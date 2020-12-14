https://ria.ru/20201214/tramp-1589089223.html

В Госдуме Трампа назвали неотыгранной фигурой в американской политике

В Госдуме Трампа назвали неотыгранной фигурой в американской политике

Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший выборы, пока неотыгранная фигура в американской политике, считает председатель комитета... РИА Новости, 14.12.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

госдума рф

вячеслав никонов

сша

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший выборы, пока неотыгранная фигура в американской политике, считает председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.Депутат отметил, что раскол в США прошел "по линии религии, морали, однополых браков" и по другим вопросам, по которым "нет компромисса". "В этой ситуации Трамп – играющая политическая фигура, я думаю, почти уверен, что он будет стремиться стать президентом в 2024 году", - сказал он.Также Никонов сообщил, что планировал написать книгу о Трампе."Не знаю, буду ли я ее дописывать, посмотрим", - заключил он.

https://ria.ru/20201214/tramp-1589076263.html

сша

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дональд трамп, госдума рф, вячеслав никонов, сша