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В России провели более 83 миллионов тестов на COVID-19
В России провели более 83 миллионов тестов на COVID-19
Более 83,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 463 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T09:30
2020-12-14T09:30
2020-12-14T09:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Более 83,1 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, за сутки сделано 463 тысячи тестов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.За сутки в России проведено 463 тысячи тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество