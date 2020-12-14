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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201214/tramp-1589076263.html
В Saxo Bank допустили возвращение Трампа на пост президента
В Saxo Bank допустили возвращение Трампа на пост президента
Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший президентскую гонку, теоретически может вернуться на пост президента, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:07
2020-12-14T11:07
выборы президента сша — 2020
стин якобсен
saxo bank
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший президентскую гонку, теоретически может вернуться на пост президента, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" банка.По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в США. Трамп поражение не признает, заявляет о своей победе на выборах и оспаривает результаты в судах.Адвокаты Трампа утверждают, среди прочего, что машины для голосования производства фирмы Dominion могли менять голоса, поданные за Трампа, и отдавать их Байдену. Сама фирма это категорически отрицает. Власти штатов, которые проводят выборы, а также министерство юстиции США заявляли, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не было. Суды пока не удовлетворили ни один из исков Трампа и его сторонников, но целый ряд исков еще рассматривается, в том числе в Верховном суде США."Лично я не думаю, что у него есть шансы. Но в 2024 году США действительно будут нужны реформы, а Трамп постоянно ведет себя, будто он все еще живет в 1950-х или 1960-х", - добавил эксперт.Между тем, сами американцы уже делают ставки на возвращение Трампа. Так, американский кантри-исполнитель Джон Рич поставил 10 тысяч долларов на то, что Трамп все еще может добиться победы на нынешних выборах и останется президентом США в следующем году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201213/ssha-1589012983.html
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стин якобсен, saxo bank, дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире

В Saxo Bank допустили возвращение Трампа на пост президента

11:07 14.12.2020
 
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, по предварительным данным, проигравший президентскую гонку, теоретически может вернуться на пост президента, заявил в интервью РИА Новости директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен, автор ежегодных "шокирующих прогнозов" банка.
По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл президентские выборы в США. Трамп поражение не признает, заявляет о своей победе на выборах и оспаривает результаты в судах.
Президент США Дональд Трамп во время телеконференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 17:10
"Мало времени". Трамп продолжит отстаивать через суды свою победу
Адвокаты Трампа утверждают, среди прочего, что машины для голосования производства фирмы Dominion могли менять голоса, поданные за Трампа, и отдавать их Байдену. Сама фирма это категорически отрицает. Власти штатов, которые проводят выборы, а также министерство юстиции США заявляли, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не было. Суды пока не удовлетворили ни один из исков Трампа и его сторонников, но целый ряд исков еще рассматривается, в том числе в Верховном суде США.
"Он рассказывает всем, что начнет предвыборную кампанию-2024 в день инаугурации Байдена в январе, так что абсолютно допускаю", - сказал Якобсен, отвечая на вопрос, может ли, по его мнению, Трамп вернуть себе президентское кресло.
"Лично я не думаю, что у него есть шансы. Но в 2024 году США действительно будут нужны реформы, а Трамп постоянно ведет себя, будто он все еще живет в 1950-х или 1960-х", - добавил эксперт.
Между тем, сами американцы уже делают ставки на возвращение Трампа. Так, американский кантри-исполнитель Джон Рич поставил 10 тысяч долларов на то, что Трамп все еще может добиться победы на нынешних выборах и останется президентом США в следующем году.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
Вчера, 18:54
Трамп наложит вето на оборонный бюджет с санкциями против России
 
Выборы президента США — 2020Стин ЯкобсенSaxo BankДональд ТрампМинистерство юстиции СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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