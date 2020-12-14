https://ria.ru/20201214/strelba-1589046913.html

Открывший огонь у собора в Нью-Йорке умер в больнице

Открывший огонь у собора в Нью-Йорке умер в больнице

Открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими скончался, сообщили РИА Новости в нью-йоркской полиции. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T02:00

2020-12-14T02:00

2020-12-14T14:21

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НЬЮ-ЙОРК, 14 дек - РИА Новости. Открывший огонь у собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке и раненный полицейскими скончался, сообщили РИА Новости в нью-йоркской полиции.Ранее сообщалось, что инцидент произошел после рождественского выступления на ступенях собора. Стрелявший был доставлен в ближайшую больницу в критическом состоянии."Он скончался", - сказал собеседник агентства.По его словам, несколько сотрудников полиции направлены в больницы для оценки повреждений.Ведется расследование.На месте происшествия сейчас находятся десятки полицейских автомобилей и усиленных нарядов полиции, в том числе вооруженных автоматическим оружием. Место происшествия оцеплено.

https://ria.ru/20201123/strelba-1585833181.html

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новости - религия и мировоззрение, нью-йорк (город), сша, в мире