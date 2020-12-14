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В Теннесси все выборщики отдали голоса Трампу
В Теннесси все выборщики отдали голоса Трампу
Выборщики Теннесси ожидаемо отдали все 11 причитающихся штату голосов действующему президенту США Дональду Трампу, телеканал CNN ведет подсчет итогов... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T18:56
2020-12-14T18:56
2020-12-14T21:02
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Выборщики Теннесси ожидаемо отдали все 11 причитающихся штату голосов действующему президенту США Дональду Трампу, телеканал CNN ведет подсчет итогов голосования.В понедельник в каждом штате проходят заседания выборщиков, которые должны формально заявить о поддержке кандидата, которого в штате ранее определил исход всенародного голосования. Каждый штат имеет определенное количество выборщиков.Победителем станет кандидат, который получит более 270 голосов. Предварительно было подсчитано, что со значительным опережением, это сделает кандидат от демократов Джо Байден. Больших неожиданностей в ходе голосования выборщиков не ожидают, но эта процедура – очередная формальность перед тем, как итог голосования будет утвержден конгрессом 6 января.Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
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джо байден, дональд трамп, теннесси, сша, в мире