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Открывший огонь у собора в Нью-Йорке умер в больнице
Открывший огонь у собора в Нью-Йорке умер в больнице
Открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими скончался, сообщили РИА Новости в нью-йоркской полиции. РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T02:00
2020-12-14T02:00
2020-12-14T14:21
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НЬЮ-ЙОРК, 14 дек - РИА Новости. Открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими скончался, сообщили РИА Новости в нью-йоркской полиции.Ранее сообщалось, что инцидент произошел после рождественского выступления на ступенях собора. Стрелявший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии."Он скончался", - сказал собеседник агентства.По его словам, несколько сотрудников полиции направлены в больницы для оценки повреждений.Ведется расследование.На месте происшествия сейчас находятся десятки полицейских автомобилей и усиленных нарядов полиции, в том числе вооруженных автоматическим оружием. Место происшествия оцеплено.
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НЬЮ-ЙОРК, 14 дек - РИА Новости.
Открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке
и раненный полицейскими скончался, сообщили РИА Новости в нью-йоркской полиции.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел после рождественского выступления на ступенях собора. Стрелявший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии.
"Он скончался", - сказал собеседник агентства.
По его словам, несколько сотрудников полиции направлены в больницы для оценки повреждений.
На месте происшествия сейчас находятся десятки полицейских автомобилей и усиленных нарядов полиции, в том числе вооруженных автоматическим оружием. Место происшествия оцеплено.