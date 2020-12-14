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СК раскрыл детали дела о найденном в Саратовской области теле мужчины
СК раскрыл детали дела о найденном в Саратовской области теле мужчины
Житель Саратова, по обвинению в убийстве которого спустя год задержали его сожительницу, согласно результатам экспертизы, был сначала зарезан ножом в грудь, а... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T22:32
2020-12-14T22:32
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
саратов
саратовский район
происшествия
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САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Житель Саратова, по обвинению в убийстве которого спустя год задержали его сожительницу, согласно результатам экспертизы, был сначала зарезан ножом в грудь, а затем расчленен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, ночью 13 июля прошлого года в квартире дома на проспекте Энтузиастов в Саратове 33-летняя обвиняемая в ходе конфликта зарезала ножом сожителя, но испугавшись ответственности, на своей машине вывезла его за город и захоронила у дороги в 11 километрах от села Рыбушка Саратовского района области. Тело 33-летнего мужчины удалось обнаружить в ходе поисков спустя чуть более месяца - 18 сентября, однако убийство было раскрыто лишь спустя более года. Областное управление СК 11 декабря сообщило о задержании сожительницы убитого, ей предъявили обвинение.Родители убитого мужчины на приеме граждан в режиме видеоконференцсвязи пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на отсутствие результатов следствия.Она добавила, что Бастрыкин также назначил служебные проверки в отношении ряда сотрудников, в чьем производстве находились уголовные дела, ставшие предметом обсуждения на приеме граждан.
https://ria.ru/20201212/ubiystvo-1588879191.html
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россия
саратов
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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, саратов, саратовский район, происшествия

СК раскрыл детали дела о найденном в Саратовской области теле мужчины

22:32 14.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Житель Саратова, по обвинению в убийстве которого спустя год задержали его сожительницу, согласно результатам экспертизы, был сначала зарезан ножом в грудь, а затем расчленен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, ночью 13 июля прошлого года в квартире дома на проспекте Энтузиастов в Саратове 33-летняя обвиняемая в ходе конфликта зарезала ножом сожителя, но испугавшись ответственности, на своей машине вывезла его за город и захоронила у дороги в 11 километрах от села Рыбушка Саратовского района области. Тело 33-летнего мужчины удалось обнаружить в ходе поисков спустя чуть более месяца - 18 сентября, однако убийство было раскрыто лишь спустя более года. Областное управление СК 11 декабря сообщило о задержании сожительницы убитого, ей предъявили обвинение.
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"Родители (убитого) полагают, что смертельное ранение сыну нанесла его сожительница… Последняя отрицает этот факт, поясняет, что, испугавшись того, что ее обвинят в убийстве, расчленила тело сожителя, вывезла и закопала останки... Согласно судебно-медицинской экспертизе, смерть наступила от массивной кровопотери в результате проникающего колото-резаного ранения груди с повреждением правого легкого, а расчленение тела произведено посмертно", - сообщила Петренко.

Родители убитого мужчины на приеме граждан в режиме видеоконференцсвязи пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на отсутствие результатов следствия.

"В настоящий момент расследование по делу продолжается, назначена третья судебно-медицинская экспертиза. Александр Бастрыкин, выслушав родственников и подчиненных, поручил изъять уголовное дело из производства регионального СК России и передать для дальнейшего расследования следователям центрального аппарата, к которому также необходимо подключиться сотрудникам главного управления криминалистики (криминалистического центра) СК России", - отметила Петренко.

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Она добавила, что Бастрыкин также назначил служебные проверки в отношении ряда сотрудников, в чьем производстве находились уголовные дела, ставшие предметом обсуждения на приеме граждан.
 
РоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинСаратовСаратовский районПроисшествия
 
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