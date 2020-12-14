Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/tigr-1589048029.html
Сына тигра Амура из Приморья отправили к невесте в ОАЭ
Сына тигра Амура из Приморья отправили к невесте в ОАЭ
Тигра Шерхана, сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, отправили в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T03:10
2020-12-14T03:10
центр "амурский тигр"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149932/22/1499322223_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2a7f2c26b59c3098c7120e62cadf5b8b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Тигра Шерхана, сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, отправили в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках, сообщает учреждение.Шерхан – сын тигра Амура и тигрицы Уссури, родившейся в питомнике Московского зоопарка. Уссури после родов в 2016 году Шерхана и еще одного котенка не приняла и отказалась кормить. Один из котят через пять дней погиб. В июне директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщал РИА Новости, что Шерхана отправят в зоологический центр "Ал Бустан" в Абу-Даби в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра."Осенью 2020 года тигра заранее приучили к транспортной клетке, клали туда еду. Поэтому проблем с погрузкой не было. Обездвиживать тигра не пришлось. Шерхан воспитывался людьми, поэтому его перевозить намного проще, чем неручного тигра. Ведет он себя во время поездки спокойно", - говорится в сообщении.Отмечается, что центр "Амурский тигр" помог оплатить транспортировку тигра."Шерхан отправлен для размножения. Его тигрица – репродуктивная пара - прибыла в Арабские Эмираты из Новосибирского зоопарка. Условия проживания для тигров сделаны комфортные", - отмечают в парке.После отправки Шерхана в новый дом в парке освободились вольеры, и у тигра Амура и тигрицы Уссури в рамках программы размножения появилась возможность родить еще тигрят.Тигр Амур стал известен во всем мире, подружившись с козлом Тимуром в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, так как Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. В 2019 году Тимур умер.
https://ria.ru/20201126/tigry-1586401408.html
https://ria.ru/20201113/tigry-1584360487.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149932/22/1499322223_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_38648c9109bdad1aefca3c37c6a38d31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр "амурский тигр", общество

Сына тигра Амура из Приморья отправили к невесте в ОАЭ

03:10 14.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка
Тигренок Шерхан в вольере Приморского сафари-парка - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 дек - РИА Новости. Тигра Шерхана, сына известного тигра Амура из Приморского сафари-парка, отправили в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках, сообщает учреждение.
Шерхан – сын тигра Амура и тигрицы Уссури, родившейся в питомнике Московского зоопарка. Уссури после родов в 2016 году Шерхана и еще одного котенка не приняла и отказалась кормить. Один из котят через пять дней погиб. В июне директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщал РИА Новости, что Шерхана отправят в зоологический центр "Ал Бустан" в Абу-Даби в рамках программы Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра.
"Осенью 2020 года тигра заранее приучили к транспортной клетке, клали туда еду. Поэтому проблем с погрузкой не было. Обездвиживать тигра не пришлось. Шерхан воспитывался людьми, поэтому его перевозить намного проще, чем неручного тигра. Ведет он себя во время поездки спокойно", - говорится в сообщении.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 11:11
Амурские тигры напали на лошадь и собаку в Хабаровском крае
Отмечается, что центр "Амурский тигр" помог оплатить транспортировку тигра.
"Шерхан отправлен для размножения. Его тигрица – репродуктивная пара - прибыла в Арабские Эмираты из Новосибирского зоопарка. Условия проживания для тигров сделаны комфортные", - отмечают в парке.
После отправки Шерхана в новый дом в парке освободились вольеры, и у тигра Амура и тигрицы Уссури в рамках программы размножения появилась возможность родить еще тигрят.
Тигр Амур стал известен во всем мире, подружившись с козлом Тимуром в 2015 году. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, так как Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. В 2019 году Тимур умер.
Тигр Амур в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 00:08Туризм
На видео в заказнике "Журавлиный" попал "поющий" тигр
 
Центр "Амурский тигр"Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Источник назвал сроки подписания соглашений о ценах на сахар и масло
17:09"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
17:07Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
17:03В США началась вакцинация от коронавируса
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
Лента новостейМолния