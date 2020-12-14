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В Госдуме Трампа назвали неотыгранной фигурой в американской политике
В Госдуме Трампа назвали неотыгранной фигурой в американской политике
Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший выборы, пока неотыгранная фигура в американской политике, считает председатель комитета... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T12:12
2020-12-14T12:12
2020-12-14T12:12
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший выборы, пока неотыгранная фигура в американской политике, считает председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.Депутат отметил, что раскол в США прошел "по линии религии, морали, однополых браков" и по другим вопросам, по которым "нет компромисса". "В этой ситуации Трамп – играющая политическая фигура, я думаю, почти уверен, что он будет стремиться стать президентом в 2024 году", - сказал он.Также Никонов сообщил, что планировал написать книгу о Трампе."Не знаю, буду ли я ее дописывать, посмотрим", - заключил он.
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дональд трамп, госдума рф, вячеслав никонов, сша
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
, по предварительным данным, проигравший выборы, пока неотыгранная фигура в американской политике, считает председатель комитета Госдумы РФ
по образованию и науке Вячеслав Никонов
.
"Трамп, я думаю, еще неотыгранная фигура в американской политике. Ясно, что он будет лидером республиканцев, если останется в живых в ближайшее время. И то, что происходит в Америке – вещь беспрецедентная. Такого раскола внутриполитического в Соединенных Штатах со времен Гражданской войны не было, и он только усугубляется за счет того, что одна сторона Америки не слушает другую", - сказал Никонов в понедельник в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
Депутат отметил, что раскол в США прошел "по линии религии, морали, однополых браков" и по другим вопросам, по которым "нет компромисса". "В этой ситуации Трамп – играющая политическая фигура, я думаю, почти уверен, что он будет стремиться стать президентом в 2024 году", - сказал он.
Также Никонов сообщил, что планировал написать книгу о Трампе.
"Я собирался после "Ленина" (книги "Ленин. Человек, который изменил всё" – ред.) написать "Трампа", - рассказал депутат, отметив, что книгу закончить пока не удалось, так как проблематика, связанная с ВОВ "увела" его от Трампа.
"Не знаю, буду ли я ее дописывать, посмотрим", - заключил он.