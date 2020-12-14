https://ria.ru/20201214/traur-1589058917.html

В Республике Алтай объявили траур после смерти главы госсобрания

В Республике Алтай объявили траур после смерти главы госсобрания

Понедельник, 14 декабря, и вторник, 15 декабря, объявили в Республике Алтай днями траура в связи со смертью председателя госсобрания Владимира Тюлентина,... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:13

2020-12-14T09:13

2020-12-14T10:02

олег хорохордин

республика алтай

общество

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БАРНАУЛ, 14 дек - РИА Новости. Понедельник, 14 декабря, и вторник, 15 декабря, объявили в Республике Алтай днями траура в связи со смертью председателя госсобрания Владимира Тюлентина, соответствующий приказ подписал глава региона Олег Хорохордин."Об объявлении траура в связи со смертью председателя Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимира Николаевича Тюлентина, выражая скорбь по умершему и соболезнуя его родным и близким: 1. Объявить 14 и 15 декабря 2020 года днями траура в Республике Алтай. 2. В дни траура на всей территории Республики Алтай приспустить флаги Республики Алтай", - говорится в тексте документа.Также организациям республики независимо от организационно-правовой формы рекомендовано отменить в дни траура развлекательные телепередачи и мероприятия.Председатель госсобрания Республики Алтай скончался в воскресенье от острой сердечной недостаточности, ему было 66 лет. Похороны состоятся во вторник на родине Тюлентина в селе Амур Усть-Коксинского района.Ранее сообщалось, что соболезнования родным и близким скончавшегося выразил глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он отметил, что Тюлентин был настоящим патриотом своей малой родины, отличался внимательностью к жителям Алтая, лично участвовал в решении проблемных вопросов. Глава региона добавил, что Тюлентин был "безусловным авторитетом и примером для своих коллег, для всех нас".

https://ria.ru/20201213/tyulentin-1589005020.html

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олег хорохордин, республика алтай, общество