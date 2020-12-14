https://ria.ru/20201214/start-1589082664.html

Предприятие "Росатома" займется модернизацией "Морского старта"

Предприятие "Росатома" займется модернизацией "Морского старта"

Российское предприятие-разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами ФГУП "Московское... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T11:34

2020-12-14T11:34

2020-12-14T11:38

хочу стать космонавтом

s7 group

протон-м

юрий борисов (вице-премьер)

космос - риа наука

союз

ту-95

s7 airlines

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Российское предприятие-разработчик бортовых систем автоматического управления и навигации авиационными и космическими летательными аппаратами ФГУП "Московское опытно-конструкторское бюро "Марс" (входит в госкорпорацию "Росатом") планирует заняться модернизацией плавучего космодрома "Морской старт", сообщило официальное издание российской атомной отрасли газета "Страна Росатом".Кроме того, планируется, что МОКБ "Марс" примет участие в создании космического буксира с ядерным реактором для выхода на высокие орбиты, полетов к Луне, Марсу и дальним планетам Солнечной системы. В планах "Марса" также работы по системам управления перспективными многоразовыми космическими изделиями, отмечает "Страна Росатом".Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2016 году S7 Group объявила о подписании контракта с группой компаний Sea Launch (дочернее предприятие РКК "Энергия", входит в госкорпорацию "Роскосмос"), предусматривающего покупку имущественного комплекса проекта "Морской старт".В марте 2020 года комплекс, получив предварительное одобрение со стороны госдепа США, был перевезен в Россию. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что Роскосмос поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для возобновления пусков с 2024 года.В августе вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что оператором "Морского старта" может стать СП, учредителями которого будут госкорпорации "Роскосмос", "Росатом", группа компаний S7, банки и институты развития. Борисов также сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.Вместе с тем, пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Ранее группа компаний S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, вице-премьер Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.Непонятна также ситуация с ракетой для комплекса. Ранее с него запускалась производимая на Украине ракета "Зенит" среднего класса, но с 2014 года ее производство приостановлено. На замену "Роскосмос" предлагает ракету "Союз-5" среднего класса, а группа S7 в то же время ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса.МОКБ "Марс" было создано в 1955 году как специализированная научно-исследовательская организация по разработке и изготовлению астронавигационных систем управления. На предприятии в разные годы были созданы астронавигационные системы управления для межконтинентальной крылатой ракеты "Буря", стратегических бомбардировщиков Ту-95М, Ту-160, система автоматической посадки орбитального корабля "Буран", системы управления разгонным блоком "Бриз-М" для ракет-носителей "Протон-К", "Протон-М". Также созданы системы управления для многих спутников. В 2017 году по указу президента РФ МОКБ "Марс" было передано в Росатом из Роскосмоса.Сегодня в рамках гособоронзаказа предприятие разрабатывает и производит системы управления атмосферными беспилотными летательными аппаратами, пишет "Страна Росатом". В рамках федеральной космической программы "Марс" разрабатывает и изготавливает бортовые комплексы управления для космических аппаратов серии "Электро-Л" (№№4 и 5) и "Арктика-М" (№№1–5), для космического телескопа "Спектр-УФ", выпускает комплекты аппаратуры и адаптирует к пускам системы управления разгонным блоком "Бриз-М", используемые на ракетах-носителях "Протон-М" и "Ангара-5".

https://ria.ru/20201106/sealaunch-1583383531.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/kosmodrom-1583347930.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

s7 group, протон-м, юрий борисов (вице-премьер), космос - риа наука, союз, ту-95, s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сша