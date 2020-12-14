Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201214/sudan-1589069962.html
США исключат Судан из списка спонсоров терроризма
США исключат Судан из списка спонсоров терроризма
Госсекретарь США Майк Помпео подписал уведомление об исключении Судана из списка стран-спонсоров терроризма, решение вступает в силу с 14 декабря, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T10:40
2020-12-14T10:40
абдалла хамдук
дональд трамп
судан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155267/44/1552674412_0:0:3125:1759_1920x0_80_0_0_afa67fffaccad4dfc6277a3d21a3cf25.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подписал уведомление об исключении Судана из списка стран-спонсоров терроризма, решение вступает в силу с 14 декабря, сообщает американское посольство в Хартуме на своей странице в Facebook.Ранее президент США Дональд Трамп официально заявил конгрессу, что Судан больше не считается с точки зрения исполнительной власти США государством-спонсором терроризма. Договоренность была достигнута в обмен на согласие Судана заплатить 335 миллионов долларов жертвам терроризма в США.США включили Судан в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые, в частности, ограничивали возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.После свержения военными в апреле 2019 года правившего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира, создания переходного Суверенного совета и нового правительства в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление. В августе 2019 года новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.В марте 2020 года глава центробанка Судана сообщил, что США подтвердили "снятие всех форм экономических санкций", введенных ранее против страны. Согласно заявлению центробанка, санкции сняты со 157 организаций, однако продолжают действовать в отношении "ряда лиц и организаций, имеющих отношение к событиям в Дарфуре".
https://radiosputnik.ria.ru/20191212/1562317352.html
судан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155267/44/1552674412_198:0:2927:2047_1920x0_80_0_0_8ef24446451fc5cee09af2768f9dc0fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абдалла хамдук, дональд трамп, судан, сша, в мире

США исключат Судан из списка спонсоров терроризма

10:40 14.12.2020
 
© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подписал уведомление об исключении Судана из списка стран-спонсоров терроризма, решение вступает в силу с 14 декабря, сообщает американское посольство в Хартуме на своей странице в Facebook.
"45-дневный срок уведомления конгресса истек, и госсекретарь подписал уведомление о том, что прекращение статуса Судана как государства-спонсора терроризма вступает в силу с сегодняшнего дня (14 декабря), оно будет опубликовано в федеральном реестре", - говорится в сообщении посольства.
Ранее президент США Дональд Трамп официально заявил конгрессу, что Судан больше не считается с точки зрения исполнительной власти США государством-спонсором терроризма. Договоренность была достигнута в обмен на согласие Судана заплатить 335 миллионов долларов жертвам терроризма в США.
США включили Судан в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые, в частности, ограничивали возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.
Опять 25. Кто в США мечтает назвать Россию спонсором терроризма - РИА Новости, 1920, 12.12.2019
12 декабря 2019, 15:25Акценты
Опять 25. Кто в США мечтает назвать Россию "спонсором терроризма"Американские сенаторы хотели бы признать Россию "спонсором терроризма". Для пущей весомости заявить об этом должен глава Госдепа. Правда, законопроект пока не приняли, но информационный шлейф эта инициатива оставила за собой стойкий.
После свержения военными в апреле 2019 года правившего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира, создания переходного Суверенного совета и нового правительства в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление. В августе 2019 года новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.
В марте 2020 года глава центробанка Судана сообщил, что США подтвердили "снятие всех форм экономических санкций", введенных ранее против страны. Согласно заявлению центробанка, санкции сняты со 157 организаций, однако продолжают действовать в отношении "ряда лиц и организаций, имеющих отношение к событиям в Дарфуре".
 
Абдалла ХамдукДональд ТрампСуданСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Источник назвал сроки подписания соглашений о ценах на сахар и масло
17:09"Счастливица": британцев поразила история отшельницы Агафьи Лыковой
17:07Роухани надеется на конкуренцию на президентских выборах в 2021 году
17:03В США началась вакцинация от коронавируса
17:01В России потерпевшие смогут влиять на решения по помилованию осужденных
16:59Автомобиль врезался в шлагбаум посольства России в Казахстане
16:56Европейские эксперты по ядерной безопасности оценят Белорусскую АЭС
16:54Рогозин предложил НАСА создать стыковочный узел на окололунной станции
16:48Трем россиянам предъявили обвинения за сбор жуков на Шри-Ланке
16:48В Калининграде установили скамейку из переработанных бахил
16:48Академик рассказал о местах для размещения баз на Луне
16:47Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Хорошевцева
16:45Дед Мороз рассказал, изменились ли новогодние желания из-за пандемии
16:43В Госдуме оценили планы запретить продажи БАДов через интернет
16:40Мурашко назвал новые данные об эффективности "Спутника V" обнадеживающими
16:38Эффективность "Спутника V" против тяжелых случаев COVID-19 составила 100%
16:35Эффективность вакцины "Спутник V" составила 91,4%
16:34Умер оперный певец Владимир Кравцов
16:34Гинцбург заявил, что вакцина "Спутник V" полностью безопасна для здоровья
16:33Гинцбург назвал срок вакцинации большей части населения России
Лента новостейМолния