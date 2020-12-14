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СМИ: цены на сахар и подсолнечное масло могут зафиксировать на три месяца
СМИ: цены на сахар и подсолнечное масло могут зафиксировать на три месяца
С 1 января в России могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло на следующие три месяца. Об этом сообщают "Известия" со... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T04:09
2020-12-14T09:16
россия
михаил мишустин
правительство рф
владимир путин
общество
экономика
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 1 января в России могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло на следующие три месяца. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на два источника на рынке, участвующих в совещаниях ряда ведомств по вопросу стабилизации цен в стране.По данным издания, цену на подсолнечное масло могут зафиксировать на уровне 95 рублей за литр при покупке продукции у производителей и 110 рублей — в рознице, цены на сахар на уровне 36 и 45 рублей за килограмм соответственно. О рекомендации властей бизнесу придерживаться такого уровня цен на указанные продукты ранее также сообщали источники РИА Новости.По словам собеседников "Известий", договоренность о фиксации цен на данном уровне будет закреплена в форме соглашения между компаниями. В понедельник стороны проведут еще одну серию совещаний, во второй половине дня предложения направят на оценку в правительство.Накануне президент Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Во время совещания с министрами президент потребовал за неделю решить вопрос с ценами. Как подчеркнул Путин, его не устраивают "надежды" правительства на то, что ситуация "на следующей неделе стабилизируется".Премьер-министр Михаил Мишустин также раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили такую ситуацию. Для решения проблемы в правительстве сформировали межведомственную группу.Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнес "показывает свою социальную настроенность" и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания.
https://ria.ru/20201213/skazki-1588992660.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф, владимир путин, общество, экономика

СМИ: цены на сахар и подсолнечное масло могут зафиксировать на три месяца

04:09 14.12.2020 (обновлено: 09:16 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБутылки с растительным маслом на полке магазина
Бутылки с растительным маслом на полке магазина - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. С 1 января в России могут зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло на следующие три месяца. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на два источника на рынке, участвующих в совещаниях ряда ведомств по вопросу стабилизации цен в стране.
По данным издания, цену на подсолнечное масло могут зафиксировать на уровне 95 рублей за литр при покупке продукции у производителей и 110 рублей — в рознице, цены на сахар на уровне 36 и 45 рублей за килограмм соответственно. О рекомендации властей бизнесу придерживаться такого уровня цен на указанные продукты ранее также сообщали источники РИА Новости.
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По словам собеседников "Известий", договоренность о фиксации цен на данном уровне будет закреплена в форме соглашения между компаниями. В понедельник стороны проведут еще одну серию совещаний, во второй половине дня предложения направят на оценку в правительство.
Накануне президент Владимир Путин обратил внимание на удорожание базовых продуктов питания в стране, подчеркнув, что "пандемия здесь ни при чем". Глава государства отметил подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Во время совещания с министрами президент потребовал за неделю решить вопрос с ценами. Как подчеркнул Путин, его не устраивают "надежды" правительства на то, что ситуация "на следующей неделе стабилизируется".
Премьер-министр Михаил Мишустин также раскритиковал министров и вице-премьеров, которые допустили такую ситуацию. Для решения проблемы в правительстве сформировали межведомственную группу.
Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, бизнес "показывает свою социальную настроенность" и готов реагировать на предложения снизить цены на продукты питания.
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