесмена, не будет никакого роста цен. Кроме того, он подчеркнул необходимость серьезных вложений, например в инфраструктуру, логистику, хранение, "чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки". Тогда, как отметил миллиардер, предложение будет значительно превышать спрос, а проблем с ценами не будет.На прошлой неделе ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина.Он указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Президент также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".Во время совещания Путин потребовал за неделю решить этот вопрос. С 9 января следующего года будут введены заградительные пошлины на семена подсолнечника и рапса. На этом фоне участники рынка начали обсуждать вопрос об одновременном введении экспортной пошлины на пшеницу вместе с квотой на экспорт зерна.Премьер-министр Михаил Мишустин поручил еженедельно докладывать ему о динамике цен на базовую продовольственную корзину.
https://ria.ru/20201214/tseny-1589048775.html
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россия, telegram (приложение), михаил мишустин, владимир путин, олег дерипаска, европа, сша, продукты, экономика
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости.
Миллиардер Олег Дерипаска
в своем канале в Telegram
посчитал странным то, что всех удивил рост цен на продовольствие.
"Было бы удивительно, если бы они не росли", — написал он.
Дерипаска предложил посмотреть на события последних десяти-пятнадцати лет: под какой процент аграрный сектор получал возможность финансировать проекты. Он предположил, что в среднем выйдет не менее 12 процентов годовых.
По его словам, ни министры, ни предприниматели, ни фермеры не могут сделать чуда до тех пор, пока сфере сельского хозяйства дают деньги "под ростовщические проценты". Дерипаска отметил, что нужно изменить подход и предоставлять аграрному сектору деньги под такой же процент, как в Европе
или США
, — тогда, по мнению бизнесмена, не будет никакого роста цен.
Кроме того, он подчеркнул необходимость серьезных вложений, например в инфраструктуру, логистику, хранение, "чтобы убрать потери, чтобы повысить эффективность переработки". Тогда, как отметил миллиардер, предложение будет значительно превышать спрос, а проблем с ценами не будет.
На прошлой неделе ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина
.
Он указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макарон и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Президент также подчеркнул, что "пандемия здесь ни при чем".
Во время совещания Путин потребовал за неделю решить этот вопрос. С 9 января следующего года будут введены заградительные пошлины на семена подсолнечника и рапса. На этом фоне участники рынка начали обсуждать вопрос об одновременном введении экспортной пошлины на пшеницу вместе с квотой на экспорт зерна.
Премьер-министр Михаил Мишустин
поручил еженедельно докладывать ему о динамике цен на базовую продовольственную корзину.