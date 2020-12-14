https://ria.ru/20201214/sukachev-1588837516.html

Гарик Сукачев выложил песню и клип "Разговор на остановке трамвая"

Гарик Сукачев выложил песню и клип "Разговор на остановке трамвая"

Гарик Сукачев представил в своем инстаграме песню "Разговор на остановке трамвая" и черно-белый клип на нее. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T00:33

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Гарик Сукачев представил в своем инстаграме песню "Разговор на остановке трамвая" и черно-белый клип на нее. Этот трек рассказывает "о штурме Грозного, случившемся в новогоднюю ночь с 94-го на 95 год. Трагедия обернулась гибелью сотен военнослужащих и мирных жителей. В конце песни — радиоперехват: Чечня 1994 год, голоса людей, которые, мы не знаем, живы или нет. Посвящается всем, кто погибал в ту Новогоднюю ночь", — говорится в комментарии в инстаграме исполнителя.⠀Режиссер ролика — Гарик Сукачев. Клип доступен в инстаграме музыканта, а песня уже вышла на всех цифровых платформах. "Прямо сердце заплакало", "это трагедия двух наших народов", "вы тонко ощущаете жизнь и умеете передать свои чувства", "полоснул по живому", "слушала и плакала", — комментировали релиз подписчики.Предыдущей премьерой исполнителя была песня "Тишина", представленная в марте 2020 года.

https://ria.ru/20201206/splin-1587631696.html

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музыка, новости культуры, гарик сукачев, грозный