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В сумке стрелка в Нью-Йорке нашли банку с бензином и Библию
В сумке стрелка в Нью-Йорке нашли банку с бензином и Библию
В сумке, предположительно принадлежавшей стрелку у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, обнаружили банку с бензином, ножи и Библию, заявил журналистам шеф... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T02:59
2020-12-14T10:25
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НЬЮ-ЙОРК, 14 дек - РИА Новости. В сумке, предположительно принадлежавшей стрелку у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, обнаружили банку с бензином, ножи и Библию, заявил журналистам шеф полиции города Дермот Ши.По его словам, на ступенях собора в воскресенье проходило ежегодное мероприятие, около 15.45 оно завершилось."Примерно в это время раздались выстрелы, которые произвело лицо, прямо на месте за моей спиной у этих массивных дверей", - сказал Ши.Он отметил, что на месте были по меньшей мере трое полицейских, которые произвели 15 выстрелов. Преступник стрелял много раз, отметил Ши.В итоге, по словам шефа полиции, как минимум одна пуля попала в голову стрелку. Он скончался.Как указал Ши, на месте обнаружены две полуавтоматических единицы оружия. На фотографиях, продемонстрированных полицией, видно, что это пистолеты."Обнаружена сумка, которая, как мы полагаем, принадлежит подозреваемому. В этой сумке была полная банка бензина, веревка, проволока, множество ножей, Библия", - сказал Ши.По его словам, мотивы стрелка пока не ясны, а свидетели рассказали, что мужчина просил убить его.Ши добавил, что личность погибшего установлена: у него богатое криминальное прошлое.
https://ria.ru/20201123/strelba-1585833181.html
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нью-йорк (город), сша, в мире

В сумке стрелка в Нью-Йорке нашли банку с бензином и Библию

02:59 14.12.2020 (обновлено: 10:25 14.12.2020)
 
© AP Photo / Ted ShaffreyПолицейские у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке
Полицейские у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© AP Photo / Ted Shaffrey
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НЬЮ-ЙОРК, 14 дек - РИА Новости. В сумке, предположительно принадлежавшей стрелку у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке, обнаружили банку с бензином, ножи и Библию, заявил журналистам шеф полиции города Дермот Ши.
По его словам, на ступенях собора в воскресенье проходило ежегодное мероприятие, около 15.45 оно завершилось.
"Примерно в это время раздались выстрелы, которые произвело лицо, прямо на месте за моей спиной у этих массивных дверей", - сказал Ши.
Он отметил, что на месте были по меньшей мере трое полицейских, которые произвели 15 выстрелов. Преступник стрелял много раз, отметил Ши.
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В итоге, по словам шефа полиции, как минимум одна пуля попала в голову стрелку. Он скончался.
Как указал Ши, на месте обнаружены две полуавтоматических единицы оружия. На фотографиях, продемонстрированных полицией, видно, что это пистолеты.
"Обнаружена сумка, которая, как мы полагаем, принадлежит подозреваемому. В этой сумке была полная банка бензина, веревка, проволока, множество ножей, Библия", - сказал Ши.
По его словам, мотивы стрелка пока не ясны, а свидетели рассказали, что мужчина просил убить его.
Ши добавил, что личность погибшего установлена: у него богатое криминальное прошлое.
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