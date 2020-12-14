https://ria.ru/20201214/trubetskoy-1589092028.html

Андрей Трубецкой: COVID-19 не помешал важным проектам Сургутского района

Андрей Трубецкой: COVID-19 не помешал важным проектам Сургутского района

Сургутский район Югры завершает непростой 2020 год с практически 100-процентным исполнением запланированных программ. Крупнейший район Ханты-Мансийского... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T12:24

2020-12-14T12:24

2020-12-14T12:24

интервью

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

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Сургутский район Югры завершает непростой 2020 год с практически 100-процентным исполнением запланированных программ. Крупнейший район Ханты-Мансийского автономного округа обновил рекорд по строительству жилья и реализовал ряд важных и долгожданных инфраструктурных проектов на фоне сложной экономической ситуации из-за распространения COVID-19. О том, каким образом Сургутскому району удалось воплотить в жизнь планы на этот год, корреспонденту РИА Новости Дмитрию Скобелеву рассказал глава муниципалитета Андрей Трубецкой.- Андрей Александрович, в первую очередь хочется поздравить с тем, что вы вошли в обновленный состав правительства Югры с правом совещательного голоса. Уже известен круг новых обязанностей?- Спасибо за поздравления. Благодарен губернатору Югры Наталье Комаровой за оказанное доверие. Приложу все усилия, без красного словца, чтобы для жителей района и Югры в целом работа с моей стороны была максимально эффективной.- Когда мы беседовали год назад, вы говорили, что все задуманное на 2019 год реализовано. Сейчас, с учетом "специфики" 2020 года, можете сказать то же самое?- Прикидывали исполнение программных мероприятий - будет не менее 99,5%. Второй важнейший показатель для нас, учитывая большое количество аварийных домов, - рекордные 70 тысяч квадратных метров жилья мы в этом году ввели. Если укрупненно оценивать, есть повод сказать, что все получилось. Детально же были моменты, которые достичь не удалось, но на укрупненные показатели они не повлияли.- Какова ситуация на рынке труда Сургутского района? Каким-то опытом по сдерживанию безработицы крупнейший район Югры готов поделиться с соседями?- Опыт один: работать. Нас не минула чаша сия. Тоже значительный рост безработицы, в восемь раз практически, если смотреть к февралю-марту этого года. Как сдерживаем? Взаимодействуем с работодателями, чтобы заявляли вакансии. Если у нас 2020 безработных на начало этой недели, то вакансий - 1718. Это, конечно, в разы хуже, чем было в начале года, но при желании любой безработный может найти себе работу.- В каких сферах больше всего вакансий?- Очень много рабочих вакансий, нефтяники, газовики заявляют их. Требуются водители, строители, одним словом, больше 80% - рабочие специальности. В то же время, есть заявки на бухгалтеров, кондитеров, поваров, швеи требуются. Каждая неделя у нас начинается с анализа рынка труда.- Недавно вы сообщали о том, что собственные доходы Сургутского района выросли на фоне пандемии. Было указано, что, в основном, это стало возможным за счет налогов. Удается привлекать новых серьезных налогоплательщиков или работаете со старыми?- Это результат напряженного труда. Налогоплательщики ведь не на ровном месте появляются. Доходы бюджета - важнейшая составляющая работы любого муниципалитета. Встречаемся с руководством крупных предприятий, ведущих деятельность на территории района, убеждаем, что те подрядные организации, которых они привлекают для работы, надо регистрировать в районе.С начала года зафиксирован прирост - 52 новых налогоплательщика только по НФДЛ появились в Сургутском районе. Еще года три-четыре назад ввели льготы по налогу на землю, чтобы не у соседей, а у нас регистрировались. Как говорят: курочка по зернышку клюет. За два года у нас рост доходов бюджета только по НДФЛ - 650 миллионов рублей.- В микрорайоне Гидронамыв поселка Белый Яр планируют построить 250 тысяч квадратных метров жилья. По меркам даже крупных городов региона это очень много. Известно, сколько возведут там по итогам года и в 2021 году? Дорога к микрорайону уже готова?- Дорога готова. Микрорайон - один из крупнейших инфраструктурных проектов на территории района. Если память не изменяет, 494 миллионов рублей - стоимость дороги, еще 130 миллионов - на инженерные сети. По поводу строительства жилья. Да, 250 тысяч квадратных метров жилья планируется возвести, из них 25 тысяч уже построено, в следующем году ожидаем на том же уровне. Весь объем - не за один год, на пять лет рассчитано освоение этого микрорайона.Дорога и инженерная сеть позволят нам строить больше. Потребность большая: на территории Сургутского района находится 20% от всего непригодного жилья в округе, или 470 тысяч квадратных метров. И нам новое жилье необходимо.- Год назад вы говорили, что каждый четвертый школьник Сургутского района учится во вторую смену. Удалось ли сократить число обучающихся этой "категории"?- Удалось, но незначительно, скажу честно. За счет перепрофилирования имеющихся мощностей. Радикально решить вопрос получится, когда в сельских поселениях Нижнесортымский и Солнечный, где наибольшее число детей обучается во вторую смену, будут введены новые школы на 1100 мест. В обоих поселениях школы строятся по концессионному соглашению, в Нижнесортымском на полгода раньше начали, ввод ожидаем к концу 2021 году. Работать в Солнечном подрядчик начал в августе, ввод запланирован в 2022 году. И проблема в этих поселениях будет решена, все дети будут учиться в первую смену.- В поселке Барсово проживает не более 6 тысяч человек. Но именно там в этом году открыли первый в Югре многофункциональный центр с ареной для киберспорта. Сами киберспортсмены уже оценили?- Оценили пока только визуально, экскурсии были. У нас развитая система киберспорта, своя федерация есть, и по ее предложению мы и строили, поддержали молодежь.- Почему Барсово?- Мы стараемся, чтобы в каждом поселении была своя специализация, своя изюминка, в том числе спортивная. В Солнечном построили первый в Югре специализированный центр единоборств. В поселке Федоровский начнется строительство плавательного бассейна, а в Барсово появилась киберарена. Там никогда не было центра досуга и творчества, и новый комплекс позволил решить эту проблему. Основной функционал - библиотека, хореография, досуг детей и молодежи, а зрительный зал трансформируется в киберарену.- Эти объекты строятся за счет муниципальных средств? Окружные удается привлекать?- Мы презентовали идею первой киберарены в правительстве региона, обещают помочь. Ждем окружные деньги, тогда получится, что выкупим объект за счет региона. Но хочется уточнить, что мы 30 объектов спорта построили за свои деньги за последние четыре года.- В августе в Сургутском районе открылся единственный в РФ мобильный технопарк для пожилых. Оправдывает ли себя этот проект? Какие-то регионы заинтересовались этим опытом?- Внимания проект привлек много. Приезжали из других регионов смотреть. Считаю, что проект абсолютно оправдан.Можно сколько угодно говорить о поддержке лиц старшего поколения, но надо от слов к делу переходить. Это люди, которые не хотят сидеть дома, хотят осваивать гаджеты, технологии, и для этого надо создавать что-то. Если мы строим кванториумы для молодежи, почему бы то же самое не сделать для бабушек и дедушек?Уникальность технопарка для пожилых в том, что он передвижной, может проехать в самые отдаленные поселения. Внутри - шесть мест, то есть шесть человек могут заниматься одновременно, причем разными видами деятельности. Укомплектован по последнему слову техники. Люди в восторге, технопарк очень востребован.- В Сургутском районе активно реализуется проект "Чистая вода". Что удалось сделать в 2020 году?- Должны до 25 декабря ввести самый большой объект - водоочистные сооружения в городе Лянтор на 16 тысяч кубометров, стоимость - 400 миллионов рублей. Здесь нас вовремя поддержали губернатор, правительство Югры. Мы начинали строить сооружения за свои средства, но, все-таки, 400 миллионов - накладно для любого муниципалитета.В прошлом году объект был включен в адресную инвестпрограмму Югры, половину получили из бюджета округа, это серьезная поддержка. И объект мы вводим фактически на год раньше.- Андрей Александрович, как вы считаете, будет ли 2021 год сложнее уходящего?- Планы есть, они опубликованы, мы формировали их вместе с жителями по дорогам, ЖКХ, благоустройству, объектам соцкультбыта. Ждать от года будем одного - что все реализуется. Сложнее или проще будет год? Каждый год у нас сложный. Не надо искать причины, объяснения, нужно просто брать и работать.

https://ria.ru/20201214/yugra-1589056993.html

https://ria.ru/20201209/yugra-1588364050.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, сургутский район