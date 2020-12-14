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https://ria.ru/20201214/tabakov-1589120186.html
Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в Москве
Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в Москве
Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в понедельник рядом с Театром Табакова на Малой Сухаревской площади в Москве, передает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T14:18
2020-12-14T14:18
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в понедельник рядом с Театром Табакова на Малой Сухаревской площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Открытие композиции рядом с Новой сценой Театра Табакова приурочено к 85-летию со дня рождения актера, основателя и худрука "Табакерки". Юбилей мастера театр отметил 17 августа.На открытии присутствовали вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, его дети Антон, Павел и Маша, актеры Евгений Миронов, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Ирина Апексимова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и другие.Композицию, установленную на средства родных, друзей, учеников и коллег Табакова, создал народный художник РФ Александр Рукавишников. Она относится к типу городской скульптуры и не имеет ни постамента, ни подиума, благодаря особенностям монтажа ее можно перемещать. В этой композиции Олег Табаков и кот Матроскин сидят на подмостках, прислонившись к сфере – "Атому Солнца", символу таланта."В этот шар можно зайти, а на этих подмостках-плоту они едут в вечность. Это не памятник на постаменте, а четыре тонны нашей любви в бронзе. Для меня это счастливейший день, мы сделали еще один шаг, чтобы театр был и на улице", - добавил Машков.Ученик Табакова, актер и худрук Театра наций Евгений Миронов отметил, что все, что делал Табаков, огромное количество дел одновременно, он делал всегда талантливо."Олег Павлович озвучил 27 мультфильмов, благодаря его Матроскину "Простоквашино" живет до сих пор. После того, как Олег Павлович его озвучил, художник серьезно изменили образ кота", - рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
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РИА Новости
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5
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96
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новости культуры, марина зудина, юлиана слащева, евгений миронов, михаил пореченков, олег табаков, сергей безруков

Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в Москве

14:18 14.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Олегу Табакову
Открытие памятника Олегу Табакову - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" открыли в понедельник рядом с Театром Табакова на Малой Сухаревской площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие композиции рядом с Новой сценой Театра Табакова приурочено к 85-летию со дня рождения актера, основателя и худрука "Табакерки". Юбилей мастера театр отметил 17 августа.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Олегу Табакову
Открытие памятника Олегу Табакову - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Открытие памятника Олегу Табакову
На открытии присутствовали вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина, его дети Антон, Павел и Маша, актеры Евгений Миронов, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Ирина Апексимова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий и другие.
"Уходит поколение титанов, но они будут жить, пока мы о них помним, пока они у нас в сердцах. Олег Павлович сказал: "Смысл жизни в том, что жизнь не заканчивается", и эта фраза зафиксирована на "Атоме Солнца", - сказал худрук театра Олега Табакова Владимир Машков.
Композицию, установленную на средства родных, друзей, учеников и коллег Табакова, создал народный художник РФ Александр Рукавишников. Она относится к типу городской скульптуры и не имеет ни постамента, ни подиума, благодаря особенностям монтажа ее можно перемещать. В этой композиции Олег Табаков и кот Матроскин сидят на подмостках, прислонившись к сфере – "Атому Солнца", символу таланта.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОткрытие памятника Олегу Табакову
Открытие памятника Олегу Табакову - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Открытие памятника Олегу Табакову
"В этот шар можно зайти, а на этих подмостках-плоту они едут в вечность. Это не памятник на постаменте, а четыре тонны нашей любви в бронзе. Для меня это счастливейший день, мы сделали еще один шаг, чтобы театр был и на улице", - добавил Машков.
Ученик Табакова, актер и худрук Театра наций Евгений Миронов отметил, что все, что делал Табаков, огромное количество дел одновременно, он делал всегда талантливо.
"Когда мне сказали про эту композицию, макет был уже готов. Олег Павлович не может быть один – почему я с этим согласилась, в Матроскине объединилось все – и детство, и все-все, Олег Павлович будет не один, для меня это очень важно", - сказала Ольга Зудина.
"Олег Павлович озвучил 27 мультфильмов, благодаря его Матроскину "Простоквашино" живет до сих пор. После того, как Олег Павлович его озвучил, художник серьезно изменили образ кота", - рассказала председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.
Открытие фотовыставки, посвященной 85-летию О. П. Табакова - РИА Новости, 1920, 17.08.2020
17 августа, 17:54Культура
Фотовыставка в честь 85-летия Табакова открылась на Чистопрудном бульваре
 
КультураНовости культурыМарина ЗудинаЮлиана СлащеваЕвгений МироновМихаил ПореченковОлег ТабаковСергей Безруков
 
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