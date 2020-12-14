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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201214/tramp-1589199113.html
В Теннесси все выборщики отдали голоса Трампу
В Теннесси все выборщики отдали голоса Трампу
Выборщики Теннесси ожидаемо отдали все 11 причитающихся штату голосов действующему президенту США Дональду Трампу, телеканал CNN ведет подсчет итогов... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:56
2020-12-14T21:02
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
теннесси
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики Теннесси ожидаемо отдали все 11 причитающихся штату голосов действующему президенту США Дональду Трампу, телеканал CNN ведет подсчет итогов голосования.В понедельник в каждом штате проходят заседания выборщиков, которые должны формально заявить о поддержке кандидата, которого в штате ранее определил исход всенародного голосования. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков.Победителем станет кандидат, который получит более 270 голосов. Предварительно было подсчитано, что со значительным опережением, это сделает кандидат от демократов Джо Байден. Больших неожиданностей в ходе голосования выборщиков не ожидают, но эта процедура – очередная формальность перед тем, как итог голосования будет утвержден конгрессом 6 января.Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
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джо байден, дональд трамп, теннесси, сша, в мире

В Теннесси все выборщики отдали голоса Трампу

18:56 14.12.2020 (обновлено: 21:02 14.12.2020)
 
© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия
Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики Теннесси ожидаемо отдали все 11 причитающихся штату голосов действующему президенту США Дональду Трампу, телеканал CNN ведет подсчет итогов голосования.
В понедельник в каждом штате проходят заседания выборщиков, которые должны формально заявить о поддержке кандидата, которого в штате ранее определил исход всенародного голосования. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков.
Победителем станет кандидат, который получит более 270 голосов. Предварительно было подсчитано, что со значительным опережением, это сделает кандидат от демократов Джо Байден. Больших неожиданностей в ходе голосования выборщиков не ожидают, но эта процедура – очередная формальность перед тем, как итог голосования будет утвержден конгрессом 6 января.
Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденДональд ТрампТеннессиСШАВ мире
 
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