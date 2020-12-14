https://ria.ru/20201214/tigr-1589048029.html

Сына тигра Амура из Приморья отправили к невесте в ОАЭ

Сына тигра Амура из Приморья отправили к невесте в ОАЭ

Тигра Шерхана, сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, отправили в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T03:10

2020-12-14T03:10

2020-12-14T03:10

центр "амурский тигр"

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Тигра Шерхана, сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, отправили в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках, сообщает учреждение.Шерхан – сын тигра Амура и тигрицы Уссури, родившейся в питомнике Московского зоопарка. Уссури после родов в 2016 году Шерхана и еще одного котенка не приняла и отказалась кормить. Один из котят через пять дней погиб. В июне директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщал РИА Новости, что Шерхана отправят в зоологический центр "Ал Бустан" в Абу-Даби в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра."Осенью 2020 года тигра заранее приучили к транспортной клетке, клали туда еду. Поэтому проблем с погрузкой не было. Обездвиживать тигра не пришлось. Шерхан воспитывался людьми, поэтому его перевозить намного проще, чем неручного тигра. Ведет он себя во время поездки спокойно", - говорится в сообщении.Отмечается, что центр "Амурский тигр" помог оплатить транспортировку тигра."Шерхан отправлен для размножения. Его тигрица – репродуктивная пара - прибыла в Арабские Эмираты из Новосибирского зоопарка. Условия проживания для тигров сделаны комфортные", - отмечают в парке.После отправки Шерхана в новый дом в парке освободились вольеры, и у тигра Амура и тигрицы Уссури в рамках программы размножения появилась возможность родить еще тигрят.Тигр Амур стал известен во всем мире, подружившись с козлом Тимуром в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, так как Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. В 2019 году Тимур умер.

https://ria.ru/20201126/tigry-1586401408.html

https://ria.ru/20201113/tigry-1584360487.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр "амурский тигр", общество