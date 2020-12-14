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В Республике Алтай объявили траур после смерти главы госсобрания
В Республике Алтай объявили траур после смерти главы госсобрания
Понедельник, 14 декабря, и вторник, 15 декабря, объявили в Республике Алтай днями траура в связи со смертью председателя госсобрания Владимира Тюлентина,... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:13
2020-12-14T10:02
олег хорохордин
республика алтай
общество
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БАРНАУЛ, 14 дек - РИА Новости. Понедельник, 14 декабря, и вторник, 15 декабря, объявили в Республике Алтай днями траура в связи со смертью председателя госсобрания Владимира Тюлентина, соответствующий приказ подписал глава региона Олег Хорохордин."Об объявлении траура в связи со смертью председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимира Николаевича Тюлентина, выражая скорбь по умершему и соболезнуя его родным и близким: 1. Объявить 14 и 15 декабря 2020 года днями траура в Республике Алтай. 2. В дни траура на всей территории Республики Алтай приспустить флаги Республики Алтай", - говорится в тексте документа.Также организациям республики независимо от организационно-правовой формы рекомендовано отменить в дни траура развлекательные телепередачи и мероприятия.Председатель госсобрания Республики Алтай скончался в воскресенье от острой сердечной недостаточности, ему было 66 лет. Похороны состоятся во вторник на родине Тюлентина в селе Амур Усть-Коксинского района.Ранее сообщалось, что соболезнования родным и близким скончавшегося выразил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что Тюлентин был настоящим патриотом своей малой родины, отличался внимательностью к жителям Алтая, лично участвовал в решении проблемных вопросов. Глава региона добавил, что Тюлентин был "безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас".
https://ria.ru/20201213/tyulentin-1589005020.html
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олег хорохордин, республика алтай, общество

В Республике Алтай объявили траур после смерти главы госсобрания

09:13 14.12.2020 (обновлено: 10:02 14.12.2020)
 
© Официальный сайт Государственного Собрания Республики АлтайПредседатель Государственного Собрания Республики Алтай Владимир Тюлентин. Архивное фото
Председатель Государственного Собрания Республики Алтай Владимир Тюлентин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Официальный сайт Государственного Собрания Республики Алтай
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БАРНАУЛ, 14 дек - РИА Новости. Понедельник, 14 декабря, и вторник, 15 декабря, объявили в Республике Алтай днями траура в связи со смертью председателя госсобрания Владимира Тюлентина, соответствующий приказ подписал глава региона Олег Хорохордин.
"Об объявлении траура в связи со смертью председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимира Николаевича Тюлентина, выражая скорбь по умершему и соболезнуя его родным и близким: 1. Объявить 14 и 15 декабря 2020 года днями траура в Республике Алтай. 2. В дни траура на всей территории Республики Алтай приспустить флаги Республики Алтай", - говорится в тексте документа.
Также организациям республики независимо от организационно-правовой формы рекомендовано отменить в дни траура развлекательные телепередачи и мероприятия.
Председатель госсобрания Республики Алтай скончался в воскресенье от острой сердечной недостаточности, ему было 66 лет. Похороны состоятся во вторник на родине Тюлентина в селе Амур Усть-Коксинского района.
Ранее сообщалось, что соболезнования родным и близким скончавшегося выразил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что Тюлентин был настоящим патриотом своей малой родины, отличался внимательностью к жителям Алтая, лично участвовал в решении проблемных вопросов. Глава региона добавил, что Тюлентин был "безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас".
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Олег ХорохординРеспублика АлтайОбщество
 
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