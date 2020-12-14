США исключат Судан из списка спонсоров терроризма
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео подписал уведомление об исключении Судана из списка стран-спонсоров терроризма, решение вступает в силу с 14 декабря, сообщает американское посольство в Хартуме на своей странице в Facebook.
"45-дневный срок уведомления конгресса истек, и госсекретарь подписал уведомление о том, что прекращение статуса Судана как государства-спонсора терроризма вступает в силу с сегодняшнего дня (14 декабря), оно будет опубликовано в федеральном реестре", - говорится в сообщении посольства.
Ранее президент США Дональд Трамп официально заявил конгрессу, что Судан больше не считается с точки зрения исполнительной власти США государством-спонсором терроризма. Договоренность была достигнута в обмен на согласие Судана заплатить 335 миллионов долларов жертвам терроризма в США.
США включили Судан в список государств-спонсоров терроризма 12 августа 1993 года, а в 1997 году ввели против Хартума санкции, которые, в частности, ограничивали возможность работы суданских банков с зарубежными партнерами.
12 декабря 2019, 15:25АкцентыОпять 25. Кто в США мечтает назвать Россию "спонсором терроризма"Американские сенаторы хотели бы признать Россию "спонсором терроризма". Для пущей весомости заявить об этом должен глава Госдепа. Правда, законопроект пока не приняли, но информационный шлейф эта инициатива оставила за собой стойкий.
После свержения военными в апреле 2019 года правившего Суданом 30 лет президента Омара аль-Башира, создания переходного Суверенного совета и нового правительства в отношениях между Хартумом и Вашингтоном наметилось значительное потепление. В августе 2019 года новый премьер-министр Судана Абдалла Хамдук сообщил о начале переговоров с США об исключении из американского списка стран, поддерживающих терроризм.
В марте 2020 года глава центробанка Судана сообщил, что США подтвердили "снятие всех форм экономических санкций", введенных ранее против страны. Согласно заявлению центробанка, санкции сняты со 157 организаций, однако продолжают действовать в отношении "ряда лиц и организаций, имеющих отношение к событиям в Дарфуре".