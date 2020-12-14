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https://ria.ru/20201214/tgu-1588776066.html
В России придумали, как повысить надежность титановых имплантатов
В России придумали, как повысить надежность титановых имплантатов
Наномодификация поверхностей привычных материалов позволяет добиться появления новых функциональных свойств, расширяющих возможности их применения. Специальные... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T08:00
2020-12-14T08:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
томский государственный университет
мисис
технологии
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наномодификация поверхностей привычных материалов позволяет добиться появления новых функциональных свойств, расширяющих возможности их применения. Специальные биосовместимые антикоррозионные покрытия для титана способны значительно повысить надежность медицинских имплантатов, их эффективность и сроки работы в организме. О результатах и важности исследований в этой области рассказали ученые ведущих российских университетов.Уникальное коррозионно-стойкое двухслойное покрытие на основе интерметаллических оксикарбонитридов (Ti4Ni2(O,N,C)) для имлантатов из никелида титана разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ). По словам авторов работы, ключевое отличие от аналогов в том, что наноструктура нового покрытия позволяет избежать его растрескивания и отслоения при деформации основы.Предложенный учеными ТГУ способ включает последовательное магнетронное напыление в аргоновой атмосфере трех чередующихся слоев нанопленок по схеме Ti-Ni-Ti и последующий нагрев изделия до температур, при которых начинается реакция самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.Слои напыленного аморфного ламината Ti-Ni-Ti толщиной 40-60 нм в процессе синтеза взаимодействуют с газовой средой и превращаются в двухслойное интерметаллическое покрытие толщиной 1 мкм. В результате захвата примесей из газовой среды на внешней его стороне образуется слой оксикарбонитридов титана, а на внутренней – плотный коррозионно-стойкий слой оксикарбонитридов никелида титана.Как сообщил заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ "МИСиС" Евгений Левашов, разработки в области биосовместимых покрытий для наномодификации имлантатов бурно развиваются во всем мире."Самораспространяющийся высокотемпературный синтез в тонких пленках это направление, позволяющее проводить направленный синтез функциональных покрытий и неразъемных соединений в самых разных областях промышленности. Разработка ученых ТГУ носит инновационный характер и имеет хорошую перспективу в имплантологии", – отметил Евгений Левашов.Результаты исследования опубликованы в журнале Vacuum. Работа проводилась в рамках проекта РНФ №19-72-10105 2019-2022. На технологию получен патент, она может быть использована при создании имплантатов для хирургии, кардиологии, травматологии.ТГУ — старейший университет Сибири, соединяющий традиции фундаментального образования с широкой инновационной практикой. ТГУ осуществляет многоуровневую подготовку специалистов с индивидуальным планом обучения по более чем 120 направлениям. Благодаря передовой технологической базе университета молодые ученые уже в процессе обучения принимают активное участие в исследованиях.
https://ria.ru/20201117/tpu-1584866274.html
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РИА Новости
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университетская наука, навигатор абитуриента, томский государственный университет, мисис, технологии

В России придумали, как повысить надежность титановых имплантатов

08:00 14.12.2020
 
© Depositphotos / DmitryPochУченые в лаборатории
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© Depositphotos / DmitryPoch
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Наномодификация поверхностей привычных материалов позволяет добиться появления новых функциональных свойств, расширяющих возможности их применения. Специальные биосовместимые антикоррозионные покрытия для титана способны значительно повысить надежность медицинских имплантатов, их эффективность и сроки работы в организме. О результатах и важности исследований в этой области рассказали ученые ведущих российских университетов.
Уникальное коррозионно-стойкое двухслойное покрытие на основе интерметаллических оксикарбонитридов (Ti4Ni2(O,N,C)) для имлантатов из никелида титана разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ). По словам авторов работы, ключевое отличие от аналогов в том, что наноструктура нового покрытия позволяет избежать его растрескивания и отслоения при деформации основы.

"Разработанная нами схема напыления и отжига покрытия Ti-Ni-Ti позволила создать плотный и тонкий кристаллический слой фазы Ti4Ni2(O,N,C), коррозионная стойкость которого не уступает стойкости нитридов титана, широко применяемых сегодня, но при этом превосходит их по механическим свойствам", – сообщила руководитель проекта, заведующая лабораторией медицинских сплавов и имплантатов с памятью форм ТГУ Екатерина Марченко.

Предложенный учеными ТГУ способ включает последовательное магнетронное напыление в аргоновой атмосфере трех чередующихся слоев нанопленок по схеме Ti-Ni-Ti и последующий нагрев изделия до температур, при которых начинается реакция самораспространяющегося высокотемпературного синтеза.
Слои напыленного аморфного ламината Ti-Ni-Ti толщиной 40-60 нм в процессе синтеза взаимодействуют с газовой средой и превращаются в двухслойное интерметаллическое покрытие толщиной 1 мкм. В результате захвата примесей из газовой среды на внешней его стороне образуется слой оксикарбонитридов титана, а на внутренней – плотный коррозионно-стойкий слой оксикарбонитридов никелида титана.
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Как сообщил заведующий кафедрой порошковой металлургии и функциональных покрытий НИТУ "МИСиС" Евгений Левашов, разработки в области биосовместимых покрытий для наномодификации имлантатов бурно развиваются во всем мире.
"Самораспространяющийся высокотемпературный синтез в тонких пленках это направление, позволяющее проводить направленный синтез функциональных покрытий и неразъемных соединений в самых разных областях промышленности. Разработка ученых ТГУ носит инновационный характер и имеет хорошую перспективу в имплантологии", – отметил Евгений Левашов.
Результаты исследования опубликованы в журнале Vacuum. Работа проводилась в рамках проекта РНФ №19-72-10105 2019-2022. На технологию получен патент, она может быть использована при создании имплантатов для хирургии, кардиологии, травматологии.
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ТГУ — старейший университет Сибири, соединяющий традиции фундаментального образования с широкой инновационной практикой. ТГУ осуществляет многоуровневую подготовку специалистов с индивидуальным планом обучения по более чем 120 направлениям. Благодаря передовой технологической базе университета молодые ученые уже в процессе обучения принимают активное участие в исследованиях.
 
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТомский государственный университетМИСиСТехнологии
 
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