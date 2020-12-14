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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201214/sputnik-v--1589179556.html
Около 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступили в гражданский оборот
Около 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступили в гражданский оборот
Во вторник в гражданский оборот выходит следующая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", довольно значительная, сообщил директор центра Гамалеи Александр... РИА Новости, 14.12.2020
2020-12-14T17:21
2020-12-14T17:31
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
общество
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Во вторник в гражданский оборот выходит следующая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", довольно значительная, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.На вчерашний день в гражданский оборот поступило порядка 320 тысяч доз вакцин, отметил Гинцбург. Он считает, что в ближайшие два дня она вся будет применена по назначению. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, общество

Около 320 тысяч доз вакцины "Спутник V" поступили в гражданский оборот

17:21 14.12.2020 (обновлено: 17:31 14.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроизводство российской вакцины против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 14.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Во вторник в гражданский оборот выходит следующая партия вакцины от коронавируса "Спутник V", довольно значительная, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
На вчерашний день в гражданский оборот поступило порядка 320 тысяч доз вакцин, отметил Гинцбург. Он считает, что в ближайшие два дня она вся будет применена по назначению.
"Завтра в гражданский оборот выходит следующая партия, довольно-таки значительная, вакцинного препарата, который тоже отправится в регионы", - сказал Гинцбург на брифинге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
 
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