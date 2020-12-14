https://ria.ru/20201214/telo-1589228328.html

СК раскрыл детали дела о найденном в Саратовской области теле мужчины

СК раскрыл детали дела о найденном в Саратовской области теле мужчины

Житель Саратова, по обвинению в убийстве которого спустя год задержали его сожительницу, согласно результатам экспертизы, был сначала зарезан ножом в грудь, а... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:32

2020-12-14T22:32

2020-12-14T22:32

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

саратов

саратовский район

происшествия

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САРАТОВ, 14 дек - РИА Новости. Житель Саратова, по обвинению в убийстве которого спустя год задержали его сожительницу, согласно результатам экспертизы, был сначала зарезан ножом в грудь, а затем расчленен, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.По данным следствия, ночью 13 июля прошлого года в квартире дома на проспекте Энтузиастов в Саратове 33-летняя обвиняемая в ходе конфликта зарезала ножом сожителя, но испугавшись ответственности, на своей машине вывезла его за город и захоронила у дороги в 11 километрах от села Рыбушка Саратовского района области. Тело 33-летнего мужчины удалось обнаружить в ходе поисков спустя чуть более месяца - 18 сентября, однако убийство было раскрыто лишь спустя более года. Областное управление СК 11 декабря сообщило о задержании сожительницы убитого, ей предъявили обвинение.Родители убитого мужчины на приеме граждан в режиме видеоконференцсвязи пожаловались главе СК РФ Александру Бастрыкину на отсутствие результатов следствия.Она добавила, что Бастрыкин также назначил служебные проверки в отношении ряда сотрудников, в чьем производстве находились уголовные дела, ставшие предметом обсуждения на приеме граждан.

https://ria.ru/20201212/ubiystvo-1588879191.html

https://ria.ru/20201211/ubiystvo-1588860950.html

россия

саратов

саратовский район

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россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, саратов, саратовский район, происшествия