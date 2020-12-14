https://ria.ru/20201214/start-1589082664.html
Предприятие "Росатома" займется модернизацией "Морского старта"
Предприятие "Росатома" займется модернизацией "Морского старта"
Российское предприятие-разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами ФГУП "Московское... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T11:34
2020-12-14T11:34
2020-12-14T11:38
хочу стать космонавтом
s7 group
протон-м
юрий борисов (вице-премьер)
космос - риа наука
союз
ту-95
s7 airlines
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российское предприятие-разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами ФГУП "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (входит в госкорпорацию "Росатом") планирует заняться модернизацией плавучего космодрома "Морской старт", сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".Кроме того, планируется, что МОКБ "Марс" примет участие в создании космического буксира с ядерным реактором для выхода на высокие орбиты, полетов к Луне, Марсу и дальним планетам Солнечной системы. В планах "Марса" также работы по системам управления перспективными многоразовыми космическими изделиями, отмечает "Страна Росатом".Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что Роскосмос поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что оператором "Морского старта" может стать СП, учредителями которого будут госкорпорации "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития. Борисов также сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.Вместе с тем, пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Ранее группа компаний S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, вице-премьер Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.Непонятна также ситуация с ракетой для комплекса. Ранее с него запускалась производимая на Украине ракета "Зенит" среднего класса, но с 2014 года ее производство приостановлено. На замену "Роскосмос" предлагает ракету "Союз-5" среднего класса, а группа S7 в то же время ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса.МОКБ "Марс" было создано в 1955 году как специализированная научно-исследовательская организация по разработке и изготовлению астронавигационных систем управления. На предприятии в разные годы были созданы астронавигационные системы управления для межконтинентальной крылатой ракеты "Буря", стратегических бомбардировщиков Ту-95М, Ту-160, система автоматической посадки орбитального корабля "Буран", системы управления разгонным блоком "Бриз-М" для ракет-носителей "Протон-К", "Протон-М". Также созданы системы управления для многих спутников. В 2017 году по указу президента РФ МОКБ "Марс" было передано в Росатом из Роскосмоса.Сегодня в рамках гособоронзаказа предприятие разрабатывает и производит системы управления атмосферными беспилотными летательными аппаратами, пишет "Страна Росатом". В рамках федеральной космической программы "Марс" разрабатывает и изготавливает бортовые комплексы управления для космических аппаратов серии "Электро-Л" (№№4 и 5) и "Арктика-М" (№№1–5), для космического телескопа "Спектр-УФ", выпускает комплекты аппаратуры и адаптирует к пускам системы управления разгонным блоком "Бриз-М", используемые на ракетах-носителях "Протон-М" и "Ангара-5".
https://ria.ru/20201106/sealaunch-1583383531.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201106/kosmodrom-1583347930.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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s7 group, протон-м, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, союз, ту-95, s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости.
Российское предприятие-разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами ФГУП "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (входит в госкорпорацию "Росатом
") планирует заняться модернизацией плавучего космодрома "Морской старт", сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета
"Страна Росатом".
"Марс" намерен заняться модернизацией плавучего космодрома "Морской старт", сейчас сотрудники конструкторского бюро проводят экспертизу по этой теме", - пишет издание.
Кроме того, планируется, что МОКБ "Марс" примет участие в создании космического буксира с ядерным реактором для выхода на высокие орбиты, полетов к Луне, Марсу и дальним планетам Солнечной системы. В планах "Марса" также работы по системам управления перспективными многоразовыми космическими изделиями, отмечает "Страна Росатом".
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group
объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия"
, входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".
В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что Роскосмос
поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.
В августе вице-премьер Юрий Борисов
сообщил, что оператором "Морского старта" может стать СП, учредителями которого будут госкорпорации "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития. Борисов также сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.
Вместе с тем, пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Ранее группа компаний S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, вице-премьер Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.
Непонятна также ситуация с ракетой для комплекса. Ранее с него запускалась производимая на Украине ракета "Зенит" среднего класса, но с 2014 года ее производство приостановлено. На замену "Роскосмос" предлагает ракету "Союз-5" среднего класса, а группа S7 в то же время ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса.
МОКБ "Марс" было создано в 1955 году как специализированная научно-исследовательская организация по разработке и изготовлению астронавигационных систем управления. На предприятии в разные годы были созданы астронавигационные системы управления для межконтинентальной крылатой ракеты "Буря", стратегических бомбардировщиков Ту-95М, Ту-160
, система автоматической посадки орбитального корабля "Буран", системы управления разгонным блоком "Бриз-М" для ракет-носителей "Протон-К", "Протон-М". Также созданы системы управления для многих спутников. В 2017 году по указу президента РФ МОКБ "Марс" было передано в Росатом из Роскосмоса.
Сегодня в рамках гособоронзаказа предприятие разрабатывает и производит системы управления атмосферными беспилотными летательными аппаратами, пишет "Страна Росатом". В рамках федеральной космической программы "Марс" разрабатывает и изготавливает бортовые комплексы управления для космических аппаратов серии "Электро-Л" (№№4 и 5) и "Арктика-М" (№№1–5), для космического телескопа "Спектр-УФ", выпускает комплекты аппаратуры и адаптирует к пускам системы управления разгонным блоком "Бриз-М", используемые на ракетах-носителях "Протон-М" и "Ангара-5".