https://ria.ru/20201214/test-1589229356.html

Нидерланды обязали приезжих предъявлять отрицательный тест на COVID-19

Нидерланды обязали приезжих предъявлять отрицательный тест на COVID-19

Граждане стран, которые не входят в ЕС и Шенгенскую зону, по прибытии в Нидерланды с 15 декабря должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирусную... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:49

2020-12-14T22:49

2020-12-14T22:49

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

евросоюз

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Граждане стран, которые не входят в ЕС и Шенгенскую зону, по прибытии в Нидерланды с 15 декабря должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19, говорится в сообщении правительства страны."С 18.00 15 декабря 2020 года некоторые путешественники должны будут предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 по прибытии в Нидерланды. Пассажиры, которые прибывают по воздуху или по морю из стран, не входящих в состав ЕС/Шенгенской зоны и которые не входят в список безопасных стран (по коронавирусу - ред.) и при этом не подпадают под запрет на поездки в ЕС, должны иметь возможность предъявить отрицательный результат теста на COVID-19 и подписанное заявление", - говорится в сообщении нидерландского правительства.Отмечается, что сейчас требование об отрицательном результате теста не распространяется на граждан Нидерландов и граждан ЕС/Шенгенской зоны и членов их семей.Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Нидерландах, по последним данным, составляет 613 487, от COVID-19 в стране скончались 10 048 человек. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

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коронавирус covid-19, евросоюз, нидерланды, в мире