https://ria.ru/20201214/sputnik-v--1589179556.html

Около 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступили в гражданский оборот

Около 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступили в гражданский оборот

Во вторник в гражданский оборот выходит следующая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", довольно значительная, сообщил директор центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 14.12.2020

2020-12-14T17:21

2020-12-14T17:21

2020-12-14T17:31

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

общество

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Во вторник в гражданский оборот выходит следующая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", довольно значительная, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.На вчерашний день в гражданский оборот поступило порядка 320 тысяч доз вакцин, отметил Гинцбург. Он считает, что в ближайшие два дня она вся будет применена по назначению. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество