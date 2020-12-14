https://ria.ru/20201214/tramp-1589076263.html

В Saxo Bank допустили возвращение Трампа на пост президента

В Saxo Bank допустили возвращение Трампа на пост президента

Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший президентскую гонку, теоретически может вернуться на пост президента, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:07

2020-12-14T11:07

2020-12-14T11:07

выборы президента сша — 2020

стин якобсен

saxo bank

дональд трамп

министерство юстиции сша

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший президентскую гонку, теоретически может вернуться на пост президента, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" банка.По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в США. Трамп поражение не признает, заявляет о своей победе на выборах и оспаривает результаты в судах.Адвокаты Трампа утверждают, среди прочего, что машины для голосования производства фирмы Dominion могли менять голоса, поданные за Трампа, и отдавать их Байдену. Сама фирма это категорически отрицает. Власти штатов, которые проводят выборы, а также министерство юстиции США заявляли, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не было. Суды пока не удовлетворили ни один из исков Трампа и его сторонников, но целый ряд исков еще рассматривается, в том числе в Верховном суде США."Лично я не думаю, что у него есть шансы. Но в 2024 году США действительно будут нужны реформы, а Трамп постоянно ведет себя, будто он все еще живет в 1950-х или 1960-х", - добавил эксперт.Между тем, сами американцы уже делают ставки на возвращение Трампа. Так, американский кантри-исполнитель Джон Рич поставил 10 тысяч долларов на то, что Трамп все еще может добиться победы на нынешних выборах и останется президентом США в следующем году.

https://radiosputnik.ria.ru/20201213/ssha-1589012983.html

https://ria.ru/20201213/tramp-1589022094.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стин якобсен, saxo bank, дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире