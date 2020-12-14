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В России провели более 83 миллионов тестов на COVID-19

В России провели более 83 миллионов тестов на COVID-19

Более 83,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 463 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T09:30

2020-12-14T09:30

2020-12-14T09:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 83,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 463 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 463 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество