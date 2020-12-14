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В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу около церкви

В Нью-Йорке неизвестный открыл стрельбу около церкви

Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке и был ранен полицией, информации о его состоянии нет, сообщает в понедельник издание New York Post. РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T00:40

2020-12-14T00:40

2020-12-14T00:49

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ВАШИНГТОН, 14 дек – РИА Новости. Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке и был ранен полицией, информации о его состоянии нет, сообщает в понедельник издание New York Post.По его данным, инцидент произошел около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Стрелявший был задержан находившимися на месте полицейскими.Как сообщает ресурс Daily News, выступление проходило на ступенях собора, который закрыт из-за коронавируса.О других пострадавших не сообщается.По данным телеканала ABC7, полиция прибыла в ответ на сообщение о мужчине с двумя единицами огнестрельного оружия. Подозреваемый открыл огонь по полицейским, которые начали стрелять в ответ. Стрелявший был ранен и доставлен в больницу. Полицейские не пострадали.

https://ria.ru/20201123/strelba-1585833181.html

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нью-йорк (город), сша, в мире