https://ria.ru/20201214/sudan-1589069962.html

США исключат Судан из списка спонсоров терроризма

США исключат Судан из списка спонсоров терроризма

Госсекретарь США Майк Помпео подписал уведомление об исключении Судана из списка стран-спонсоров терроризма, решение вступает в силу с 14 декабря, сообщает... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T10:40

2020-12-14T10:40

2020-12-14T10:40

абдалла хамдук

дональд трамп

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сша

в мире

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подписал уведомление об исключении Судана из списка стран-спонсоров терроризма, решение вступает в силу с 14 декабря, сообщает американское посольство в Хартуме на своей странице в Facebook.Ранее президент США Дональд Трамп официально заявил конгрессу, что Судан больше не считается с точки зрения исполнительной власти США государством-спонсором терроризма. Договоренность была достигнута в обмен на согласие Судана заплатить 335 миллионов долларов жертвам терроризма в США.США включили Судан в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые, в частности, ограничивали возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.После свержения военными в апреле 2019 года правившего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира, создания переходного Суверенного совета и нового правительства в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление. В августе 2019 года новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.В марте 2020 года глава центробанка Судана сообщил, что США подтвердили "снятие всех форм экономических санкций", введенных ранее против страны. Согласно заявлению центробанка, санкции сняты со 157 организаций, однако продолжают действовать в отношении "ряда лиц и организаций, имеющих отношение к событиям в Дарфуре".

https://radiosputnik.ria.ru/20191212/1562317352.html

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абдалла хамдук, дональд трамп, судан, сша, в мире