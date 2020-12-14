https://ria.ru/20201214/teokharis-1589072451.html

Харис Теохарис: Греция планирует с весны открыться для туристов из РФ

Харис Теохарис: Греция планирует с весны открыться для туристов из РФ

Греция будет открыта для российских туристов весной 2021 года, если разрешат эпидемиологи, и ситуация будет идти в соответствии с ожиданиями, заявил министр... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:00

2020-12-14T11:00

2020-12-14T11:00

харис теохарис

россия

туризм

греция

интервью

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Греция будет открыта для российских туристов весной 2021 года, если разрешат эпидемиологи, и ситуация будет идти в соответствии с ожиданиями, заявил министр туризма Греции Харис Теохарис. О прогнозе цен на отдых, о выдаче виз россиянам, предварительных итогах греческого туризма в год пандемии и восстановлении отрасли министр рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Афинах Геннадию Мельнику.– Греция всегда была среди наиболее любимых направлений у российских туристов, и было разочарование, что в этом году они не смогли приехать. Что вы планируете на следующий год? Например, Кипр заявил, что уже с 1 марта 2021 года может принимать российских туристов, откроется для них. Вы собираетесь снять ограничения в 500 человек в неделю?– Ограничения в 500 человек сейчас есть. Но в данный момент трудно кому-либо путешествовать и по другим причинам, из-за второй волны, которая ударила по всем странам Европы: и по России, и по нашей стране, и, естественно, по другим странам Европы.Российский рынок очень важен для нашей страны. Мы считаем, что российские туристы прекрасно проводили время здесь, их приглашают приехать, и мы прямо говорим – на следующий год мы будем открыты для наших русских друзей.Сегодня трудно говорить обо всем с уверенностью, потому что еще есть изменения в ситуации. Но мы можем сказать две вещи. Во-первых, мы выходим на финишную прямую для вакцинации, и к марту-апрелю будет вакцинирована большая часть населения Греции, чтобы можно было с большей безопасностью принять туристов, и чтобы не было страха. В этом году он был понятен и у тех, кто принимает туристов, и у тех, кто хочет путешествовать.Во-вторых, мы предпринимаем активные усилия и на международном уровне, во Всемирной организации туризма, в Европейском союзе, чтобы использовать экспресс-тесты, чтобы очень скоро, с Нового года, не было горизонтальных исключений, чтобы не исключались полеты из одной страны в другую. Можно будет делать больше тестов и исключать людей с положительным результатом на коронавирус. У меня большая уверенность, что так мы сможем осуществлять поездки из России в Грецию.– То есть, с весны?– Конечно, с весны. Но я повторю: с "если" от эпидемиологов. Но если дела пойдут так, как сейчас кажется они должны идти, с весны мы сможем легко говорить о поездках.– Господин министр, что говорит европейское законодательство: должна страна-член Евросоюза проводить единую линию в сфере туризма или может принимать какие-то собственные решения и вести свою линию?– Это проблема не столько в общем европейская, сколько проблема Шенгена – пространство свободного перемещения. Вследствие этого каждая страна обязана осуществлять контроль, который вводят все остальные страны совместно. Так что в Шенгене мы обязаны сотрудничать больше и соблюдать общие правила с другими странами, входящими в Шенгенскую зону. В этом мы отличаемся от других стран, как Кипр, которые имеют большую гибкость, так как еще не входят в Шенген.С другой страны, любой человек, который въезжает в нашу страну, может очень легко въехать и в другие страны, не имея проблем, лишь с одной визой.Это имеет и свои преимущества, и свои недостатки. Наша страна соблюдает общие правила сейчас. Ее намерение – остаться в общих правилах, но давление, которое мы оказываем, как я сказал, с экспресс-тестами, позволит нам совместно и согласовано разрешить поездки из зарубежных стран.Мы не можем пережить в 2021 году то, что пережили в 2020-м. Наша собственная позиция, наше мнение ясны. Я хочу верить, что страны, которые понимают значение туризма, согласны на 100% с этим. Я вижу это из обсуждений с коллегами. Если кто-то этого не понимает, тогда он, может, просто хочет саботировать поездки туристов, я не хочу в это верить.– Министерство туризма Греции координирует работу с властями России?– Конечно, есть координация. То, что мы хотим сделать, это как можно быстрее создать условия в здравоохранении, позволяющие продвигаться еще быстрее, более скоординированно в открытии движения между странами.– Как вы видите развитие туризма? Сохранятся изменения этого года, как в общественном питании – шведском столе, как на пляжах с соблюдением дистанции в полтора-два метра? Какова новая модель развития туризма?– Что касается санитарных протоколов, изменений, с которыми мы жили в этом году, я считаю, что еще год потребуется существование такого рода протоколов. Это понятно, потому что еще не все население в безопасности от распространения этой болезни. И, конечно, мы должны увидеть, сколько будут действовать вакцины, не потребуется ли вакцинация каждый год, и как будет развиваться ситуация, чтобы можно было говорить о 2022-2023 годах.Я хочу верить, что после 2021 года необходимость соблюдать такую дистанцию будет намного меньше, как и проблемы. Но опыт постепенно позволит вернуться к тому, к чему мы привыкли, к более свободному и способствующему отдыху, без больших страхов.– Есть сейчас какой-либо прогноз цен на следующий туристический сезон? Будет снижение или повышение цен?– Никто не может ждать повышения цен в этот момент. Есть две тенденции. В этом году high end туризм (элитный туризм) возобновил работу быстрее. Мы можем видеть повышение цен в высоких категориях. В средней и низкой категории предложение не было значительным. Гостиниц откроется больше, чем в этом году. Рынки будут более открытыми, у нас не будет столько запретов, и ситуация будет иная. Так что выбор у туриста будет шире, большей гаммы, и будет более жесткая тяжелая конкуренция. И часть цен пойдет на снижение.– Будут работать все аэропорты или, как и в этом году, будут ограничения? Я имею в виду, для приема российских туристов. В этом году россиян принимали только три аэропорта – Афины, Салоники, Ираклион. В следующем году, как я вижу, вы собираетесь открыть все аэропорты?– Да. Наша цель – открыть все. Ни одна экономика не может работать на пособиях и субсидиях. Предприятия должны найти свои темпы, чтобы идти вперед. Наши цель и замысел в этом. Нормальная работа всех аэропортов, всех направлений. У нас не будет такого движения, как в 2019 году, но по меньшей мере, мы уменьшим запреты.– На Кипре министр транспорта заявил, что сделавшие вакцину пассажиры могут быть освобождены от тестов на коронавирус. Вы изучаете такую возможность?– Конечно, мы изучаем это. Логично, что этого следует ждать. Похоже, что вакцины имеют высокую эффективность, и мы намереваемся предложить врачам исключить проверку (вакцинированных – ред.). Таким образом будет проводиться и намного меньше тестов, поскольку большая часть населения вакцинируется.В любом случае, если у кого-то есть свидетельство о проведении теста, мы должны будем убедиться в этом на практике. Мы должны быть уверенными, что нет документов, которые могут быть подделаны. Надо сделать все таким образом, чтобы было безопаснее.– По вашей оценке, туризм повлиял на эпидемиологическую ситуацию в Греции?– С моей точки зрения, туризм сыграл очень маленькую роль во второй волне (пандемии – ред.). Это подтверждается многими доводами. Вот несколько основных. Во-первых, большой рост случаев инфицирования в нашей стране пришел со второй волной, как и во всех странах Европы, есть ли у них большой туризм, как в южной Европе, нет ли у них туризма, как в северной Европе. Эта волна пришла в октябре, а не в июле, августе или сентябре. Она пришла, когда у нас было меньше туристов, чем в предыдущие месяцы.Во-вторых, страны, которые, как Израиль, не открыли свои границы, не избежали второй волны. И случаев заражения у них больше, чем у нас.В-третьих, если вы посмотрите карту нашей страны, на места, где больше случаев заражения, ясно, что можно найти связь с другими факторами, такими как возраст жителей, университеты, какие-либо другие, но мы не видим заболеваемости на Крите, на Додеканесских островах, на Ионических островах, где были туристы. Мы не видим роста инфицирования, который можно было бы ожидать, если бы он был от туризма.– Вы располагаете уже предварительными итогами туристического сезона? И когда вы ожидаете возвращения к нормальной жизни, восстановления туризма?– Данные показывают следующее. Цель греческого туризма открыться в этом году достигнута, мы добились успеха. Сделать это безопасно – мы добились этого. И бренд страны более сильный, чем в прошлом году. Все три цели мы достигли.У нас есть международное признание. На недавнем мероприятия World Travel Awards, которое прошло в России несколько дней назад, мы получили награду от мира туризма и от туристов как лучшие министерство туризма и национальная организация туризма, то есть как лучшие организации туризма. Это дает нам оптимизм, что люди за рубежом, которые отправляют людей к нам или приезжают сами, признают укрепление бренда. На качественном уровне это были единственные цели, которые мы ставили.На количественном уровне с начала мы не имели никаких целей, так как была очень большая неопределенность, чтобы можно было ставить цели. Похоже, однако, что окончательные итоги по доходам будут близки или превысят четыре миллиарда евро, и это опровергнет критиков открытия туризма в этом году.Эти четыре миллиарда евро пойдут в доходы трудящихся, чтобы они смогли работать и кормить детей, пойдут предпринимателям, которые с начала пандемии не имели никакой работы и спрашивали, как закончить год, пойдут предприятиям, которые открылись, работали и, даже если не получили прибыли, не понесли большого ущерба и так выстояли в этот период, до начала восстановления туризма.– Туроператоры говорили мне об очень большой поддержке со стороны греческого государства.– Прекрасно, я рад, потому что в политике не видишь признания. Если признает рынок, для нас это бальзам на душу.– Что будет с визами в этом году? Предвидите какие-либо проблемы с их выдачей?– Проблемы существовали всегда. К сожалению, наша страна не может отказаться от этого обязательства, как другие страны, разрешать въезд без виз, как другие страны, поскольку к этому нас обязывают Шенгенские правила. Каждый год встречаются представители консульств, они работают похожим образом. Наша страна инвестировала в предыдущий период, и вместе с зарубежными сотрудниками мы улучшили визовые центры по всей Российской Федерации и в других странах, но Россия – основной рынок, чтобы не было задержек с выдачей виз. Каждый год мы направляем сотрудников из Греции в консульства, чтобы как можно скорее выдавать визы. Мы считаем, что поскольку спрос еще не такой большой, как в предыдущие годы, проблема не будет такой острой. В течение года-двух проблема будет меньше, чем в прошлом.– Когда начнется выдача виз для россиян?– Сейчас мы связываемся с министерством иностранных дел. Понятно, что после разных геостратегических проблем его внимание направлено на вопросы, которые требуют неотложного решения, но мы планируем просить МИД активировать и этот процесс.

https://ria.ru/20201213/gretsiya-1588963470.html

https://ria.ru/20200614/1572793905.html

https://ria.ru/20201210/puteshestviya-1588474916.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201202/tury-1587368600.html

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харис теохарис, россия, туризм, греция, интервью