https://ria.ru/20201214/start-1589228159.html

Россиянам указали на "ежедневную" ошибку при запуске автомобиля

Россиянам указали на "ежедневную" ошибку при запуске автомобиля

Многие водители допускают ошибку, стараясь быстрее завести мотор автомобиля, считают эксперты портала "АиФ". РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T22:31

2020-12-14T22:31

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Многие водители допускают ошибку, стараясь быстрее завести мотор автомобиля, считают эксперты портала "АиФ".Автор статьи отмечает, что первые секунды после включения зажигания важны для правильной настройки электроники в машине и прерывать этот процесс, переводя ключ в положение "Старт", не стоит."Электроника современного автомобиля не зря начинает опрашивать технические системы и проводить внутреннюю диагностику. Помимо выявления возможных неисправностей, программа, прописанная в памяти электронного блока управления, собирает данные об окружающей обстановке и климатических условиях", — говорится в публикации.По словам специалиста, особенно такая настройка важна в зимнее время года, так как именно в этот момент электроника "опрашивает" датчики и выбирает один из алгоритмов смесеобразования для запуска двигателя. В случае быстрого перевода в "рабочий" режим автомобиль функционирует на усредненных показателях. В статье подчеркивается, что это может привести к выбрасыванию недогоревших паров бензина в катализатор."Секунды некорректной работы при ежедневных пусках складываются в минуты и часы и могут повлиять на ресурс катализатора", — предупредил автор.Самым опасным, как отмечается в публикации, является быстрый запуск автомобилей с дизельным мотором. Неправильные действия водителя могут привести к неполному сгоранию топлива, неравномерной работе цилиндров и в некоторых случаях засорению фильтров продуктами распада солярки.

https://ria.ru/20201213/dvigatel-1589003784.html

https://ria.ru/20201203/zima-1587445345.html

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россия, автомобили, автомобилисты, авто, зима (время года), общество